🌐 I dati italiani su West Nile, dengue e chikungunya mostrano perché la prevenzione delle arbovirosi deve partire da monitoraggio delle zanzare, diagnosi e controllo dei ristagni, senza aspettare l’emergenza.

I numeri che rendono necessaria la prevenzione

La difesa dalle infezioni trasmesse dalle zanzare non comincia con la prima disinfestazione attorno a un malato. Comincia prima, individuando i vettori, riducendo i luoghi in cui si riproducono e rendendo riconoscibili le infezioni. È il principio della prevenzione delle arbovirosi: affiancare alla risposta ai casi una sorveglianza capace di intercettare le condizioni che favoriscono la trasmissione. Le indicazioni europee prevedono attività preventive anche dove non siano ancora emersi contagi locali.

In Italia, dal primo gennaio al 10 novembre 2026, risultano 381 casi confermati di dengue, dei quali 76 autoctoni, cioè acquisiti sul territorio nazionale. Per chikungunya i casi sono 30, uno autoctono. Per entrambe le infezioni non sono stati segnalati decessi. L’aggiornamento, pubblicato il 12 novembre dall’Istituto superiore di sanità, distingue quindi una componente legata ai viaggi da una trasmissione avvenuta in Italia.

Il quadro West Nile ha una diversa data di riferimento. Il bollettino del 5 novembre, con dati al 4 novembre 2026, riporta 790 casi umani confermati, 424 forme neuroinvasive e 61 decessi. La circolazione virale è documentata in 88 province di 20 regioni: il dato comprende riscontri nell’uomo, negli animali o nelle zanzare e non significa che tutte quelle province abbiano registrato malati.

Tre virus, meccanismi da non confondere

Mettere insieme queste infezioni è utile per organizzare la prevenzione, ma non deve cancellarne le differenze. West Nile circola soprattutto tra uccelli e zanzare del genere Culex. Uomo e cavallo sono ospiti finali: normalmente non hanno nel sangue quantità di virus sufficienti a infettare altre zanzare. Il monitoraggio ambientale e veterinario, dunque, riguarda una parte essenziale del ciclo, non un elemento accessorio rispetto alla medicina umana.

Per dengue e chikungunya sono invece centrali le zanzare Aedes, tra cui la zanzara tigre. Un’infezione importata può contribuire ad avviare una catena locale quando una persona con virus nel sangue incontra vettori competenti e attivi. Un caso importato non equivale automaticamente a un focolaio: servono condizioni favorevoli alla trasmissione. Per questo la valutazione del rischio considera insieme viaggi, presenza delle zanzare e ambiente.

Anticipare significa misurare il rischio sul territorio

Le indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie distinguono le aree senza vettori stabilmente presenti da quelle predisposte alla trasmissione e da quelle già interessate da casi autoctoni. Non è una classificazione soltanto geografica: contano densità delle zanzare, condizioni climatiche, arrivo di viaggiatori infetti e capacità sanitaria di individuare rapidamente le infezioni e intervenire. La risposta va graduata sul rischio effettivo, non resa identica ovunque.

Sul piano operativo, monitorare significa anche usare ovitrappole e trappole per adulti, controllare abbondanza e diffusione degli insetti e verificare l’efficacia degli interventi. Per West Nile, la sorveglianza nazionale integra la componente umana con quella veterinaria ed entomologica. Questi strumenti permettono di osservare il fenomeno da prospettive diverse: la presenza del vettore e la circolazione del virus non si misurano soltanto contando le persone che arrivano alla diagnosi.

Ristagni e diagnosi: dove si può intervenire

La prevenzione materiale parte da oggetti comuni: sottovasi, secchi, recipienti lasciati all’aperto, grondaie e tombini. La zanzara tigre può riprodursi anche in piccole raccolte d’acqua. Eliminare i ristagni evitabili e mantenere efficienti gli scarichi riduce le opportunità di sviluppo delle larve. Le proprietà private sono parte del problema e della risposta: le indicazioni sanitarie sottolineano la collaborazione dei cittadini accanto agli interventi di Comuni e aziende sanitarie.

Dove l’acqua non può essere eliminata, le raccomandazioni prevedono prodotti larvicidi autorizzati, utilizzati secondo le istruzioni. La protezione personale comprende repellenti appropriati, abiti coprenti e zanzariere. Anche gli orari contano: la zanzara tigre punge soprattutto di giorno, mentre quella comune, vettore di West Nile, è più attiva dal tramonto all’alba. Non basta quindi concentrare ogni precauzione nelle sole ore serali.

L’altro passaggio è sanitario. Febbre, dolori articolari o muscolari, eruzioni cutanee e cefalea, soprattutto dopo un viaggio in un’area endemica, richiedono una valutazione medica e la segnalazione della destinazione visitata. I sintomi, da soli, non stabiliscono quale infezione sia presente. Per dengue e chikungunya, proteggersi dalle punture anche durante la malattia contribuisce a evitare che altre zanzare si infettino e possano trasmettere il virus.

L’autunno riduce il rischio, non chiude i controlli

Il calo delle temperature rende generalmente meno favorevoli l’attività dei vettori e la trasmissione della dengue in Europa. L’ECDC precisa però che casi locali possono ancora verificarsi dove persistono condizioni adatte. Sul periodo più lungo, il cambiamento climatico può ampliare le finestre favorevoli alle zanzare invasive. È un fattore di rischio, non una previsione certa del prossimo focolaio, che dipende dall’incontro di più condizioni.

Anche i conteggi richiedono cautela: i bollettini possono aggiornare casi delle settimane precedenti e i dati vengono successivamente consolidati dalle Regioni. Per West Nile, nel 2026 non sono pubblicati i consueti dettagli per sesso ed età; la sorveglianza continua comunque a sostenere le misure di sicurezza per trasfusioni e trapianti. Nell’ultimo rapporto, 96 infezioni asintomatiche sono state identificate in donatori di sangue.

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