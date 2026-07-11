Leonardo Del Vecchio premiato a Tor Vergata per innovazione

🌐 Leonardo Maria Del Vecchio riceve la laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità dall’Università Tor Vergata: il riconoscimento celebra una visione fondata su impresa, ricerca, inclusione sociale e futuro condiviso.

Tor Vergata celebra Leonardo Maria Del Vecchio: il valore dell’impresa oltre il profitto

Una laurea honoris causa che racconta un’idea precisa di imprenditoria: non soltanto crescita economica, ma capacità di generare valore sociale, innovazione e opportunità per le nuove generazioni.

È questo il significato del riconoscimento conferito dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata a Leonardo Maria Del Vecchio, premiato con la laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità.

La cerimonia si è svolta nella prestigiosa cornice della Sala degli Svizzeri del Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme ai vertici dell’ateneo romano.

Il riconoscimento nasce dalla volontà dell’università di valorizzare un percorso nel quale innovazione tecnologica, responsabilità sociale e visione industriale sono diventati elementi complementari.

Non una semplice celebrazione personale, ma il riconoscimento di un modello nel quale il mondo dell’impresa dialoga con quello della ricerca e delle istituzioni.

La motivazione: salute visiva, inclusione e responsabilità sociale

Al centro della decisione di Tor Vergata c’è soprattutto l’impegno sviluppato attraverso la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, presieduta da Leonardo Maria Del Vecchio.

L’attività della fondazione si è concentrata sulla prevenzione della vista e sul sostegno alle persone appartenenti alle categorie più fragili, con programmi dedicati alla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure visive.

La salute degli occhi, spesso sottovalutata, rappresenta infatti un elemento fondamentale per la qualità della vita, per l’apprendimento e per la partecipazione sociale.

Una difficoltà visiva non affrontata può incidere sul percorso scolastico, universitario e professionale, creando ulteriori ostacoli soprattutto per chi vive condizioni economiche o sociali più complesse.

Proprio per questo Tor Vergata ha sottolineato il valore di un progetto capace di unire prevenzione sanitaria, diritto allo studio e inclusione.

Secondo l’ateneo, l’attività promossa da Del Vecchio attraverso la fondazione ha contribuito a rafforzare un modello di welfare nel quale aziende, università e terzo settore collaborano per affrontare bisogni concreti della società.

Il messaggio di Tor Vergata: innovare significa creare opportunità

Durante la cerimonia il rettore Nathan Levialdi Ghiron ha evidenziato come il percorso di Leonardo Maria Del Vecchio rappresenti un esempio di integrazione tra competenze diverse.

L’università ha riconosciuto non solo l’impegno nel campo della solidarietà, ma anche la capacità di costruire una prospettiva di lungo periodo.

Il punto centrale è una concezione dell’innovazione che non si limita alla tecnologia o ai processi produttivi, ma riguarda anche la capacità di migliorare la vita delle persone.

Nel mondo contemporaneo, dove trasformazioni digitali, nuove tecnologie e cambiamenti economici stanno modificando profondamente la società, il rapporto tra impresa e responsabilità sociale diventa sempre più importante.

La laurea honoris causa vuole quindi sottolineare il valore di una leadership capace di guardare oltre il risultato immediato.

La vera innovazione, secondo il modello premiato da Tor Vergata, è quella che produce benefici diffusi e costruisce strumenti utili per il futuro.

Il progetto per gli studenti universitari più fragili

Uno degli aspetti più significativi riguarda l’estensione delle iniziative di prevenzione visiva al mondo universitario.

Attraverso un accordo con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione coinvolgendo studenti universitari in condizioni di maggiore fragilità.

L’obiettivo è riconoscere la salute visiva come un elemento essenziale per il successo del percorso accademico.

Studiare, leggere, utilizzare strumenti digitali e partecipare pienamente alla vita universitaria richiedono infatti capacità visive adeguate. Una difficoltà non diagnosticata può trasformarsi in un ostacolo concreto, soprattutto in contesti nei quali gli studenti devono già affrontare barriere economiche o sociali.

L’iniziativa ha quindi assunto una dimensione nazionale, trasformando un progetto nato in ambito universitario in un modello replicabile.

È proprio questa capacità di moltiplicare l’impatto sociale uno degli elementi che hanno portato al riconoscimento accademico.

La ministra Bernini: “Un esempio che ispirerà i ragazzi”

La presenza della ministra Anna Maria Bernini ha dato ulteriore rilievo istituzionale alla cerimonia.

Nel suo intervento, la titolare del dicastero dell’Università e della Ricerca ha evidenziato il valore del percorso di Del Vecchio come esempio per gli studenti.

Il messaggio rivolto ai giovani riguarda soprattutto il rapporto tra conoscenza, difficoltà e costruzione del futuro.

L’università, secondo questa prospettiva, non deve essere soltanto un luogo di formazione tecnica, ma anche uno spazio nel quale maturano responsabilità, creatività e capacità di affrontare problemi complessi.

La figura premiata da Tor Vergata viene quindi proposta come riferimento per una nuova idea di classe dirigente: competente, innovativa e attenta agli effetti delle proprie scelte sulla collettività.

Dall’eredità imprenditoriale alla cultura della responsabilità

Il nome Del Vecchio è storicamente legato alla crescita di Luxottica e alla costruzione di uno dei più importanti gruppi industriali italiani.

La nuova generazione dell’impegno familiare si inserisce però in una fase nella quale il tema dell’eredità non riguarda soltanto il patrimonio economico, ma anche la continuità dei valori.

Il riconoscimento assegnato a Leonardo Maria Del Vecchio si colloca proprio in questa dimensione: valorizzare un percorso nel quale l’impresa diventa uno strumento per affrontare sfide sociali.

La sostenibilità, oggi, non riguarda soltanto l’ambiente o la gestione delle risorse, ma anche la capacità di creare sistemi più equi e accessibili.

La prevenzione sanitaria, l’attenzione agli studenti fragili e il dialogo tra università e aziende rappresentano elementi di una stessa strategia: investire nel capitale umano.

Università e imprese: il nuovo modello di collaborazione

La cerimonia di Tor Vergata porta alla ribalta anche un tema più ampio: il rapporto tra mondo accademico e settore privato.

In una fase storica caratterizzata da rapide trasformazioni tecnologiche, le università hanno bisogno di collaborare con realtà produttive capaci di sostenere ricerca, innovazione e trasferimento delle conoscenze.

Allo stesso tempo, le imprese hanno sempre più bisogno di confrontarsi con istituzioni scientifiche e formative per costruire soluzioni adeguate alle nuove sfide.

Il caso premiato dall’ateneo romano rappresenta quindi un esempio di collaborazione integrata.

Non soltanto finanziamenti o partnership, ma una visione comune nella quale ricerca, impresa e società civile lavorano insieme.

Una laurea che guarda al futuro

La laurea honoris causa conferita a Leonardo Maria Del Vecchio assume così un significato che va oltre la singola cerimonia.

È il riconoscimento di una filosofia basata sull’idea che la crescita economica abbia valore solo quando produce benefici condivisi.

L’innovazione tecnologica, la sostenibilità e il diritto all’accesso alle opportunità diventano tre elementi collegati tra loro.

Tor Vergata ha scelto di premiare proprio questa prospettiva: un modello nel quale il futuro non viene costruito soltanto attraverso nuove tecnologie o grandi investimenti, ma anche attraverso la capacità di includere chi rischia di restare indietro.

Per gli studenti presenti alla cerimonia, il messaggio finale è quello di una sfida: affrontare il cambiamento con competenze, responsabilità e una visione più ampia del proprio ruolo nella società.

Una visione che, secondo l’ateneo e le istituzioni presenti, può rappresentare un riferimento per le nuove generazioni.