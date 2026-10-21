Treviso, l’incubo di un 11enne: il padre rischia sei anni

🌐 Sveglia all’alba per pulire la stalla, umiliazioni e presunte violenze domestiche: a Treviso arriva alla fase decisiva il processo contro i genitori di un bambino di 11 anni. La vicenda è emersa grazie a una confessione fatta a scuola durante la Festa del Papà. Il pubblico ministero ha chiesto sei anni di carcere per il padre e tre anni e mezzo per la madre. Il minore vive ora in una comunità protetta.

Treviso, bambino maltrattato: la denuncia nata tra i banchi di scuola

Una semplice domanda, rivolta da un’insegnante in occasione della Festa del Papà, ha fatto emergere una vicenda familiare che sarebbe rimasta nascosta dietro la normalità apparente della vita quotidiana. Un bambino di appena 11 anni, residente nella provincia di Treviso, ha raccontato alla docente di non voler festeggiare suo padre perché, secondo le sue parole, lo picchiava ripetutamente.

È stato quel momento a far scattare l’allarme. La scuola ha segnalato la situazione ai carabinieri, aprendo la strada a un’indagine per presunti maltrattamenti familiari. Oggi la vicenda è arrivata davanti ai giudici e la pubblica accusa ha formulato richieste di condanna pesanti nei confronti di entrambi i genitori.

La ricostruzione investigativa descrive un contesto nel quale il minore sarebbe stato sottoposto a insulti, minacce, aggressioni fisiche e lavori nella stalla di famiglia, anche prima dell’inizio delle lezioni.

La sveglia prima dell’alba e il lavoro nella stalla

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, il ragazzino sarebbe stato obbligato ad alzarsi molto presto, quando gli altri bambini della sua età stavano ancora dormendo, per occuparsi della pulizia della stalla delle capre.

Dopo il lavoro, il bambino raggiungeva la scuola, dove veniva descritto come uno studente bravo e ben inserito nella classe. Una normalità scolastica che, secondo l’accusa, nascondeva una condizione domestica profondamente diversa.

Il contrasto tra la vita scolastica e quella familiare rappresenta uno degli aspetti più dolorosi della vicenda. All’esterno il ragazzino riusciva a mantenere una quotidianità apparentemente regolare; all’interno delle mura domestiche avrebbe invece subito un trattamento vessatorio.

Non è l’impegno nelle attività agricole familiari, in sé, a costituire il nucleo delle accuse, ma il complesso di presunte imposizioni, violenze e umiliazioni descritto dagli inquirenti.

Le microspie e l’episodio delle cinghiate

Dopo la segnalazione della scuola, i carabinieri hanno avviato accertamenti e colloqui protetti con il minore. Le indagini si sono concentrate sull’ambiente domestico, anche attraverso intercettazioni ambientali e dispositivi di registrazione installati nell’abitazione.

Le registrazioni avrebbero documentato, secondo la ricostruzione accusatoria, episodi frequenti di aggressività nei confronti del bambino.

Tra i fatti più gravi compare un episodio risalente al maggio 2025. Il ragazzino, che quel giorno non stava bene, avrebbe fatto uno scherzo al fratello più piccolo durante la colazione. La reazione del padre sarebbe stata particolarmente violenta: dopo insulti e tensioni familiari, l’uomo avrebbe colpito il figlio otto volte con una cinghia.

L’episodio ha determinato l’intervento dei militari. Il giorno successivo il padre è stato arrestato e inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, misura successivamente revocata. La madre è stata denunciata.

Il bambino trasferito in comunità protetta

L’aspetto centrale dell’intervento è stata la tutela del minore. Il bambino è stato allontanato dall’abitazione familiare e trasferito in una comunità protetta, dove continua a vivere e frequentare la scuola.

La vicenda mette in evidenza il ruolo determinante degli insegnanti nell’individuazione di possibili situazioni di disagio. Una risposta spontanea, raccolta senza che il bambino avesse inizialmente presentato una denuncia formale, è diventata il punto di partenza di un’indagine.

Il percorso successivo ha richiesto l’intervento coordinato delle istituzioni, con l’obiettivo di verificare le accuse e garantire un ambiente sicuro al ragazzino.

Processo ai genitori: chiesti sei anni per il padre

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto sei anni di reclusione per il padre e tre anni e sei mesi per la madre, entrambi imputati nel procedimento per maltrattamenti.

Le richieste della pubblica accusa non equivalgono a una condanna: spetterà al tribunale valutare le prove, le responsabilità individuali e le argomentazioni difensive, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Resta il fatto che l’inchiesta ha portato all’allontanamento del minore dalla famiglia e all’attivazione di un percorso di protezione.

La vicenda di Treviso dimostra quanto una segnalazione tempestiva possa essere determinante quando a trovarsi in una situazione di vulnerabilità è un bambino. Il procedimento giudiziario dovrà ora stabilire le responsabilità penali contestate ai due genitori.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.