Puntasacra Film Fest 2026: cinema gratuito a Ostia

🌐 Il Puntasacra Film Fest torna all’Idroscalo di Ostia con la quinta edizione: undici serate gratuite tra cinema, letteratura e grandi ospiti come Renato Zero, Carlo Verdone e Benedetta Porcaroli, in un progetto culturale che trasforma il litorale romano in un hub creativo aperto alla cittadinanza.

Ostia diventa capitale del cinema estivo

All’Idroscalo di Ostia torna il Puntasacra Film Fest, giunto alla sua quinta edizione e ormai consolidato come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate romana.

Dal 9 al 18 luglio 2026, con una serata speciale il 19 luglio dedicata a Ettore Scola, il festival propone undici serate gratuite all’aperto dedicate al cinema, alla letteratura e ai linguaggi contemporanei. Un progetto che non si limita alla programmazione cinematografica, ma che costruisce un vero e proprio spazio sociale e culturale.

La scelta dell’Idroscalo come sede non è casuale: un luogo simbolico, periferico e al tempo stesso centrale nel racconto urbano di Roma, che negli anni è diventato laboratorio di rigenerazione culturale.

Renato Zero apre il festival: un inizio simbolico

L’apertura del festival è affidata a un nome che da solo rappresenta un pezzo della storia della musica italiana: Renato Zero.

Il 9 luglio l’artista presenterà il film “Ciao Nì”, diretto da Paolo Poeti e interpretato dallo stesso Zero nel 1979. Una scelta che unisce memoria, cultura pop e riscoperta del repertorio cinematografico meno noto del cantante.

L’apertura con Renato Zero segna subito il tono del festival: non solo cinema contemporaneo, ma anche recupero di archivi culturali e contaminazione tra linguaggi artistici.

Carlo Verdone e gli ospiti: il cuore popolare del festival

Tra i protagonisti più attesi spicca Carlo Verdone, che incontrerà il pubblico il 16 luglio prima della proiezione di “Gallo Cedrone”, film girato anche nei luoghi del litorale romano.

La presenza di Verdone rappresenta un ponte tra cinema popolare e identità territoriale, rafforzando il legame tra il festival e la città di Roma.

Accanto a lui, un parterre di ospiti che include Benedetta Porcaroli, Riccardo Milani, Pippo Mezzapesa, Paolo Strippoli, Anna Ferzetti e altri protagonisti della scena culturale contemporanea.

Il festival si configura così come uno spazio di dialogo tra generazioni artistiche e linguaggi differenti, dal cinema d’autore al racconto sociale.

Un festival che nasce dal territorio

Il Puntasacra Film Fest è ideato da Alice nella Città, sotto la direzione di Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, insieme a Francesca Mazzoleni.

Fin dalla sua nascita, il progetto ha puntato a trasformare l’Idroscalo in un luogo di cultura partecipata, superando la logica dell’evento isolato per costruire una comunità stabile attorno al cinema.

L’obiettivo non è solo proiettare film, ma attivare relazioni tra artisti, abitanti e pubblico, rendendo il territorio parte integrante del racconto cinematografico.

Cinema e letteratura: il Premio Strega entra nel festival

Una delle novità più rilevanti dell’edizione 2026 è la collaborazione con il Premio Strega, grazie alla partnership con Letterature Festival e Fondazione Bellonci.

Il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2026 sarà ospite del festival in una serata dedicata al dialogo tra cinema e letteratura. Un segnale importante della crescente contaminazione tra le arti narrative.

Questa scelta si inserisce in un percorso più ampio che mira a rendere il Premio Strega sempre più accessibile e condiviso con il pubblico.

Il programma: undici serate tra cinema e memoria

Il calendario del festival attraversa generi, epoche e linguaggi differenti.

Tra gli appuntamenti più significativi:

Giovedì 9 luglio – ore 20.30

CIAO NÌ di Paolo Poeti

Incontro con il cantautore RENATO ZERO Venerdì 10 luglio – ore 20.30

IL RAPIMENTO DI ARABELLA di Carolina Cavalli

Incontro con l’attrice BENEDETTA PORCAROLI Sabato 11 luglio – ore 20.30

CONAN, IL RAGAZZO DEL FUTURO di Hayao Miyazaki Domenica 12 luglio

IL POSTO DELL’ANIMA di Riccardo Milani

Incontro con il regista Riccardo Milani Lunedì 13 luglio – ore 20.30

GIOIA MIA di Margherita Spampinato

Incontro con la regista MARGHERITA SPAMPINATO Martedì 14 luglio – ore 20.30

DOMANI INTERROGO di Umberto Carteni tratto dal romanzo di Gaja Cenciarelli

Incontro con UMBERTO CARTENI, GAJA CENCIARELLI, ANNA FERZETTI Mercoledì 15 luglio – ore 20.30

Serata in collaborazione con Letterature Festival e Fondazione Bellonci

Incontro con il vincitore o la vincitrice dell’80ª edizione del Premio Strega 2026 Giovedì 16 luglio – ore 20.30

GALLO CEDRONE di Carlo Verdone

Incontro con CARLO VERDONE Venerdì 17 luglio – ore 20.30

LA VALLE DEI SORRIDI di Paolo Strippoli

Incontro con il regista Paolo Strippoli e l’attrice Romana Maggiora Vergano Sabato 18 luglio – ore 20.30

KING MARRACASH di Pippo Mezzapesa

Incontro con Pippo Mezzapesa Domenica 19 luglio – ore 20.30

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI di Ettore Scola

Incontro con Silvia Scola Il programma si chiude il 19 luglio con una serata speciale dedicata a Ettore Scola.

Omaggio a Ettore Scola: cinema e memoria collettiva

La giornata conclusiva è dedicata al decennale della scomparsa di Ettore Scola, figura centrale del cinema italiano.

Verrà proiettato “Brutti, sporchi e cattivi”, uno dei film più iconici del regista, introdotto da Silvia Scola.

L’omaggio non è solo un atto celebrativo, ma anche un modo per ribadire il legame tra cinema e territorio, dato che il film è profondamente connesso all’immaginario dell’Idroscalo.

Un modello culturale tra periferia e centro

Il Puntasacra Film Fest si distingue per una caratteristica ormai rara nel panorama culturale italiano: la capacità di abitare la periferia senza trasformarla in sfondo, ma rendendola protagonista.

L’Idroscalo di Ostia diventa così uno spazio attivo, dove il cinema non è consumo culturale ma strumento di relazione.

Il sostegno di Roma Capitale e del Municipio Roma X rafforza questa impostazione, trasformando il festival in un progetto strutturale e non episodico.

Giovani, media e nuove narrazioni

Un elemento centrale dell’edizione 2026 è il coinvolgimento delle nuove generazioni. Grazie alla collaborazione con media partner e redazioni giovani, molti incontri saranno moderati da autori emergenti.

Questo approccio rafforza la vocazione del festival a essere non solo luogo di proiezione, ma anche piattaforma di formazione culturale e partecipazione attiva.

Un festival che cresce come comunità

A cinque anni dalla sua nascita, il Puntasacra Film Fest si conferma come uno dei progetti culturali più significativi del panorama romano.

La sua forza non risiede solo nei nomi presenti o nei film programmati, ma nella capacità di costruire un senso di appartenenza attorno a un luogo specifico.

L’Idroscalo di Ostia diventa così un laboratorio permanente dove cinema, letteratura e comunità si incontrano ogni estate, trasformando lo spazio pubblico in un’esperienza culturale condivisa.