Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.7: feriti e danni

🌐 Terremoto a Napoli di magnitudo 4.7: la scossa più intensa degli ultimi tempi colpisce l’area flegrea, provoca dieci feriti, danni a edifici e chiese, stop ai traghetti e verifiche straordinarie su infrastrutture e patrimonio storico.

Paura all’alba: Napoli torna a tremare

Un boato improvviso, seguito da una violenta oscillazione del terreno, ha riportato la paura nell’area metropolitana di Napoli. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7, avvertita distintamente in città e in gran parte della provincia, rappresenta uno degli eventi sismici più significativi registrati negli ultimi anni nell’area dei Campi Flegrei.

In pochi secondi migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni, riversandosi nelle strade per timore di ulteriori scosse. Scene analoghe si sono registrate nei quartieri occidentali del capoluogo, a Pozzuoli, Bacoli, Quarto e in numerosi comuni dell’area flegrea, dove la popolazione convive ormai da tempo con il fenomeno del bradisismo, ma continua a vivere ogni nuovo terremoto con crescente preoccupazione.

Le autorità hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, mentre squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine hanno iniziato le verifiche sugli edifici pubblici e privati.

Dieci feriti e numerosi interventi di soccorso

Il primo bilancio parla di dieci persone rimaste ferite, fortunatamente in gran parte in maniera non grave. I soccorsi sono intervenuti in diverse zone della città e dei comuni limitrofi per assistere cittadini colpiti dalla caduta di calcinacci, vetri e materiali distaccatisi dagli edifici.

L’emergenza ha riguardato anche persone rimaste bloccate temporaneamente all’interno delle proprie abitazioni o impossibilitate a uscire in sicurezza fino all’arrivo dei soccorritori.

Per tutta la giornata le centrali operative hanno ricevuto centinaia di richieste di intervento, concentrate soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro, dove il sisma è stato percepito con maggiore intensità.

Danni a edifici, abitazioni e chiese

Le verifiche tecniche hanno evidenziato danni diffusi, soprattutto agli edifici più datati.

Tra le criticità segnalate figurano:

caduta di cornicioni e intonaci;

lesioni su alcune abitazioni;

crepe in edifici pubblici;

verifiche straordinarie in scuole e uffici;

danni a diverse chiese, con distacchi di elementi architettonici e decorativi.

Particolare attenzione è stata riservata al patrimonio storico e religioso, estremamente vulnerabile in caso di eventi sismici. Tecnici specializzati stanno effettuando controlli approfonditi per valutare la stabilità delle strutture e decidere eventuali chiusure temporanee.

Trasporti in difficoltà: stop ai traghetti

L’emergenza non ha riguardato soltanto gli edifici.

Per motivi di sicurezza sono stati fermati i collegamenti marittimi in attesa delle verifiche sulle infrastrutture portuali e sulle banchine maggiormente esposte alle sollecitazioni del terremoto.

Lo stop ha coinvolto numerosi passeggeri diretti verso le isole del Golfo di Napoli, costretti ad attendere il completamento delle ispezioni prima della ripresa del servizio.

Anche altri collegamenti hanno subito rallentamenti dovuti ai protocolli di sicurezza che vengono automaticamente attivati dopo terremoti di questa intensità.

Una popolazione ormai abituata, ma sempre più preoccupata

Negli ultimi anni i residenti dei Campi Flegrei convivono con una lunga fase di intensa attività sismica legata al bradisismo.

Il lento sollevamento del suolo continua infatti a generare sciami sismici che, pur essendo nella maggior parte dei casi di modesta entità, mantengono alta la tensione tra la popolazione.

Questa volta, tuttavia, la magnitudo raggiunta dal terremoto ha riportato alla memoria le scosse più forti registrate negli ultimi anni, alimentando il timore che il fenomeno possa proseguire con eventi di analoga intensità.

Molti cittadini hanno preferito trascorrere diverse ore all’aperto, evitando di rientrare immediatamente nelle proprie abitazioni fino al completamento delle prime verifiche.

Il ruolo del bradisismo nei Campi Flegrei

Il bradisismo è un fenomeno geologico che caratterizza da secoli l’area dei Campi Flegrei.

Si manifesta attraverso un lento abbassamento o innalzamento del terreno causato dai movimenti dei fluidi presenti nel sistema vulcanico sottostante.

Quando la pressione aumenta, il suolo tende a sollevarsi e questo processo può provocare una serie di terremoti, generalmente superficiali e quindi percepiti con particolare intensità dalla popolazione.

Gli esperti sottolineano che la presenza di terremoti, anche forti, non rappresenta automaticamente il segnale di un’eruzione imminente, ma conferma l’elevata dinamicità del sistema vulcanico flegreo, costantemente monitorato.

Verifiche su scuole, infrastrutture e beni culturali

Le amministrazioni locali hanno disposto controlli approfonditi su:

edifici scolastici;

ospedali;

sedi istituzionali;

ponti;

viadotti;

impianti pubblici;

beni monumentali.

L’obiettivo è garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza prima della ripresa delle normali attività.

Particolare attenzione viene dedicata agli edifici storici, spesso costruiti con tecniche che li rendono maggiormente vulnerabili agli eventi sismici.

La risposta della macchina dei soccorsi

Fin dai primi minuti successivi alla scossa è stato attivato il coordinamento tra Prefettura, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e amministrazioni comunali.

Le operazioni si sono concentrate su tre priorità:

assistenza alla popolazione;

verifica della stabilità degli edifici;

monitoraggio dell’evoluzione dello sciame sismico.

Sono stati inoltre predisposti punti di assistenza per i cittadini che hanno preferito non rientrare immediatamente nelle proprie abitazioni.

Monitoraggio costante dopo la scossa principale

Come spesso accade in occasione di terremoti di questa entità, la scossa principale è stata seguita da ulteriori movimenti sismici di intensità inferiore.

Gli esperti continuano a monitorare l’evoluzione dello sciame attraverso la rete di strumenti installati nell’area flegrea.

Ogni nuovo dato viene analizzato in tempo reale per valutare eventuali variazioni del quadro geofisico e fornire aggiornamenti tempestivi alle autorità competenti.

Un territorio fragile che richiede attenzione continua

L’evento conferma ancora una volta quanto l’area dei Campi Flegrei rappresenti uno dei territori geologicamente più complessi d’Europa.

La convivenza tra un’area urbana densamente popolata e un sistema vulcanico attivo rende fondamentale il costante investimento nel monitoraggio scientifico, nella prevenzione e nella pianificazione dell’emergenza.

Per i cittadini, il terremoto di magnitudo 4.7 rappresenta un nuovo momento di forte tensione, ma anche il richiamo alla necessità di conoscere le procedure di sicurezza e mantenere alta l’attenzione in un territorio che continua a essere osservato costantemente dagli esperti. Le autorità proseguono intanto le verifiche sui danni e il monitoraggio dell’evoluzione della situazione, mentre resta alta la vigilanza sull’intera area metropolitana napoletana.