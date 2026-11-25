🌐 Sihem Bensedrine, ex presidente della commissione Verità e dignità, riceve una nuova condanna a cinque anni. Il procedimento riguarda un accordo arbitrale dell’organismo tunisino. Amnesty contesta i processi; l’attivista risulta libera in attesa dei ricorsi.

Una nuova sentenza sul lavoro della commissione

Un’altra condanna colpisce Sihem Bensedrine, giornalista e figura della difesa dei diritti umani in Tunisia: cinque anni di carcere in un procedimento legato alla sua precedente guida dell’Instance vérité et dignité, la commissione Verità e dignità. La decisione, resa nota il 20 novembre 2026, arriva dopo le pene per complessivi venticinque anni pronunciate a giugno in altri due fascicoli.

A pronunciarsi è stata la sezione penale specializzata nella corruzione finanziaria del tribunale di prima istanza di Tunisi. La sentenza viene collocata nella tarda serata di giovedì 19 novembre. Il nuovo fascicolo riguarda presunti abusi e irregolarità nella conclusione di un accordo di riconciliazione attraverso arbitrato, uno degli strumenti utilizzati dalla commissione nel percorso di giustizia transizionale.

Bensedrine, 76 anni, è stata perseguita in base alla legislazione anticorruzione, ha spiegato il suo avvocato Fathi Rebii. La condanna non equivale a un nuovo arresto: nelle informazioni disponibili dopo il verdetto risulta ancora libera in attesa dei ricorsi contro le condanne. Non emerge invece un esito definitivo delle impugnazioni già avviate.

L’accordo contestato e gli altri condannati

Secondo Amnesty International, l’ultima decisione riguarda un accordo arbitrale e di riconciliazione che coinvolgeva l’imprenditore Lazhar Sta. Il punto contestato appartiene dunque all’attività dell’organismo incaricato di affrontare le violazioni del passato, non a un incarico successivo di Bensedrine. L’organizzazione considera anche questo procedimento una conseguenza del suo lavoro alla presidenza della commissione.

Nello stesso processo, l’ex componente della commissione Khaled Krichi ha ricevuto una pena di quattro anni. L’ex ministro dei Beni dello Stato e degli Affari fondiari Mabrouk Korchid è stato condannato a sei anni, in contumacia, con esecuzione immediata. Le pene dei tre imputati sono distinte e non vanno confuse con quelle dei precedenti procedimenti.

Il quadro accusatorio riferito per questo fascicolo parla di irregolarità nella gestione dell’accordo. In assenza del testo integrale della sentenza, non è possibile ricostruire nel dettaglio quali singole condotte il tribunale abbia ritenuto provate per ciascun imputato. Le responsabilità contestate devono restare separate dalla descrizione generale del lavoro della commissione.

I venticinque anni di giugno e i ricorsi

La nuova pena si inserisce in una vicenda giudiziaria già articolata. Il 26 giugno 2026 era stata resa nota la condanna di Bensedrine a complessivi venticinque anni di reclusione, riferita a due procedimenti distinti. Human Rights Watch aveva contestato duramente quei verdetti, interpretandoli come una ritorsione per il suo impegno nella difesa dei diritti umani.

I precedenti fascicoli comprendono la vicenda della Banque franco-tunisienne e l’accordo di riconciliazione con l’imprenditore Slim Chiboub. La difesa ha presentato appello contro quelle decisioni. Anche Krichi, destinatario nei precedenti processi di pene complessive pari a dieci anni, ha impugnato le condanne. Il nuovo procedimento riguarda invece un diverso accordo arbitrale.

Non è quindi corretto trasformare automaticamente le diverse pene in un’unica detenzione definitiva di trent’anni. Sono sentenze relative a fascicoli separati, con ricorsi ancora da considerare. Il dato confermato è una nuova condanna a cinque anni, mentre la posizione personale di Bensedrine resta quella di un’imputata condannata ma libera in attesa delle impugnazioni.

Perché Verità e dignità è al centro della vicenda

La commissione nacque nel percorso aperto dalla rivoluzione tunisina del 2011. Il suo compito era indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani e sulla corruzione dello Stato, contribuendo a ricostruire le responsabilità e a riconoscere i diritti delle vittime. Le procedure di arbitrato e riconciliazione rientravano in questo impianto di giustizia transizionale.

La legge organica del 24 dicembre 2013 definì gli strumenti del processo: ricerca della verità, accertamento delle responsabilità, riparazioni, garanzie di non ripetizione e conservazione della memoria collettiva. Il mandato riguardava le violazioni commesse dal 1955 al 2013, attraversando decenni di storia tunisina e non soltanto gli ultimi anni del potere di Zine el-Abidine Ben Ali.

È questo ruolo pubblico a spiegare la rilevanza dei processi contro l’ex presidente. Le contestazioni giudiziarie investono atti e risultati di un organismo creato per fare luce sugli abusi dello Stato. Le organizzazioni per i diritti umani sostengono che perseguire Bensedrine per quel lavoro comprometta anche il percorso di riconoscimento delle vittime: una valutazione che attribuiscono esplicitamente alle autorità tunisine.

Amnesty denuncia violazioni del diritto di difesa

Amnesty International ha chiesto di annullare le condanne e abbandonare i procedimenti legati all’attività di Bensedrine per i diritti umani. Heba Morayef, responsabile regionale dell’organizzazione per Medio Oriente e Nord Africa, sostiene che l’obiettivo delle azioni contro l’attivista sia screditare le conclusioni della commissione sugli abusi e sulla corruzione statale. È la posizione dell’organizzazione, non una motivazione accertata dal tribunale.

Per i processi conclusi a giugno, Amnesty denuncia inoltre che Bensedrine e i suoi avvocati non avessero ricevuto l’atto d’accusa all’inizio del dibattimento. Riferisce udienze durante uno sciopero nazionale degli avvocati ed esclusione di familiari, giornalisti e osservatori. La sua precedente detenzione cautelare era iniziata il 1° agosto 2024 ed era terminata con la liberazione provvisoria del 19 febbraio 2025.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.