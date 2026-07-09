Baby K: “Ho infranto il soffitto di cristallo, resto protagonista”

🌐 Baby K torna con il singolo “Tukka Makarena”, un brano che rende omaggio a Napoli e alla figura di Maradona, ma soprattutto rappresenta una nuova tappa del percorso artistico della cantante.Racconta la serenità raggiunta, il desiderio di mettersi continuamente in gioco e la consapevolezza di aver aperto la strada a molte artiste nel panorama urban italiano. Tra musica, futuro e sogni nel cinema, Baby K rivendica un ruolo conquistato con il lavoro: “Ho infranto il soffitto di cristallo. Sono qui per restare”.

Baby K, il ritorno di un’artista che ha cambiato il pop italiano

Ci sono artisti che inseguono le classifiche e altri che, con il passare degli anni, finiscono per cambiarne le regole. Baby K appartiene alla seconda categoria. Da protagonista della scena hip hop italiana a regina delle hit estive, la cantante ha costruito una carriera capace di attraversare generi musicali, mode e trasformazioni dell’industria discografica senza perdere la propria identità.

Oggi torna con “Tukka Makarena”, un singolo che mescola atmosfere latine, richiami alla cultura partenopea e sonorità pop contemporanee, inaugurando una nuova fase del suo percorso artistico. Ma dietro il nuovo progetto c’è molto di più di una semplice canzone destinata all’estate.

L’artista, infatti, racconta di vivere uno dei momenti più equilibrati della sua vita personale e professionale, forte di una consapevolezza maturata dopo oltre quindici anni ai vertici della musica italiana.

Una carriera costruita contro ogni pregiudizio

Quando Baby K ha mosso i primi passi nel mondo del rap italiano, il panorama musicale era profondamente diverso da quello attuale.

L’universo hip hop era dominato quasi esclusivamente da uomini e trovare una voce femminile capace di conquistare credibilità rappresentava un’eccezione.

La cantante ha spesso ricordato come, all’inizio del proprio percorso, fosse necessario dimostrare il doppio rispetto ai colleghi uomini.

Il talento, da solo, non bastava.

Servivano determinazione, continuità e la capacità di sopportare inevitabili pregiudizi.

Guardando oggi alla scena urban italiana, la presenza di numerose artiste testimonia quanto quel contesto sia profondamente cambiato.

“Ho infranto il soffitto di cristallo”

La frase che sintetizza meglio il momento vissuto da Baby K è quella pronunciata durante l’intervista.

“Ho infranto il soffitto di cristallo.”

Un’espressione che richiama il concetto utilizzato in molti ambiti professionali per indicare le barriere invisibili che limitano l’ascesa delle donne verso ruoli di primo piano.

Nel suo caso il riferimento riguarda soprattutto la musica urban.

Quando ha iniziato, essere una rapper donna significava confrontarsi con un settore nel quale le opportunità apparivano decisamente inferiori rispetto a quelle offerte agli uomini.

Oggi l’artista rivendica quel percorso come parte integrante della propria identità professionale.

Da Singapore all’Italia passando per Londra

La storia personale di Baby K è profondamente internazionale.

Nata a Singapore con il nome di Baby K, è cresciuta a Londra prima di trasferirsi definitivamente in Italia.

Un’esperienza multiculturale che ha influenzato anche il suo modo di vivere la musica.

L’hip hop anglosassone, il pop internazionale e la tradizione italiana convivono infatti nelle sue produzioni, creando uno stile riconoscibile fin dagli esordi.

Nonostante le origini cosmopolite, la cantante si definisce profondamente legata all’Italia, Paese nel quale ha costruito la propria carriera e conquistato il successo.

I numeri di un fenomeno musicale

Parlare di Baby K significa inevitabilmente confrontarsi con risultati che hanno segnato la musica italiana.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto:

numerosi dischi di platino;

certificazioni oro;

un disco di diamante;

record di visualizzazioni online;

milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

Tra i traguardi più significativi figura quello di essere stata la prima artista italiana a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un singolo.

Numeri che testimoniano la capacità di parlare a pubblici molto diversi tra loro.

“Tukka Makarena”: Napoli oltre gli stereotipi

Il nuovo singolo rappresenta una dichiarazione d’amore verso Napoli.

Ma non verso la città raccontata attraverso i cliché più ricorrenti.

L’intenzione dell’artista è stata quella di mostrare una realtà autentica, fatta di persone, storie e identità culturali.

Il videoclip nasce proprio da questa esigenza.

Baby K ha scelto di coinvolgere protagonisti del territorio anziché mettere esclusivamente se stessa al centro della narrazione.

Una scelta che conferisce maggiore autenticità all’intero progetto.

L’omaggio a Maradona

Tra gli elementi più curiosi della canzone compare anche il riferimento a Diego Armando Maradona.

La cantante racconta che l’idea è nata quasi casualmente.

Negli ultimi anni le sarebbe capitato di imbattersi continuamente nell’immagine del campione argentino.

Una coincidenza interpretata come una sorta di segnale creativo.

Da qui la decisione di inserire un richiamo a una figura che continua a rappresentare uno dei simboli più forti dell’identità napoletana.

Anche alcune scene del videoclip sono state girate nei luoghi che celebrano la memoria del fuoriclasse argentino.

Una canzone che parla di passioni difficili

Sul piano narrativo “Tukka Makarena” racconta una relazione destinata fin dall’inizio a essere complicata.

Non si tratta però di una semplice storia d’amore.

Il brano affronta il tema delle scelte impulsive, di quelle esperienze che si sa essere rischiose ma che, proprio per questo, esercitano un fascino particolare.

Baby K spiega di riconoscersi in questa visione della vita.

Secondo la cantante, anche gli errori possono trasformarsi in occasioni di crescita personale, purché vengano vissuti con consapevolezza.

La serenità dei quarant’anni

A 43 anni Baby K racconta di attraversare una fase particolarmente serena.

Un equilibrio raggiunto dopo anni di lavoro intenso, esposizione mediatica e trasformazioni artistiche.

L’artista afferma di aver imparato ad accettarsi maggiormente, senza inseguire modelli irrealistici o aspettative esterne.

Anche sul piano personale il momento appare positivo.

La cantante si definisce single e perfettamente a proprio agio con questa condizione.

Una dichiarazione che riflette un cambiamento culturale sempre più diffuso, nel quale la realizzazione personale non viene più necessariamente collegata alla vita di coppia.

Le donne protagoniste del videoclip

Uno degli aspetti più originali del nuovo progetto riguarda proprio il videoclip.

Baby K ha scelto di non costruire un racconto centrato esclusivamente sulla propria figura.

Ha preferito coinvolgere donne napoletane provenienti da mondi differenti:

musica;

spettacolo;

social media;

cultura popolare.

L’obiettivo era valorizzare la pluralità delle identità femminili presenti nella città.

Nel video trova spazio anche Carmelo Cosma, conosciuto come La Tarantina, figura simbolica della cultura popolare partenopea.

Il Summer Tour tra passato e presente

L’uscita del nuovo singolo coincide con l’inizio del nuovo tour estivo.

Lo spettacolo è stato concepito come un viaggio attraverso tutta la carriera dell’artista.

La scaletta alterna:

i primi brani rap;

le hit che hanno dominato le estati italiane;

canzoni meno conosciute;

il nuovo repertorio.

L’obiettivo è raccontare l’evoluzione musicale di Baby K senza rinnegare nessuna delle fasi attraversate.

Il sogno del cinema

Accanto alla musica emerge anche un’altra ambizione.

Baby K confessa di nutrire interesse per il mondo della recitazione.

In particolare, sorprende la tipologia di personaggio che vorrebbe interpretare.

Non un’eroina romantica o una protagonista positiva.

L’artista immagina invece di vestire i panni di una cattiva, affascinata dalla complessità psicologica dei personaggi più oscuri.

Una curiosità che lascia intravedere possibili sviluppi futuri anche oltre il palcoscenico musicale.

Un modello di indipendenza artistica

Nel corso degli anni Baby K ha dimostrato una notevole capacità di reinventarsi.

Ha attraversato:

l’epoca del rap underground;

l’esplosione del pop latino;

la rivoluzione dello streaming;

il dominio dei social network;

i cambiamenti dell’industria musicale.

Ogni trasformazione è stata accompagnata da una continua ricerca di nuovi linguaggi senza perdere riconoscibilità.

È probabilmente questa la ragione per cui continua a occupare uno spazio importante nel panorama musicale italiano.

Una carriera che guarda ancora avanti

Il ritorno di Baby K con “Tukka Makarena” non rappresenta soltanto il lancio di una nuova hit estiva, ma il punto di partenza di una fase artistica caratterizzata da maggiore maturità e consapevolezza. La cantante guarda al proprio passato con orgoglio, riconoscendo il percorso che l’ha portata a diventare una delle artiste più influenti del pop italiano contemporaneo, ma evita ogni forma di nostalgia.

La frase “Ho infranto il soffitto di cristallo. Sono qui per restare” sintetizza perfettamente il messaggio che accompagna questa nuova stagione. Non è una rivendicazione rivolta al passato, bensì una dichiarazione di fiducia nel futuro. Dopo aver conquistato record, certificazioni e milioni di ascoltatori, Baby K continua a cercare nuove sfide, tra musica, spettacolo e l’eventuale approdo al cinema.

In un mercato musicale sempre più competitivo e veloce, la sua storia dimostra come il successo duraturo non dipenda soltanto dalle classifiche, ma dalla capacità di evolversi senza perdere autenticità. Ed è proprio questa autenticità, unita alla volontà di raccontarsi con maggiore libertà, che rende il nuovo capitolo della carriera di Baby K uno dei più interessanti degli ultimi anni.