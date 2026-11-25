🌐 Il programma del Telefono Rosa per il 25 novembre a Roma lega confronto con gli studenti e solidarietà. Al centro consenso, stereotipi e prevenzione, con incontri nelle scuole tra gennaio e febbraio 2027 e video da presentare all’appuntamento dell’8 marzo.

Il 25 novembre come punto di partenza

Riconoscere la violenza, discutere gli stereotipi, imparare a distinguere il rispetto dal controllo: è su questi obiettivi che il Telefono Rosa punta per coinvolgere le scuole superiori. Il progetto «Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse» collega il convegno annunciato per il 25 novembre 2026 al Teatro Orione di Roma a un percorso educativo destinato a proseguire nel 2027. Alla formazione si affianca una raccolta solidale attraverso una cena dedicata al rapporto tra cinema e cucina.

Il calendario indicava mercoledì 25 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, per l’appuntamento in via Tortona 7, con la conduzione del giornalista Luca Rosini. Alla data del 26 novembre, le informazioni disponibili descrivono il programma diffuso prima dell’iniziativa: non consentono di quantificare partecipanti, fondi raccolti o risultati. La prospettiva già delineata dagli organizzatori, invece, guarda oltre la ricorrenza e mette al centro ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni, accompagnati dai docenti.

Poesia e confronto con le nuove generazioni

L’apertura prevista affidava al linguaggio artistico il primo passaggio sul femminicidio: la lettura di «Se domani non torno», della poeta e attivista peruviana Cristina Torre Cáceres, interpretata dall’attrice Lidia Vitale. A seguire, il programma collocava i saluti della presidente del Telefono Rosa, l’avvocata Antonella Faieta, e un contributo video di Martina Semenzato, indicata come presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere.

La mattinata era articolata in sei momenti di approfondimento, costruiti per affrontare il tema da prospettive diverse: discriminazioni multiple, tutela giuridica, lettura dei dati, modelli di maschilità, consenso e responsabilità delle imprese. L’obiettivo dichiarato dall’associazione è offrire strumenti per riconoscere la violenza e mettere in discussione gli stereotipi, promuovendo relazioni fondate sul rispetto reciproco e sull’autodeterminazione.

Discriminazioni, tutela e significato dei dati

A Marianna The Influenza il programma assegnava l’approfondimento su violenza di genere e razzializzazione, con attenzione all’intreccio tra genere, origine e razzismo. Il riferimento alla prospettiva intersezionale riguarda proprio la sovrapposizione di più forme di discriminazione. Il successivo intervento di Ylenia Bianca, presentata come sostituta procuratrice presso la Procura di Velletri, era dedicato agli strumenti giuridici di protezione e al riconoscimento tempestivo dei segnali della violenza.

Il rapporto tra numeri, memoria e responsabilità collettiva era invece al centro dell’intervista prevista a Donata Columbro, giornalista e scrittrice, a partire dal libro «Perché contare i femminicidi è un atto politico». Il programma riservava uno spazio alle domande degli studenti e delle studentesse: un passaggio esplicitamente dedicato al confronto, all’interno di una mattinata che affiancava interventi istituzionali, professionali e culturali.

Maschilità e consenso tra i temi educativi

Per il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini era previsto un intervento sugli stereotipi di genere e sui modelli di maschilità. Il tema indicato dagli organizzatori è la promozione di comportamenti fondati su rispetto, parità e responsabilità. L’educazione al cambiamento entra così nel programma attraverso una riflessione rivolta anche ai ragazzi, chiamati a interrogarsi sui modelli proposti e sulle aspettative legate al genere.

Al consenso e al diritto di decidere del proprio corpo era dedicato il contributo dell’associazione UNITA, Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, con le attrici Sofia Iacuitto e Ileana D’Ambra. Nel disegno dell’iniziativa, autodeterminazione, stereotipi e relazioni rispettose costituiscono nuclei distinti dello stesso percorso di sensibilizzazione, rivolto alle classi degli istituti aderenti.

Il contributo delle aziende

L’ultimo gruppo di interventi annunciati riguardava tre collaborazioni. Motorola figurava con #NonSonoSoloParole, progetto con Telefono Rosa e Polizia di Stato dedicato al peso del linguaggio e alla violenza verbale. Per Scarpe & Scarpe era prevista la presentazione di Scelta D da parte di Fulvia Caliceti, indicata nel programma come direttrice Marketing e Comunicazione e ambasciatrice del Telefono Rosa per il 2026.

La collaborazione Scelta D comprende percorsi formativi per i dipendenti e la segnalazione di candidate per opportunità lavorative nei punti vendita. Il programma del convegno prevedeva inoltre un ringraziamento a Bios S.p.A. per una donazione all’associazione, alla presenza dell’avvocata Daria Stramacci. Non era indicato l’importo del contributo: non è quindi possibile attribuirgli una cifra.

Gli incontri del 2027 e gli spot degli studenti

Il seguito annunciato nelle scuole prevede sette incontri formativi tematici e sette incontri online, di due ore ciascuno, tra gennaio e febbraio 2027. I contenuti comprendono prevenzione della violenza di genere, discriminazioni, stereotipi e cittadinanza digitale consapevole. Il progetto assegna agli studenti anche un compito creativo: realizzare uno spot video di sensibilizzazione, passando dall’ascolto alla produzione di un messaggio destinato ad altri.

Per gli elaborati sono previste presentazione, proiezione e premiazione durante l’appuntamento dell’8 marzo. È questo il passaggio finale indicato nel percorso: il lavoro delle classi dovrà tradursi in video. Si tratta di attività programmate, non di risultati già conseguiti.

La cena solidale: metà quota all’associazione

La proposta serale del 25 novembre era la seconda edizione di «Il cinema incontra la buona cucina e la solidarietà», annunciata dalle 20 al ristorante Da Robertino, in via Panisperna 231. L’ispirazione indicata era il film «Il rumore delle cose nuove» di Paolo Genovese, con il racconto di Marco Lombardi e la Cinegustologia, che associa emozioni e atmosfere cinematografiche a piatti e sapori.

La quota annunciata era di 50 euro a persona, con 25 euro destinati al Telefono Rosa. Il totale effettivamente raccolto non risulta disponibile nelle informazioni consultate. La formula di partecipazione comprendeva menu completo e degustazione di vini selezionati.

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