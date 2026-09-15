XPeng Iron, il robot che si costruisce da solo arriva in fabbrica

🌐 XPeng Iron è il nuovo robot umanoide generalista che segna un passaggio destinato a cambiare il mondo della robotica: dopo aver completato autonomamente l’assemblaggio finale, il cyborg è uscito dalla linea di produzione sulle proprie gambe. L’azienda cinese punta alla produzione di massa entro la fine del 2026.

La scena sembra uscita da un film di fantascienza: una fabbrica piena di bracci meccanici, una linea di assemblaggio automatizzata e, alla fine del processo, un robot umanoide che si alza e cammina via con le proprie gambe.

Questa volta, però, non siamo davanti a una sequenza cinematografica. È quanto è accaduto negli stabilimenti di XPeng, azienda cinese conosciuta soprattutto per le sue auto elettriche e ora sempre più impegnata nella corsa all’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico.

Il protagonista si chiama IRON e rappresenta uno dei passaggi più interessanti nella competizione globale per la costruzione di robot umanoidi capaci non soltanto di muoversi, ma di comprendere l’ambiente, prendere decisioni ed eseguire autonomamente compiti complessi.

XPeng ha infatti messo in funzione una linea dedicata alla produzione degli umanoidi e ha annunciato che il primo Iron realizzato attraverso il nuovo processo ha completato l’assemblaggio finale senza un intervento umano diretto, per poi uscire autonomamente dalla linea.

È un dettaglio che va oltre l’effetto scenografico. Il vero obiettivo dell’azienda non è dimostrare che un robot sa camminare, ma dimostrare che i robot possono iniziare a essere prodotti con logiche industriali simili a quelle utilizzate per le automobili.

Iron, il robot umanoide che esce dalla fabbrica sulle proprie gambe

La differenza rispetto a un normale robot industriale è evidente.

Un braccio robotico tradizionale viene progettato per svolgere una funzione molto precisa: saldare, avvitare, spostare un componente, verniciare oppure assemblare una determinata parte. Lavora all’interno di uno spazio definito e ripete una sequenza di operazioni programmata.

Iron appartiene a una categoria completamente diversa.

È stato concepito come un robot umanoide generalista, quindi una macchina in grado, almeno nelle intenzioni del costruttore, di adattarsi a una molteplicità di situazioni. Il corpo umanoide non è soltanto una scelta estetica: avere gambe, braccia e mani permette al robot di operare in ambienti costruiti per le persone senza dover necessariamente trasformare ogni spazio.

È questo il vero punto della sfida tecnologica.

Se un robot riesce a utilizzare porte, scale, scaffali, utensili e superfici progettate per gli esseri umani, può potenzialmente entrare in fabbriche, negozi, uffici e, in prospettiva, nelle abitazioni.

Più di 80% dei processi principali è automatizzato

La nuova linea di produzione rappresenta probabilmente la parte più importante dell’annuncio.

XPeng sostiene che oltre l’80% dei processi principali della linea è automatizzato. L’azienda ha trasferito nel settore della robotica parte delle competenze sviluppate nella produzione automobilistica, adattando sistemi di controllo qualità, automazione e gestione industriale alle esigenze di un prodotto completamente diverso.

Non significa, naturalmente, che la fabbrica sia completamente priva di esseri umani o che Iron sia capace di costruire da solo ogni componente del proprio corpo.

La portata della notizia è un’altra: una macchina umanoide viene assemblata attraverso una linea industriale automatizzata e, una volta completata, è in grado di muoversi autonomamente fuori dalla linea.

È il passaggio dalla fase del prototipo alla ricerca di un processo ripetibile.

Tre chip Turing per far funzionare Iron

Il cuore tecnologico di Iron è rappresentato dall’intelligenza artificiale.

XPeng ha integrato nel robot tre chip Turing, sviluppati internamente, capaci di raggiungere una potenza di calcolo dichiarata fino a 2.250 TOPS, cioè 2.250 trilioni di operazioni al secondo.

Il dato, preso da solo, dice poco a chi non si occupa di tecnologia. Ma il suo significato diventa più chiaro osservando come l’azienda vuole utilizzare quella capacità di calcolo.

L’obiettivo è consentire a Iron di eseguire direttamente a bordo i modelli di Physical AI, cioè sistemi di intelligenza artificiale progettati per collegare percezione, ragionamento e azione nel mondo reale.

In altre parole, non basta che il robot sappia riconoscere un oggetto. Deve anche capire dove si trova, come può raggiungerlo, quale movimento effettuare e come modificare il comportamento se qualcosa cambia davanti a lui.

È una delle grandi frontiere della robotica moderna.

Un robot industriale può essere estremamente preciso proprio perché l’ambiente nel quale lavora è rigidamente controllato. Un umanoide destinato al mondo reale deve invece affrontare situazioni imprevedibili.

76 gradi di libertà e mani progettate per il mondo umano

Iron dispone di 76 gradi di libertà complessivi, mentre ciascuna mano ne possiede 21.

Il concetto di grado di libertà descrive, in termini semplici, quanti diversi movimenti indipendenti una struttura può compiere.

Per un robot umanoide è un parametro fondamentale. Più movimenti indipendenti possono essere controllati con precisione, maggiore è la possibilità di riprodurre gesti complessi e adattarsi a oggetti e situazioni differenti.

Le mani sono particolarmente importanti.

Un robot destinato soltanto a trasportare scatole può utilizzare strumenti relativamente semplici. Un umanoide pensato per entrare nella vita quotidiana deve invece poter afferrare, ruotare, premere, spostare e manipolare oggetti di forme diverse.

È qui che la robotica si avvicina maggiormente alla complessità del corpo umano.

La pelle artificiale per sentire ciò che accade intorno

Un altro elemento interessante riguarda il rivestimento esterno.

Iron utilizza una struttura flessibile dotata di sensori che permette di raccogliere informazioni sull’ambiente circostante. Pressione, contatto e ostacoli possono diventare dati utilizzabili dal sistema di controllo.

È una caratteristica cruciale perché la robotica sta progressivamente cercando di superare un limite storico: quello di macchine capaci di vedere, ma molto meno capaci di sentire fisicamente il mondo.

Un essere umano non utilizza soltanto gli occhi per interagire con un oggetto. Quando prende un bicchiere, per esempio, percepisce immediatamente se sta esercitando troppa forza oppure se l’oggetto sta scivolando.

Per un robot, replicare questa capacità significa trasformare il contatto fisico in informazioni digitali che l’intelligenza artificiale può interpretare.

La combinazione tra visione, sensori tattili, movimento e intelligenza artificiale è quindi uno dei passaggi fondamentali per rendere gli umanoidi realmente utilizzabili al di fuori degli ambienti altamente controllati.

Non è il T-800: la vera sfida è renderlo utile

Il paragone con Terminator è inevitabile.

Iron ha una forma umanoide, cammina su due gambe, possiede mani articolate e dispone di una quantità enorme di capacità computazionale. Ma il riferimento cinematografico finisce qui.

Non è un T-800 e non è una macchina autonoma nel senso fantascientifico del termine.

La vera sfida per XPeng è molto meno spettacolare e molto più difficile: fare in modo che Iron sia affidabile, sicuro, economicamente sostenibile e realmente utile.

Camminare davanti alle telecamere è una cosa.

Lavorare per otto ore in una fabbrica senza creare problemi è un’altra.

Ancora più complesso sarebbe entrare in un’abitazione e riuscire a svolgere attività quotidiane senza danneggiare oggetti, persone o ambienti.

È proprio per questo che il passaggio alla produzione industriale conta più delle dimostrazioni spettacolari.

La produzione di massa è prevista entro la fine del 2026

XPeng ha fissato un obiettivo particolarmente ambizioso: avviare la produzione di massa di Iron entro la fine del 2026.

I primi impieghi commerciali sono invece attesi successivamente. L’azienda prevede di utilizzare inizialmente gli umanoidi nei propri negozi e nei campus aziendali, mentre il lancio sul mercato e le prime consegne, in Cina e sui mercati internazionali, sono previste nel 2027.

È una tabella di marcia che mostra quanto rapidamente il settore stia tentando di passare dalla sperimentazione alla commercializzazione.

Per anni i robot umanoidi sono rimasti confinati soprattutto a laboratori, università e dimostrazioni tecnologiche. Ora diverse aziende stanno cercando di trasformarli in prodotti industriali veri e propri.

Ed è qui che la competizione potrebbe diventare molto più interessante.

XPeng contro Tesla e la nuova corsa agli umanoidi

La casa cinese non è l’unica azienda automobilistica a considerare i robot umanoidi una possibile nuova frontiera.

Tesla, con Optimus, ha da tempo dichiarato l’ambizione di produrre robot capaci di svolgere mansioni industriali e, successivamente, attività quotidiane. Anche altri grandi gruppi tecnologici e industriali stanno investendo pesantemente nel settore.

La differenza di XPeng è evidente nella strategia: l’azienda sta cercando di sfruttare direttamente l’esperienza accumulata nella produzione di automobili elettriche per costruire una filiera industriale dedicata agli umanoidi.

È una scommessa sulla cosiddetta Physical AI: l’intelligenza artificiale non più confinata allo schermo di un computer o allo smartphone, ma incorporata in macchine capaci di agire fisicamente.

E se questa tecnologia dovesse funzionare su larga scala, potrebbe aprire un mercato completamente nuovo.

Dai robot che costruiscono auto alle auto che aiutano a costruire robot

C’è infine un aspetto quasi paradossale nella storia di Iron.

XPeng è nata nel settore automobilistico e ha costruito la propria esperienza intorno a veicoli elettrici, software, sensori e intelligenza artificiale. Ora quelle stesse competenze vengono utilizzate per realizzare una macchina che potrebbe, un giorno, lavorare nelle fabbriche insieme alle persone.

Il passaggio successivo è ancora più affascinante: robot industriali che contribuiscono a produrre altri robot umanoidi.

Non siamo ancora davanti a una fabbrica completamente autonoma nella quale una generazione di macchine costruisce integralmente la successiva. Ma la direzione tecnologica è chiaramente quella.

E il fatto che Iron sia riuscito a completare il proprio assemblaggio finale e a camminare fuori dalla linea di produzione rende l’immagine particolarmente potente.

Il vero test comincia adesso

La presentazione di Iron non significa che la rivoluzione dei robot umanoidi sia già compiuta.

Anzi, il momento più difficile comincia proprio ora.

Produrre qualche prototipo è una sfida tecnologica. Produrre migliaia di robot affidabili, mantenendo costi accettabili e prestazioni costanti, è una sfida industriale completamente diversa.

XPeng dovrà dimostrare che la linea automatizzata può crescere di scala, che Iron può operare in sicurezza e che le sue capacità di intelligenza artificiale resistono alle condizioni imprevedibili del mondo reale.

La società, tuttavia, ha già compiuto un passo significativo: Iron non è più soltanto un prototipo da laboratorio. È entrato nella logica della produzione industriale.

E forse è proprio questo il dettaglio che rende la notizia più interessante del semplice video di un robot che cammina.

Il futuro dei robot umanoidi non sarà deciso soltanto da chi costruirà la macchina più spettacolare. Sarà deciso da chi riuscirà a produrla in massa, abbassarne i costi, renderla affidabile e trovare un lavoro che abbia davvero senso affidarle.

XPeng ha appena dichiarato di voler essere tra i primi a farlo. E Iron, questa volta, non è uscito da un film di fantascienza: è uscito da una fabbrica.