Cinema a Villa Borghese, il programma estivo 2026

🌐 Cinema all’aperto Roma: il Teatro Ettore Scola della Casa del Cinema propone dall’11 al 31 luglio un ricco calendario gratuito con omaggi a Ettore Scola, Tom Hanks, Alida Valli e grandi registi come Hitchcock, Miyazaki e Wertmüller.

Estate Romana, torna il grande cinema gratuito sotto le stelle

L’estate romana si accende con il grande cinema all’aperto. Nella suggestiva cornice del Parco di Villa Borghese, il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema rinnova il suo appuntamento quotidiano con il pubblico proponendo una nuova stagione di proiezioni gratuite dedicate ai grandi protagonisti della settima arte.

Dal 11 al 31 luglio 2026, ogni sera alle ore 21.30, l’arena immersa nel verde ospiterà film, retrospettive e percorsi tematici pensati per unire memoria cinematografica, cultura popolare e riscoperta dei capolavori del passato.

Il programma si inserisce nelle iniziative dell’Estate Romana 2026 e punta a trasformare uno dei luoghi più suggestivi della Capitale in un punto d’incontro per appassionati, famiglie, giovani spettatori e turisti.

La proposta di luglio è particolarmente ricca: sei diverse rassegne accompagneranno il pubblico attraverso generi e periodi differenti, dal cinema d’autore italiano ai grandi successi internazionali, passando per l’animazione, il thriller e la commedia.

L’omaggio a Marjane Satrapi apre il calendario con “Persepolis”

L’apertura della programmazione sarà dedicata a Marjane Satrapi, regista, artista e autrice iraniana scomparsa recentemente.

Sabato 11 luglio sarà proiettato “Persepolis”, film d’animazione del 2007 realizzato insieme a Vincent Paronnaud e tratto dall’omonimo romanzo a fumetti autobiografico della stessa Satrapi.

L’opera rappresenta uno dei titoli più importanti dell’animazione contemporanea e racconta attraverso immagini in bianco e nero la crescita di una giovane donna sullo sfondo dei profondi cambiamenti vissuti dall’Iran dopo la rivoluzione islamica.

Il film non è soltanto un racconto personale, ma una riflessione universale sul rapporto tra libertà individuale, identità e trasformazioni politiche.

Premiato con il Premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007, “Persepolis” ha conquistato pubblico e critica grazie alla capacità di raccontare temi complessi con una forza visiva straordinaria.

Dieci anni senza Ettore Scola: cinque film per ricordare un maestro

Uno dei momenti centrali della programmazione estiva sarà il tributo a Ettore Scola, nel decennale della sua scomparsa.

La Casa del Cinema prosegue così il percorso dedicato al grande regista italiano, proponendo cinque opere fondamentali della sua carriera.

Il ciclo partirà martedì 14 luglio con “La terrazza”, presentato in versione restaurata.

Il film del 1980 rappresenta uno dei lavori più raffinati di Scola: una fotografia amara e ironica della società italiana attraverso incontri, crisi personali e illusioni di una classe dirigente in trasformazione.

Nel cast figurano alcuni dei più grandi interpreti del cinema italiano e internazionale, tra cui Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Jean-Louis Trintignant.

Domenica 19 luglio sarà la volta di “Splendor”, pellicola che riflette sulla crisi delle sale cinematografiche e sul ruolo del cinema come luogo di memoria collettiva.

Giovedì 23 luglio arriverà “Brutti, sporchi e cattivi”, feroce ritratto del sottoproletariato romano, mentre mercoledì 29 luglio sarà proiettato “La famiglia”, uno dei film più intensi e malinconici del regista.

A chiudere il ciclo, venerdì 31 luglio, sarà “Romanzo di un giovane povero”, anch’esso in versione restaurata, una commedia amara sulla precarietà economica e sociale dell’Italia contemporanea.

Alida Valli protagonista di una retrospettiva speciale

Il programma renderà omaggio anche ad Alida Valli, una delle figure più importanti della storia del cinema italiano.

A vent’anni dalla sua scomparsa, la Casa del Cinema propone tre titoli capaci di raccontare il talento e la versatilità dell’attrice.

Lunedì 20 luglio sarà proiettato “Il terzo uomo” di Carol Reed, capolavoro ambientato nella Vienna del dopoguerra con Orson Welles e Joseph Cotten.

Giovedì 30 luglio toccherà a “Il caso Paradine” di Alfred Hitchcock, thriller giudiziario con Gregory Peck e una straordinaria Alida Valli nel ruolo di Anna Paradine.

Il percorso si concluderà il 4 agosto con “Senso” di Luchino Visconti, uno dei film più celebri della sua carriera, nel quale interpreta la contessa Livia Serpieri.

Tom Hanks compie 70 anni: quattro film per celebrare il talento dell’attore

Il mese di luglio sarà anche dedicato a uno degli interpreti più amati del cinema mondiale: Tom Hanks.

L’attore, due volte Premio Oscar, compie settant’anni e la Casa del Cinema festeggia il traguardo con una selezione di grandi film che hanno segnato la sua carriera.

La rassegna inizierà mercoledì 15 luglio con “Philadelphia” di Jonathan Demme, pellicola fondamentale degli anni Novanta sul tema dell’AIDS e dei diritti civili. Per questo ruolo Hanks conquistò il suo primo Oscar come miglior attore protagonista.

Martedì 21 luglio sarà proposto “Non così vicino”, interpretazione più recente in cui l’attore costruisce il ritratto di un uomo solitario capace di riscoprire il valore dei rapporti umani.

Sabato 25 luglio spazio a uno dei film più amati di sempre: “Forrest Gump” di Robert Zemeckis, vincitore di sei Oscar, incluso quello assegnato a Hanks.

Lunedì 27 luglio chiuderà il ciclo “Sully” di Clint Eastwood, dedicato alla storia del comandante Chesley Sullenberger e al celebre atterraggio di emergenza sull’Hudson.

“Le vie dell’acqua”: quando il mare diventa protagonista

Tra le proposte più suggestive del calendario c’è anche la rassegna “Le vie dell’acqua”, dedicata ai film in cui il mare diventa elemento narrativo centrale.

Il viaggio inizierà domenica 12 luglio con “Prigionieri dell’oceano” di Alfred Hitchcock, un thriller ambientato su una scialuppa di salvataggio dopo l’affondamento di un transatlantico durante la Seconda guerra mondiale.

Giovedì 16 luglio sarà proiettato “Caccia a Ottobre Rosso” di John McTiernan, grande classico del cinema di spionaggio con Sean Connery.

Martedì 22 luglio arriverà “Operazione sottoveste” di Blake Edwards, commedia bellica con Cary Grant e Tony Curtis.

Domenica 26 luglio sarà protagonista il cinema italiano con “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.

A chiudere il percorso del mese sarà martedì 28 luglio “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki, capolavoro dell’animazione giapponese che intreccia fantasia, natura e sensibilità ecologica.

Film anniversari e grandi storie per una stagione dedicata alla memoria

Accanto alle retrospettive principali, il programma estivo proporrà anche appuntamenti dedicati ai film che celebrano anniversari importanti dalla loro uscita nelle sale.

La scelta conferma la vocazione della Casa del Cinema: non soltanto offrire spettacolo, ma costruire un percorso culturale capace di collegare generazioni diverse.

Dai grandi maestri italiani ai protagonisti di Hollywood, dai classici restaurati ai film d’animazione, il calendario di luglio racconta la ricchezza e la varietà del linguaggio cinematografico.

Villa Borghese diventa il palcoscenico del cinema romano

Il Teatro all’aperto Ettore Scola si conferma così uno dei luoghi più importanti dell’estate culturale della Capitale.

La possibilità di assistere gratuitamente alle proiezioni, in una delle aree verdi più amate di Roma, rende l’iniziativa un appuntamento accessibile e inclusivo.

Il cinema torna quindi alla sua dimensione più essenziale: una grande comunità riunita davanti a uno schermo, sotto il cielo estivo, per condividere storie capaci di attraversare il tempo.

Dal tributo a Marjane Satrapi agli omaggi a Scola e Alida Valli, fino alle celebrazioni dedicate a Tom Hanks e ai grandi film sul mare, il programma di luglio offre un viaggio tra emozioni, memoria e capolavori della settima arte.