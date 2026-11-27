🌐 The Primary School, sostenuta dalla Chan Zuckerberg Initiative, ha terminato le attività nel giugno 2026. La decisione, annunciata nel 2025, riguarda due sedi in California: ecco che cosa è confermato e quali sostegni sono stati annunciati per le famiglie.

La scuola ha già chiuso: le date da chiarire

La scuola gratuita sostenuta da Mark Zuckerberg e Priscilla Chan per bambini e famiglie con minori risorse economiche non è più operativa. The Primary School ha chiuso nel giugno 2026, al termine dell’anno scolastico 2025-2026. Al 23 novembre, dunque, non si tratta di una nuova decisione: il progetto educativo californiano ha già concluso le proprie attività, come conferma il suo stesso sito.

L’annuncio risale alla primavera precedente. Nel comunicato datato 17 aprile 2025, la scuola aveva comunicato che entrambe le sedi, a East Palo Alto e nell’East Bay, avrebbero terminato le lezioni dopo un ulteriore anno scolastico. L’istituto aveva definito la scelta molto difficile, impegnandosi ad accompagnare studenti e genitori verso altri contesti educativi. Non era quindi prevista un’interruzione immediata delle lezioni.

Anche la formula «Zuckerberg chiude la scuola» richiede precisione. Il progetto era sostenuto dalla Chan Zuckerberg Initiative, l’organizzazione filantropica della coppia, ma le cofondatrici indicate dalla scuola sono Priscilla Chan e Meredith Liu. Presentare la vicenda come un provvedimento personale e unilaterale di Zuckerberg non restituisce correttamente i ruoli documentati nella nascita e nel finanziamento dell’istituto.

Un progetto che univa istruzione, salute e sostegno

The Primary School aveva aperto il primo campus a East Palo Alto nel 2016. Nel 2020 era arrivata una seconda sede nell’East Bay, nella contea di Alameda, dedicata soprattutto alla prima infanzia. Il progetto si rivolgeva a comunità con difficoltà di accesso all’istruzione e alle cure, offrendo agli iscritti un percorso senza rette scolastiche.

La caratteristica distintiva non era soltanto la gratuità. La scuola era stata costruita per integrare apprendimento, assistenza sanitaria e supporto ai genitori, riducendo la distanza tra servizi che spesso funzionano separatamente. Insegnanti, operatori sanitari e famiglie dovevano poter affrontare insieme gli ostacoli allo sviluppo dei bambini, invece di lasciare ai genitori l’onere di orientarsi da soli tra strutture e specialisti.

La chiusura interessava perciò una rete di sostegno, oltre alle classi. Nell’aprile 2025 la sede di East Palo Alto contava oltre 400 bambini; secondo i dati riportati allora, il 58% riceveva servizi educativi specializzati. È una fotografia riferita a quel momento, non un conteggio definitivo degli studenti trasferiti dopo la cessazione delle attività.

Finanziamenti e motivazioni: che cosa è documentato

Il comunicato ufficiale di chiusura non forniva una spiegazione dettagliata delle ragioni economiche o strategiche. Alcuni genitori riferirono di avere appreso durante gli incontri con la scuola che il sostegno finanziario della Chan Zuckerberg Initiative sarebbe venuto meno. Queste testimonianze vanno distinte dalla posizione pubblica dell’istituto, che non illustrò le motivazioni oltre alla difficoltà della scelta.

Interpellata all’epoca, la Chan Zuckerberg Initiative attribuì la decisione al consiglio di amministrazione della scuola e rimandò al suo comunicato. La distinzione è importante: il ruolo del finanziatore è centrale nella vicenda, ma non autorizza ad attribuire motivazioni personali non dichiarate. Le spiegazioni offerte alle famiglie e le risposte pubbliche dell’organizzazione non hanno lo stesso grado di dettaglio.

All’annuncio della chiusura venne affiancato un impegno da 50 milioni di dollari in cinque anni per le comunità coinvolte. Il presidente del consiglio della scuola, Jean-Claude Brizard, indicò programmi per il coinvolgimento dei genitori, l’educazione della prima infanzia e i servizi sanitari. Non era un piano per mantenere aperti i campus, ma per sostenere le famiglie attraverso altri soggetti.

Gli aiuti annunciati e il passaggio ad altre scuole

Un aggiornamento concreto è arrivato il 13 aprile 2026. CZI ha annunciato sovvenzioni e investimenti per oltre 10 milioni di dollari a favore di famiglie, studenti e organizzazioni di East Palo Alto e Belle Haven. L’organizzazione li ha collocati nel precedente impegno da 50 milioni, con l’obiettivo dichiarato di proseguire componenti dell’assistenza integrata sviluppata dalla scuola.

Nello stesso aggiornamento, CZI ha dichiarato di avere investito 3,6 milioni di dollari in quasi 550 conti di risparmio educativo destinati agli studenti delle due sedi. Sono strumenti pensati per sostenere spese future di istruzione: non equivalgono alla riapertura della scuola e non consentono, da soli, di misurare la continuità dei servizi ricevuti in precedenza.

Il pacchetto comprendeva sette milioni distribuiti tra tre organizzazioni: tre al Children’s Health Council, tre alla Ravenswood Family Health Network e uno a Ravenswood Early Learning. Le destinazioni annunciate riguardavano benessere dei genitori, assistenza sanitaria collegata alle scuole e interventi precoci per bambini fino a cinque anni. Si tratta degli impieghi indicati dal finanziatore, non di una valutazione indipendente dei risultati.

Sul versante scolastico, l’aggiornamento dell’istituto del 24 aprile 2026 descriveva il lavoro con i responsabili delle scuole locali, soprattutto del Ravenswood City School District, per preparare i passaggi degli studenti. Anche il personale stava organizzando la propria transizione professionale. La fase finale comprendeva inoltre formazione per i partner territoriali e preparazione di materiali per condividere l’esperienza educativa.

L’ultimo anno e i materiali lasciati ai partner

Nel messaggio dell’11 giugno 2026, The Primary School raccontava il diploma della prima classe arrivata all’ottavo anno del percorso scolastico statunitense e un ultimo incontro comunitario a East Palo Alto. Il testo ringraziava il distretto Ravenswood per il sostegno alle famiglie dirette verso le sue scuole e indicava organizzazioni sanitarie ed educative intenzionate a riprendere elementi del modello.

Durante quell’incontro finale furono presentati un documentario sul progetto, un rapporto sull’esperienza e sui risultati realizzato dal Center on Early Childhood di Stanford e una serie di strumenti operativi sviluppati con l’organizzazione Transcend. Questi materiali sono stati messi a disposizione attraverso il sito di The Primary School dopo la conclusione del percorso scolastico.

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