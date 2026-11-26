🌐 I nuovi dazi Trump riguardano 14 economie: proposta al 15% per l’Ue e fino al 20% per la Cina, con eccezioni e scenari alternativi. Non scattano subito: prima consultazioni e udienze nel gennaio 2027.

La nuova offensiva commerciale non parte subito

Donald Trump riapre il fronte dei dazi con una proposta che coinvolge Cina, Unione europea e altre dodici economie. Il 25 novembre 2026 l’ufficio del rappresentante commerciale statunitense, guidato da Jamieson Greer, ha presentato le misure dopo le indagini sulla capacità produttiva industriale ritenuta eccessiva. Per Bruxelles il riferimento è il 15%; per Pechino, nello scenario collegato agli accordi commerciali, si arriva al 20%. Non sono però aliquote identiche per ogni merce né aumenti da sommare indiscriminatamente ai prelievi esistenti.

Il primo elemento da chiarire è il calendario: si tratta di proposte, non di nuove tariffe già operative. L’amministrazione apre una consultazione prima della decisione finale. Le misure non entrerebbero in vigore prima delle udienze pubbliche di gennaio: l’annuncio modifica dunque il quadro delle trattative, ma non equivale a un immediato cambiamento generalizzato delle condizioni doganali.

Per l’Europa il 15% non è un’aggiunta automatica

La proposta europea prevede un’aliquota del 15%, al netto dei dazi ordinari della nazione più favorita e di quelli Section 301 già esistenti, con esclusioni per determinati beni. È una distinzione decisiva: leggere quel numero come quindici punti aggiuntivi su qualsiasi prodotto europeo darebbe una rappresentazione sbagliata del provvedimento. Il testo richiama anche il quadro commerciale concordato fra Washington e Bruxelles e il trattamento delle misure settoriali.

Le contestazioni americane all’Ue riguardano piani industriali, sostegno alla produzione e alle esportazioni, barriere di accesso al mercato e finanziamenti preferenziali. Nell’avviso vengono richiamati, fra gli altri, i comparti automobilistico, chimico e farmaceutico. Sono conclusioni dell’indagine statunitense, non una valutazione condivisa automaticamente dalle parti coinvolte: attribuirle a Washington è essenziale per distinguere il contenuto dell’accusa commerciale dai fatti procedurali accertati.

Anche il metodo è stato oggetto di obiezioni durante la consultazione. L’avviso europeo riporta osservazioni secondo cui surplus commerciali e basso utilizzo degli impianti non dimostrano, da soli, una sovraccapacità strutturale. L’USTR replica di avere esaminato più indicatori insieme e di distinguere gli squilibri persistenti dalle normali oscillazioni del ciclo economico.

Cina, il 20% e l’alternativa fino al 40%

Per la Cina il documento ufficiale disegna un trattamento articolato: fino al 20% per i beni non inseriti negli allegati specifici, tenendo conto del prelievo collegato alla distinta indagine sul lavoro forzato; fino al 10% per quelli dell’allegato A; esenzioni per i prodotti dell’allegato B. Questi ultimi sono collegati alle liste bilaterali di merci raccomandate per un trattamento tariffario ridotto.

Il 20% non esaurisce gli scenari. L’avviso contempla, in alternativa, un’aliquota fino al 40% se il rappresentante commerciale giudicasse insufficienti gli impegni negoziali rispetto ai problemi individuati. Non è quindi corretto presentare il 40% come una tariffa già decisa: è un’opzione esplicitamente subordinata alla valutazione dell’amministrazione sull’esito del confronto con Pechino.

Resta inoltre il rapporto con i dazi precedenti. Per alcune merci cinesi il nuovo livello del 20% si aggiungerebbe ai prelievi risalenti al primo mandato Trump, portando il totale al 45%. Non è un’aliquota universale per tutto l’import cinese. La tregua commerciale richiamata dall’amministrazione ha scadenza il 10 gennaio 2027, mentre la proposta tariffaria deve ancora attraversare la consultazione.

Quattordici economie, aliquote diverse

Il perimetro comprende partner con condizioni molto differenti. Per Bangladesh, Cambogia, Indonesia, Malaysia e Thailandia il livello proposto arriva al 18%; per Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Svizzera il riferimento è il 15%, con le compensazioni e le eccezioni previste. Il 20% non rappresenta un tetto generale valido per l’intera iniziativa: alcuni dossier prevedono alternative più elevate, legate anche ai negoziati.

L’India è uno dei casi in cui il negoziato può modificare sensibilmente il risultato: la proposta contempla fino al 25%, ma considera un livello del 17% qualora venisse raggiunto un accordo commerciale rispondente alle contestazioni americane. Anche qui il testo prevede di tenere conto di altri dazi e di escludere determinati prodotti.

Per il Vietnam lo scenario arriva al 35%, con la possibilità di un livello del 20% in presenza di un’intesa adeguata con Washington. Le percentuali annunciate descrivono quindi anche possibili esiti alternativi della trattativa, non soltanto una nuova tabella già pronta per essere applicata in dogana.

Le accuse americane e la risposta di Pechino

Greer sostiene che strategie industriali, sostegni finanziari e altre pratiche distorsive abbiano indebolito la manifattura americana. L’iniziativa utilizza la Section 301 del Trade Act del 1974 e segue circa otto mesi di indagini. Il percorso si inserisce nel tentativo dell’amministrazione di ricostruire la propria politica tariffaria dopo la bocciatura, a febbraio, dei dazi fondati sui poteri di emergenza.

Pechino respinge questa impostazione. Il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun ha contestato la tesi della sovraccapacità e sollecitato il dialogo, ribadendo che una guerra commerciale non serve gli interessi di nessuna parte. Nella risposta del 25 novembre non ha annunciato ritorsioni. La posizione cinese resta dunque distinta sia dalle conclusioni americane sia dalle possibili decisioni successive.

Le prossime scadenze sono a gennaio

Per il procedimento europeo, gli interessati potranno inviare commenti scritti e richieste di partecipazione alle udienze entro il 5 gennaio 2027. Il confronto pubblico inizierà il 25 gennaio 2027 alle 10, nella sala udienze della Commissione statunitense per il commercio internazionale, a Washington, con prosecuzione se necessaria.

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