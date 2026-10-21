1:05 am, 21 Ottobre 26 calendario

Uomini e Donne, Lory lascia Giorgia: addio dopo lo scontro

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena nella puntata del 20 ottobre 2026: Lory, ex tentatore di Temptation Island, decide di abbandonare il programma dopo le tensioni con la tronista Giorgia. La mancata fiducia e le continue incomprensioni portano alla rottura. Il corteggiatore lascia lo studio con una dichiarazione definitiva: «Non è il contesto per me».

Studio televisivo del programma Uomini e Donne di Canale 5

Uomini e Donne, la decisione che sorprende lo studio

Una conoscenza iniziata sotto i riflettori e conclusa con una scelta netta.

Nella puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne, Lory decide di interrompere il percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Il corteggiatore, già noto agli spettatori per la partecipazione a Temptation Island, arriva alla decisione dopo una serie di difficoltà nel rapporto con Giorgia.

La tronista ha espresso più volte perplessità sulla sincerità delle sue intenzioni.

Il celebre trono rosso nello studio di Uomini e Donne

La fiducia mancata fa precipitare il rapporto

Le tensioni non nascono improvvisamente.

Già durante l’ultima esterna, la distanza tra i due era apparsa evidente. Giorgia continuava a manifestare dubbi, mentre Lory sosteneva di non riuscire a farle cambiare idea.

Il problema centrale era la difficoltà di costruire fiducia.

Quando le rassicurazioni non bastano più e ogni confronto diventa motivo di sospetto, una frequentazione può trasformarsi in una successione di spiegazioni senza risultati.

Maria De Filippi, conduttrice del dating show Uomini e Donne

Da Temptation Island a Uomini e Donne

La precedente esperienza televisiva di Lory aveva contribuito ad attirare l’attenzione sulla sua partecipazione al programma.

Il passaggio da Temptation Island a Uomini e Donne, tuttavia, comporta dinamiche differenti.

Nel primo format i tentatori entrano in contatto con persone che stanno mettendo alla prova una relazione già esistente. Nel secondo i corteggiatori cercano invece di costruire un rapporto sentimentale destinato, eventualmente, a proseguire fuori dagli studi.

Ambientazione televisiva del reality Temptation Island

Lory sceglie di andarsene

La decisione di abbandonare il programma arriva quando appare sempre più difficile trovare un punto d’incontro.

Lory ritiene che le condizioni non siano più adatte a proseguire la conoscenza con Giorgia.

Il suo addio non rappresenta soltanto la conclusione di una frequentazione, ma anche la rinuncia a continuare il percorso televisivo.

Giorgia dovrà ripartire da una nuova conoscenza

Per la tronista, l’uscita di Lory chiude una possibilità che aveva suscitato interesse, ma anche numerose perplessità.

Il percorso di Giorgia potrà proseguire con gli altri corteggiatori, mentre resta aperta la questione che ha determinato l’addio: la fiducia reciproca.

L’episodio conferma quanto, anche in un dating show televisivo, l’attrazione non basti quando manca la convinzione di poter costruire un rapporto sincero.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative

21 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Luigi Bruno rompe il silenzio su Delogu: «Ci siamo fatti bene»
Indice dei contenuti Toggle Luigi Bruno, l’amore e il legame con Andrea DeloguLuigi Bruno racconta la sua vita ...
Eleonora Abbagnato e Balzaretti, 15 anni d’amore: il segreto
Indice dei contenuti Toggle Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti a Verissimo: «Ci siamo cresciuti insieme»Il matr...
Giulia Salemi, la confessione: «Da bambina soffrivo le mie origini»
Indice dei contenuti Toggle Giulia Salemi rivela il dolore nascosto dietro le origini iranianeLa famiglia in Iran e l...
Giulia Honegger esce allo scoperto: il commento di Fedez scatena i fan
Indice dei contenuti Toggle Giulia Honegger rende pubblico Instagram: la svolta inattesaFedez non si trattiene: «Che ...
Megan Fox rivoluziona i contenuti online: la svolta su Subs
Indice dei contenuti Toggle Megan Fox sbarca su Subs: cosa troveranno gli abbonatiFoto, video e messaggi: il confine ...
I più letti
Suami Di Tavi, chi è la ragazza accanto a Kimi Antonelli Di: Alessia Sterling
Bastian Müller, chi è il marito di Ilary Blasi: vita e lavoro Di: Redazione Metrotoday
Il vero complesso di Napoleone non era la sua altezza Di: Alessia Sterling
Luigi Bruno rompe il silenzio su Delogu: «Ci siamo fatti bene»
Di: Redazione Metrotoday
Eleonora Abbagnato e Balzaretti, 15 anni d’amore: il segreto
Di: Redazione Metrotoday
Giulia Salemi, la confessione: «Da bambina soffrivo le mie origini»
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner