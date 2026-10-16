Tolkien e il tempo che ci è dato: la frase che insegna a scegliere

🌐 «Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato»: la celebre frase di Tolkien, pronunciata da Gandalf a Frodo, contiene una delle più profonde lezioni sulla vita. Non possiamo scegliere le circostanze in cui ci troviamo, né riscrivere ciò che è accaduto. Possiamo però decidere come affrontare il presente, quali valori difendere e quale persona scegliere di essere.

Ci sono frasi che sembrano appartenere a un romanzo fantasy e invece, una volta uscite dalle sue pagine, finiscono per parlare direttamente della nostra vita.

Quella pronunciata da Gandalf a Frodo è una di queste.

Frodo è spaventato. Ha appena scoperto che l’Anello ereditato da Bilbo non è un semplice oggetto, ma il centro di una storia molto più grande di lui. La tranquillità della Contea è ormai lontana. Il futuro appare minaccioso e il compito che lo attende sembra sproporzionato rispetto alle sue forze.

La sua reazione è profondamente umana: vorrebbe che tutto questo non fosse accaduto nel suo tempo.

Gandalf non gli risponde dicendo che non c’è nulla da temere. Non gli promette che le cose andranno bene. Non gli dice che il destino può essere controllato.

Gli ricorda qualcosa di molto più difficile.

Non possiamo scegliere il tempo nel quale ci è capitato di vivere.

Possiamo però scegliere che cosa farne.

La frase di Tolkien che parla a chiunque abbia paura del proprio tempo

Il significato della frase va oltre il semplice invito a non sprecare le giornate.

Non è soltanto una riflessione sul tempo che passa.

È una riflessione sulla responsabilità.

Frodo non ha scelto l’arrivo dell’Anello.

Non ha scelto il ritorno dell’ombra.

Non ha scelto di trovarsi al centro di una guerra.

Eppure, una volta che quella realtà è entrata nella sua vita, deve decidere come comportarsi.

È una distinzione fondamentale.

Ci sono eventi che dipendono da noi e altri che non dipendono affatto da noi. Possiamo spendere una quantità enorme di energia cercando di cambiare ciò che è già accaduto, lamentandoci del momento storico in cui siamo nati o aspettando che arrivino circostanze più favorevoli.

Oppure possiamo porci un’altra domanda:

“Ora che questa è la mia realtà, che cosa scelgo di fare?”

È esattamente la domanda che Tolkien mette nelle mani di Frodo.

Non possiamo scegliere il tempo in cui vivere

Uno degli aspetti più attuali della frase è proprio quel riferimento al “tempo”.

Il tempo non significa soltanto la durata della nostra vita.

Significa anche l’epoca che ci è stata assegnata.

Nessuno sceglie il momento storico nel quale nasce.

Non scegliamo la famiglia di provenienza, le crisi economiche che attraverseremo, le trasformazioni sociali, le guerre, le pandemie, le rivoluzioni tecnologiche o le difficoltà collettive che possono arrivare durante la nostra esistenza.

Possiamo desiderare un altro periodo.

Possiamo idealizzare il passato.

Possiamo pensare che i nostri genitori abbiano avuto una vita più semplice.

Possiamo immaginare che le generazioni future avranno opportunità migliori.

Ma resta un fatto:

questa è l’epoca nella quale ci è capitato di essere vivi.

E la domanda diventa quindi come attraversarla.

Frodo vorrebbe un’altra vita

La grandezza della scena sta nel fatto che Tolkien non presenta la paura di Frodo come una debolezza vergognosa.

Al contrario.

Frodo vorrebbe che tutto questo non fosse successo nel suo tempo.

Gandalf gli risponde che è un sentimento condiviso da tutti coloro che si trovano a vivere periodi oscuri.

È una concessione importantissima.

Avere paura non significa essere codardi.

Desiderare che una situazione difficile non fosse mai accaduta è una reazione umana.

Il coraggio arriva dopo.

Arriva quando, nonostante quella paura, dobbiamo decidere che cosa fare.

La differenza tra il coraggio e l’assenza di paura è proprio questa: il coraggio non ha bisogno che la paura scompaia.

Può convivere con essa.

Il coraggio comincia quando smettiamo di aspettare il momento perfetto

Quante volte rimandiamo una scelta perché pensiamo che non sia il momento giusto?

Aspettiamo di avere più soldi.

Più tempo.

Più sicurezza.

Più esperienza.

Più certezze.

Aspettiamo che una relazione diventi più semplice.

Che il lavoro migliori.

Che i problemi diminuiscano.

Che la situazione esterna sia finalmente favorevole.

Ma il momento perfetto, spesso, non arriva.

La frase di Tolkien suggerisce qualcosa di diverso: la vita non ci consegna sempre le condizioni che avremmo scelto per compiere le nostre scelte.

Eppure dobbiamo scegliere.

Questo non significa agire impulsivamente.

Significa comprendere che una parte della maturità consiste proprio nell’imparare a decidere dentro condizioni che non abbiamo stabilito noi.

Il tempo non è una proprietà

C’è poi una parola particolarmente importante nella frase: “dato”.

Il tempo ci viene dato.

Non ci appartiene completamente.

È una prospettiva quasi opposta a quella contemporanea, nella quale il tempo viene spesso trattato come una risorsa da ottimizzare.

Agenda.

Produttività.

Obiettivi.

Scadenze.

Risultati.

Tutto deve essere organizzato, misurato, sfruttato.

Tolkien introduce invece un’altra idea.

Il tempo non è soltanto qualcosa da utilizzare. È qualcosa che ci è affidato.

E quando pensiamo al tempo in questo modo cambia anche il significato delle nostre giornate.

Non si tratta di riempire ogni minuto.

Non significa diventare produttivi a ogni costo.

Significa chiedersi che cosa merita davvero il nostro tempo.

Che cosa stiamo facendo del nostro tempo?

Questa è forse la domanda più scomoda.

Non:

“Quanto tempo ho?”

Ma:

“Che cosa sto facendo con quello che ho?”

È una differenza enorme.

Possiamo avere moltissimo tempo e consumarlo nell’attesa.

Possiamo avere poco tempo e usarlo per qualcosa che consideriamo essenziale.

Possiamo trascorrere anni inseguendo obiettivi che non ci appartengono.

Possiamo invece dedicare una piccola parte delle nostre giornate a una persona, a un progetto o a una passione che per noi possiede un valore enorme.

Il tempo, quindi, non acquista significato soltanto attraverso la quantità.

Lo acquista attraverso ciò a cui decidiamo di consegnarlo.

La vera scelta di Frodo

Frodo non è un eroe perché non ha paura.

È un eroe perché, nonostante la paura, accetta una responsabilità.

Questo è uno degli elementi più importanti dell’universo di Tolkien.

La grandezza non coincide necessariamente con la forza.

Frodo non è il più potente.

Non è il più esperto.

Non è il più preparato.

È un Hobbit.

La sua forza nasce anche dalla capacità di compiere un passo quando sarebbe molto più semplice restare fermi.

E questo rende la sua storia straordinariamente vicina alla nostra.

Perché anche le nostre scelte più importanti raramente sembrano epiche mentre le stiamo vivendo.

Cambiare lavoro.

Lasciare una relazione.

Dire finalmente di no.

Chiedere aiuto.

Riprendere a studiare.

Prendersi cura di qualcuno.

Difendere una convinzione.

Ricominciare dopo un fallimento.

Sono scelte apparentemente piccole, ma possono cambiare una vita intera.

Non scegliere è comunque una scelta

La frase di Tolkien contiene anche un’altra verità.

Quando pensiamo di non avere scelta, spesso stiamo comunque scegliendo.

Scegliamo di restare.

Scegliamo di rimandare.

Scegliamo di tacere.

Scegliamo di adattarci.

Scegliamo di non rischiare.

Naturalmente non tutte le situazioni offrono le stesse possibilità. Ci sono condizioni nelle quali il margine di libertà è realmente molto ridotto.

Ma anche nei momenti difficili può rimanere una domanda fondamentale:

come voglio comportarmi dentro ciò che non posso controllare?

È qui che Tolkien separa il destino dalla responsabilità personale.

Il passato non può essere modificato

Una delle più grandi fonti di sofferenza è il rapporto con ciò che non possiamo più cambiare.

“Se avessi scelto diversamente…”

“Se fossi partito prima…”

“Se non avessi incontrato quella persona…”

“Se avessi avuto più coraggio…”

“Se avessi capito prima…”

Il passato può diventare una prigione.

Possiamo trascorrere anni cercando mentalmente di riscriverlo.

Ma non possiamo farlo.

Possiamo soltanto cambiare il significato che gli attribuiamo e ciò che decidiamo di fare dopo.

È una distinzione sottile ma potentissima.

Il passato non diventa meno doloroso perché lo accettiamo.

Diventa però meno capace di governare il nostro futuro.

Il futuro non è completamente nelle nostre mani

Anche l’ossessione per il futuro può diventare paralizzante.

Vorremmo sapere come andrà.

Vorremmo avere garanzie.

Vorremmo conoscere in anticipo il risultato delle nostre decisioni.

Ma nessuna scelta importante contiene una certezza assoluta.

Frodo non sa che cosa accadrà alla fine del viaggio.

E proprio per questo deve partire.

Il coraggio non consiste nel conoscere il finale. Consiste nell’accettare di camminare anche quando il finale non è ancora visibile.

È forse una delle idee più profonde dell’intera storia.

Il tempo che ci è dato non è necessariamente il tempo che avremmo voluto

Questa frase può essere letta anche in un momento storico complesso.

Viviamo in un’epoca nella quale molte persone hanno la sensazione di essere nate nel periodo sbagliato.

Troppa tecnologia.

Troppa velocità.

Troppa precarietà.

Troppa competizione.

Troppa incertezza.

Ma anche questa sensazione appartiene alla nostra condizione.

Tolkien stesso aveva conosciuto la devastazione della Prima guerra mondiale e la perdita di amici durante quel conflitto. La sua esperienza personale rende particolarmente significativa la riflessione sull’essere costretti a vivere tempi che non abbiamo scelto.

Non significa che dobbiamo accettare passivamente tutto ciò che accade.

Al contrario.

Proprio perché non possiamo scegliere il tempo, dobbiamo scegliere con maggiore attenzione come abitarlo.

Scegliere il bene quando sarebbe più facile scegliere il contrario

La responsabilità, nell’universo di Tolkien, ha anche una dimensione morale.

Il potere dell’Anello rappresenta una tentazione: usare la forza per ottenere ciò che si desidera.

Frodo deve invece affrontare una strada nella quale il risultato dipende anche dalla capacità di resistere alla corruzione.

La lezione può essere trasferita alla vita quotidiana.

Ci sono momenti nei quali scegliere ciò che è giusto costa.

Dire la verità può essere più difficile che mentire.

Riconoscere un errore può essere più difficile che accusare qualcun altro.

Restare fedeli a una persona può essere più difficile che abbandonarla.

Difendere qualcuno può essere più difficile che restare indifferenti.

Il valore di una scelta si misura spesso proprio da ciò a cui siamo disposti a rinunciare per compierla.

Non serve essere straordinari per fare la differenza

Tolkien ribalta anche l’idea tradizionale dell’eroe.

Nella Terra di Mezzo la salvezza non dipende soltanto dai guerrieri più potenti.

Ci sono Hobbit, persone apparentemente insignificanti, che finiscono al centro degli eventi.

È una delle ragioni per cui il mondo creato da Tolkien continua a parlare a generazioni diverse.

Perché suggerisce che la grandezza può nascere da una persona comune che prende sul serio una responsabilità.

Non occorre essere eccezionali per fare qualcosa di importante.

A volte basta essere affidabili.

A volte basta non voltarsi dall’altra parte.

A volte basta compiere il prossimo passo.

La vita non ci chiede di sapere tutto

Frodo non conosce l’intero percorso.

Non sa tutte le difficoltà che incontrerà.

Non possiede una mappa completa della propria esistenza.

Eppure parte.

Questo è molto diverso dalla sicurezza che spesso cerchiamo prima di decidere.

Vorremmo sapere tutto prima di muoverci.

Ma alcune risposte arrivano soltanto dopo aver iniziato.

Non sempre dobbiamo conoscere tutta la strada. A volte dobbiamo soltanto capire quale sia il prossimo passo.

È un insegnamento prezioso per chi è bloccato davanti a una decisione.

Non chiedersi necessariamente:

“Come sarà la mia vita tra dieci anni?”

Ma:

“Qual è la scelta che posso compiere oggi?”

Il tempo diventa prezioso quando smettiamo di considerarlo infinito

La frase di Tolkien acquista ancora più forza quando pensiamo alla finitezza.

Il tempo che ci è dato non è infinito.

Ed è proprio questa limitazione a renderlo prezioso.

Se avessimo tempo illimitato, ogni scelta potrebbe essere rimandata.

Ogni incontro potrebbe aspettare.

Ogni sogno potrebbe essere spostato a domani.

Ma il tempo finito ci obbliga a stabilire delle priorità.

Non possiamo fare tutto. Dobbiamo decidere che cosa merita di essere fatto.

E forse crescere significa proprio questo: imparare che ogni “sì” importante contiene anche molti “no”.

Dire sì a una persona può significare dire no a una vita diversa.

Dire sì a un progetto può significare rinunciare ad altro.

Dire sì a una passione significa sottrarre tempo a qualcosa che non consideriamo essenziale.

La nostra vita è costruita anche dalle rinunce.

Che cosa merita il nostro tempo?

La domanda di Tolkien può quindi diventare personale.

Che cosa merita davvero il mio tempo?

Le persone che amo?

Il lavoro?

La conoscenza?

La creatività?

La famiglia?

La cura?

Un progetto che continuo a rimandare?

Una conversazione che dovrei avere?

Un sogno che considero ormai troppo tardi?

Non esiste una risposta universale.

Ed è proprio questo il punto.

Nessuno può decidere al posto nostro che cosa fare del tempo che ci è stato affidato.

Possiamo ricevere consigli.

Possiamo ascoltare chi ci ama.

Possiamo imparare dall’esperienza degli altri.

Ma la responsabilità della scelta rimane nostra.

Il vero coraggio è scegliere senza garanzie

Alla fine, la frase di Gandalf parla di coraggio molto più di quanto sembri.

Non del coraggio spettacolare delle battaglie.

Ma di quello quotidiano.

Il coraggio di accettare che non possiamo controllare tutto.

Il coraggio di scegliere senza conoscere il risultato.

Il coraggio di lasciare ciò che non ci appartiene più.

Il coraggio di difendere ciò che consideriamo importante.

Il coraggio di ricominciare.

Il coraggio di dire “questa è la mia strada” anche quando nessuno può assicurarci che sia quella giusta.

La vita non ci garantisce che le nostre scelte produrranno il risultato desiderato. Ci offre soltanto la possibilità di scegliere.

Ed è già moltissimo.

La lezione di Tolkien per il nostro presente

Forse è proprio questo il motivo per cui la frase continua a essere ripetuta a distanza di decenni.

Non promette una vita senza dolore.

Non promette che il bene vincerà immediatamente.

Non promette che il coraggio sarà premiato.

Non promette nemmeno che le nostre scelte saranno sempre perfette.

Dice qualcosa di più realistico.

Non possiamo decidere quali tempi ci saranno assegnati. Possiamo decidere come attraversarli.

Possiamo lasciare che la paura scelga per noi.

Possiamo vivere nel rimpianto.

Possiamo aspettare continuamente un momento migliore.

Oppure possiamo guardare la realtà per quello che è e domandarci quale sia la cosa giusta da fare adesso.

È una forma di libertà più piccola di quella che immaginiamo, ma forse proprio per questo più concreta.

Il tempo che ci è dato è la nostra occasione

Alla fine, la frase di Tolkien non invita a correre.

Invita a scegliere.

Non dice che ogni minuto debba essere produttivo.

Non dice che dobbiamo trasformare la nostra vita in un’impresa.

Dice che il tempo ricevuto acquista significato attraverso le decisioni che prendiamo.

E questo cambia completamente il modo di guardare alle nostre giornate.

Una giornata può essere preziosa anche se non abbiamo concluso nulla di straordinario.

Può esserlo perché abbiamo ascoltato qualcuno.

Perché abbiamo chiesto scusa.

Perché abbiamo fatto una scelta difficile.

Perché abbiamo avuto il coraggio di ricominciare.

Perché abbiamo difeso qualcosa in cui crediamo.

Perché abbiamo semplicemente scelto di non arrenderci.

Il tempo non diventa importante perché lo riempiamo di imprese. Diventa importante perché decidiamo a chi, a cosa e a quali valori dedicarlo.

Ed è forse questa la vera eredità della frase di Tolkien.

Non ci viene chiesto di scegliere il mondo nel quale viviamo.

Non ci viene chiesto di controllare il futuro.

Non ci viene chiesto di cancellare il passato.

Ci viene chiesto qualcosa di più concreto e, allo stesso tempo, più difficile:

decidere che cosa fare con il tempo che abbiamo.

Il resto non è nelle nostre mani.

Ma questa scelta sì.

E qualche volta, proprio dentro una vita che non abbiamo scelto in ogni suo dettaglio, è sufficiente per cambiare tutto.