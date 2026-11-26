Tutankhamon, Carter scopre il tesoro: MetroLunario del 26 novembre
Santo del giorno: San Leonardo da Porto Maurizio
Il 26 novembre si ricorda San Leonardo da Porto Maurizio, religioso francescano nato nel 1676 nell’attuale provincia di Imperia.
Divenne celebre per la predicazione e per la diffusione della pratica della Via Crucis.
Nel 1750 promosse l’allestimento di una Via Crucis al Colosseo, contribuendo alla diffusione di una tradizione devozionale ancora fortemente legata alla città di Roma.
Morì nel 1751 e fu canonizzato nel 1867.
Accadde oggi: 1922, Howard Carter entra nella tomba di Tutankhamon
Il 26 novembre 1922 l’archeologo britannico Howard Carter riuscì a osservare l’interno dell’anticamera della tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re in Egitto.
La scoperta del primo gradino della scala era avvenuta il 4 novembre.
Dopo giorni di lavoro, Carter raggiunse gli ambienti che custodivano oggetti straordinari, conservati per oltre tremila anni.
Il ritrovamento trasformò la conoscenza dell’antico Egitto e alimentò un enorme interesse internazionale per l’archeologia.
Nel 2026 ricorrono 104 anni da quel momento decisivo.
Nati il 26 novembre: Tina Turner, la regina del rock
Il 26 novembre 1939 nasceva nel Tennessee Tina Turner, una delle voci più potenti della musica contemporanea.
Nel 2026 ricorre l’87° anniversario della nascita.
La sua carriera attraversò soul, rhythm and blues, rock e pop.
Fra i brani più popolari figurano What’s Love Got to Do with It, The Best e Private Dancer.
Scomparsa nel 2023, Tina Turner rimane una figura centrale della storia dello spettacolo.
Eventi e curiosità: il fascino dell’archeologia egizia
La tomba di Tutankhamon divenne celebre anche perché conservava un corredo funerario eccezionalmente ricco.
I reperti aiutarono gli studiosi a conoscere aspetti della vita religiosa, artistica e materiale dell’antico Egitto.
La scoperta alimentò inoltre racconti popolari sulla cosiddetta maledizione del faraone, privi di fondamento scientifico.
Segno più fortunato del 26 novembre 2026: Capricorno
Il Capricorno prende il posto del Toro.
Il clima astrologico viene interpretato come favorevole all’organizzazione e alla concretezza.
Amore, soldi e salute: le aspettative del Capricorno
Amore: maggiore attenzione alla stabilità e alla disponibilità reciproca.
Soldi: prudenza e pianificazione costituiscono i temi principali.
Salute: riposo e corretta gestione dei ritmi quotidiani rappresentano abitudini utili.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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