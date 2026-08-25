Trovare le parole: memoria, dieta e forza muscolare

🌐 Fluidità verbale e memoria: un nuovo studio di Università Cattolica e Policlinico Gemelli mostra che trovare le parole dipende anche da istruzione, dieta mediterranea, attività fisica, salute metabolica e forza delle gambe. Il cervello, insomma, non invecchia da solo.

C’è una scena che quasi tutti conoscono. Una parola è lì, chiarissima nella mente, ma quando serve pronunciarla sembra improvvisamente sparita. Si sa cosa significa, si riconosce perfettamente l’oggetto o la persona a cui si riferisce, eppure il termine non arriva. Rimane sulla punta della lingua, sospeso per qualche secondo prima di ricomparire.

Nella maggior parte dei casi è un’esperienza normale, soprattutto con il passare degli anni. Ma la capacità di trovare rapidamente le parole non è soltanto una questione di vocabolario o di memoria. È una funzione cognitiva complessa, collegata al funzionamento di diverse aree cerebrali e utilizzata anche nei test neuropsicologici per valutare lo stato delle funzioni cognitive.

Ed è proprio su questa capacità che si concentra una nuova ricerca condotta da geriatri dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS. I risultati spostano l’attenzione da una visione esclusivamente cerebrale dell’invecchiamento: per preservare la capacità di ricordare e richiamare le parole contano anche ciò che mangiamo, quanto ci muoviamo, la salute metabolica e persino la condizione dei muscoli delle gambe.

Il messaggio più interessante è forse quello meno scontato: la salute cognitiva si costruisce molto prima della vecchiaia. Non esiste un singolo interruttore capace di proteggere il cervello, ma un insieme di condizioni che possono contribuire a mantenerlo efficiente nel tempo.

Fluidità verbale, perché trovare una parola dice molto sul cervello

La cosiddetta fluidità verbale misura la capacità di recuperare rapidamente dalla memoria le parole e di organizzarle secondo una determinata consegna. Non si tratta quindi semplicemente di sapere molte parole, ma di riuscire ad accedere velocemente alle informazioni già immagazzinate.

È una funzione particolarmente interessante perché coinvolge memoria, attenzione, linguaggio e capacità esecutive. Per questo viene utilizzata anche nella valutazione neuropsicologica.

La ricerca ha analizzato i dati di 3.615 adulti tra i 30 e gli 80 anni coinvolti nel progetto Look Up 8+. Il risultato mostra un andamento tutt’altro che lineare: la fluidità verbale raggiunge il suo livello migliore intorno ai 45-50 anni, per poi tendere a diminuire progressivamente.

Questo dato introduce un elemento importante nel dibattito sull’invecchiamento. Il cambiamento cognitivo non comincia necessariamente quando una persona entra nella terza età. Alcune traiettorie possono modificarsi già durante la mezza età, quando spesso ci si considera ancora lontani dai problemi legati all’invecchiamento.

La conseguenza è semplice ma significativa: la prevenzione cognitiva non dovrebbe iniziare quando compaiono le difficoltà, bensì molto prima.

L’istruzione lascia una traccia nella capacità di ricordare

Tra i fattori associati a una migliore fluidità verbale emerge in modo particolarmente evidente il livello di istruzione.

Le persone con un percorso scolastico più lungo hanno mostrato performance migliori nei test di fluidità verbale. Il dato viene interpretato attraverso il concetto di riserva cognitiva, cioè quella capacità del cervello di utilizzare strategie e risorse per affrontare meglio i cambiamenti che possono accompagnare l’età.

Non significa che studiare renda immuni dal declino cognitivo. E nemmeno che un basso livello di istruzione determini necessariamente problemi di memoria. Il rapporto è molto più complesso.

La ricerca suggerisce però che l’attività intellettuale accumulata nel corso della vita può rappresentare una risorsa. Leggere, imparare, mantenere interessi culturali, acquisire nuove competenze e continuare a confrontarsi con attività mentalmente impegnative possono contribuire a mantenere attive le funzioni cognitive.

È una prospettiva che supera l’idea del cervello come organo da proteggere soltanto quando inizia a dare segnali di difficoltà. La salute cognitiva, piuttosto, può essere vista come un patrimonio che si costruisce progressivamente.

La dieta mediterranea entra in gioco anche quando si parla di memoria

Il secondo elemento che emerge dalla ricerca riguarda lo stile alimentare.

Una maggiore aderenza alla dieta mediterranea è risultata associata a una migliore fluidità verbale. Lo stesso vale per una glicemia nella norma e per una maggiore attività fisica.

Il punto non è naturalmente attribuire a un singolo alimento un potere quasi terapeutico sul cervello. La dieta mediterranea funziona come modello complessivo: privilegia alimenti vegetali, legumi, cereali, frutta, verdura, pesce e olio d’oliva, all’interno di un equilibrio alimentare che da decenni viene studiato per i suoi effetti sulla salute cardiovascolare e metabolica.

Ed è proprio qui che il collegamento con il cervello diventa interessante.

Cuore, metabolismo e cervello non sono compartimenti separati. Una buona salute cardiovascolare e metabolica contribuisce a creare condizioni favorevoli anche per il funzionamento cerebrale. Al contrario, alterazioni metaboliche persistenti possono inserirsi in un quadro di maggiore vulnerabilità.

Lo studio del Gemelli rafforza quindi una visione integrata: quando si parla di memoria e capacità cognitive, non basta chiedersi quanto una persona si eserciti mentalmente. Bisogna guardare anche a ciò che accade nel resto dell’organismo.

La pancia non è soltanto una questione estetica

Uno degli aspetti più originali della ricerca riguarda l’adiposità addominale.

Una maggiore quantità di grasso concentrata nella zona dell’addome è risultata associata a prestazioni peggiori nella fluidità verbale. Inoltre, secondo i ricercatori, l’adiposità centrale sembra modificare il rapporto tra età e performance cognitiva.

È un risultato che merita attenzione perché sposta il discorso dal semplice peso corporeo alla distribuzione del grasso.

La circonferenza addominale, infatti, può essere indicativa di una particolare condizione metabolica e non coincide necessariamente con il peso complessivo di una persona. Per questo l’immagine tradizionale della bilancia come unico strumento per valutare la salute è sempre meno sufficiente.

La ricerca non dimostra che eliminare il grasso addominale faccia automaticamente recuperare la memoria e non autorizza a trasformare il dato in una prescrizione individuale. Mostra però un’associazione significativa che inserisce l’obesità centrale tra i fattori da considerare quando si studia l’invecchiamento cognitivo.

In altre parole, la “pancia” può raccontare qualcosa anche della salute metabolica, e quest’ultima è intimamente collegata al funzionamento dell’organismo nel suo complesso.

Se le gambe funzionano bene, anche il cervello può beneficiarne

Il passaggio forse più sorprendente dello studio è quello che collega forza degli arti inferiori e fluidità verbale.

I ricercatori hanno utilizzato anche il cosiddetto chair stand test, una prova funzionale molto semplice: dalla posizione seduta, la persona deve alzarsi e tornare a sedersi più volte, secondo un protocollo prestabilito. Il test permette di ottenere informazioni sulla funzionalità degli arti inferiori.

Una peggiore performance al test è risultata associata a una peggiore fluidità verbale.

Non significa che avere gambe deboli provochi automaticamente problemi di memoria. Il dato, piuttosto, suggerisce una connessione tra funzione muscolare, mobilità, metabolismo e salute cognitiva.

È una prospettiva sempre più importante nella medicina dell’invecchiamento. Il muscolo non viene più considerato soltanto come ciò che consente di camminare, salire le scale o mantenere l’equilibrio. La sua efficienza è legata alla salute generale e può rappresentare un indicatore dello stato funzionale di una persona.

Per questo la perdita di forza non dovrebbe essere liquidata come una conseguenza inevitabile dell’età.

Il test della sedia può diventare un piccolo campanello d’allarme

Il chair stand test è interessante anche perché traduce un concetto medico in un gesto quotidiano.

Alzarsi da una sedia sembra un’azione banale. In realtà richiede forza, equilibrio, coordinazione e controllo motorio. Quando questa capacità diminuisce in modo marcato, può essere un segnale di ridotta funzionalità fisica.

Naturalmente un singolo test non permette di diagnosticare un problema neurologico. La performance può essere influenzata da numerosi fattori, comprese condizioni muscoloscheletriche, dolore, allenamento e stato generale di salute.

Il suo interesse sta soprattutto nel fatto che una semplice misura della funzionalità fisica può inserirsi in una valutazione più ampia dell’invecchiamento.

La ricerca del Gemelli suggerisce così un cambio di prospettiva: per osservare come invecchia una persona non basta chiedere se ricorda un nome o una parola. È utile considerare anche quanto si muove, quale forza conserva, come è distribuito il grasso corporeo e come gestisce la propria salute metabolica.

Non solo cervello: l’invecchiamento è un sistema

Il filo che unisce tutti questi risultati è probabilmente il concetto di invecchiamento integrato.

Istruzione, alimentazione, attività fisica, glicemia, adiposità addominale e funzione muscolare appartengono a dimensioni apparentemente diverse. Eppure sembrano convergere sulla stessa domanda: quali condizioni permettono al corpo e al cervello di mantenere più a lungo una buona capacità funzionale?

La ricerca non offre una formula magica. E sarebbe sbagliato trasformarla in una lista di regole assolute.

Offre però una direzione molto concreta. Allenare il cervello e allenare il corpo possono essere parti della stessa strategia di prevenzione.

Studiare una lingua, leggere, coltivare nuove competenze e mantenere relazioni sociali possono stimolare le funzioni cognitive. Camminare, fare esercizi di forza e preservare la mobilità contribuiscono invece alla salute fisica e muscolare. Una dieta equilibrata e un controllo adeguato dei parametri metabolici completano il quadro.

Il vantaggio è che nessuno di questi comportamenti richiede necessariamente interventi straordinari.

La prevenzione comincia molto prima dei primi vuoti di memoria

Il messaggio più forte dello studio è proprio temporale.

Se la fluidità verbale raggiunge il suo picco nella mezza età e successivamente tende a diminuire, aspettare la vecchiaia per occuparsi della salute cognitiva significa intervenire tardi.

La prevenzione non deve essere intesa come la ricerca ossessiva di prestazioni cognitive perfette. Il cervello cambia con l’età e alcuni cambiamenti sono fisiologici.

Dimenticare occasionalmente un nome o impiegare qualche secondo in più per trovare una parola può accadere a chiunque. Il quadro cambia quando le difficoltà diventano frequenti, progressive o interferiscono concretamente con la vita quotidiana. In questi casi è opportuno parlarne con un professionista sanitario, senza attribuire automaticamente ogni dimenticanza all’età.

La distinzione tra normale invecchiamento e possibile segnale clinico resta fondamentale.

La lezione più semplice: muoversi, mangiare bene e continuare a imparare

La ricerca condotta da Università Cattolica e Policlinico Gemelli porta dunque a una conclusione che è scientificamente articolata ma, nella vita quotidiana, sorprendentemente semplice.

Il cervello non vive isolato dal resto del corpo.

La qualità dell’alimentazione, l’attività fisica, la condizione muscolare, il controllo della glicemia e la gestione del peso possono accompagnare la salute cognitiva lungo il corso della vita. Allo stesso tempo, l’istruzione e la continua stimolazione intellettuale sembrano contribuire a costruire quella riserva cognitiva che può rivelarsi preziosa con l’avanzare dell’età.

È anche per questo che il titolo ideale della ricerca potrebbe essere letto quasi alla lettera: per trovare le parole servono il cervello, ma anche la pancia e le gambe.

Non perché esista un muscolo della memoria nelle cosce o perché una dieta possa cancellare il naturale trascorrere del tempo. Piuttosto perché l’invecchiamento è un processo globale e la salute del cervello è inserita dentro quella dell’intero organismo.

La vera novità, allora, non è una nuova tecnica per ricordare più vocaboli. È l’idea che la capacità di continuare a pensare, parlare, muoversi e ricordare possa essere sostenuta ogni giorno attraverso una combinazione di attività mentale, movimento, alimentazione equilibrata e cura della salute metabolica.

E forse la prossima volta che una parola resterà per qualche secondo sulla punta della lingua, prima di preoccuparsi sarà utile ricordare una cosa: il cervello ha una storia lunga, e quella storia comprende anche tutto ciò che abbiamo fatto per prenderci cura del corpo.