🌐 La Spagna approva il divieto degli aromi diversi dal tabacco nelle sigarette elettroniche. La stretta coinvolge anche lo svapo senza nicotina, ma calendario e disposizioni definitive richiedono la pubblicazione del decreto.

Il governo approva la stretta sui sapori

La Spagna cambia le regole dello svapo e interviene su una delle caratteristiche più riconoscibili delle sigarette elettroniche: i sapori. Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì 24 novembre 2026 il decreto che vieta gli aromi diversi da quello del tabacco. Non si tratta dunque di cancellare qualsiasi aroma, ma di eliminare le altre varianti dal perimetro dei prodotti consentiti. La distinzione corregge una lettura troppo ampia della notizia: il provvedimento non equivale a un divieto generale delle sigarette elettroniche.

L’approvazione modifica il Real Decreto 579/2017, che disciplina aspetti della fabbricazione, della presentazione e della commercializzazione del tabacco e dei prodotti collegati. Il via libera compare nel resoconto ufficiale della riunione di governo. Al 25 novembre, tuttavia, occorre ancora distinguere la decisione già presa dalle condizioni concrete della sua applicazione: per conoscere integralmente obblighi, scadenze ed eventuali disposizioni transitorie serve il testo definitivo pubblicato nel bollettino ufficiale.

L’eccezione per il tabacco e i prodotti senza nicotina

Il punto centrale è la restrizione dei gusti diversi dal tabacco. L’impostazione perseguita dal ministero della Sanità riguarda le sigarette elettroniche sia con nicotina sia senza. L’assenza di questa sostanza, quindi, non costituisce di per sé un’esenzione dalla stretta sugli aromi. Il progetto aveva esplicitamente incluso i dispositivi senza nicotina, con l’obiettivo di sottoporre a regole sanitarie anche una categoria che non era contemplata nello stesso modo dalla disciplina precedente.

Per questi prodotti il percorso preparatorio prevedeva requisiti di etichettatura, indicazione degli ingredienti, avvertenze sanitarie e un foglio informativo su utilizzo, conservazione, controindicazioni e possibili effetti avversi. Sono elementi utili a capire la portata dell’intervento, ma il progetto non va confuso con il decreto definitivo: soltanto quest’ultimo permetterà di stabilire quali formulazioni siano state mantenute e con quali modalità dovranno essere rispettate da produttori, importatori e commercianti.

Perché Madrid punta sull’attrattiva dei prodotti

La motivazione indicata dalla Sanità è ridurre l’attrattiva delle sigarette elettroniche, soprattutto per i più giovani. Nel presentare la misura, il ministero aveva collegato la limitazione degli aromi alla volontà di evitare che i sapori artificiali incentivassero l’avvicinamento a questi prodotti. È l’obiettivo dichiarato dell’intervento, non un risultato già misurato: gli effetti del nuovo divieto sui consumi potranno essere valutati soltanto dopo la sua applicazione.

La stretta si colloca nel Piano integrale di prevenzione e controllo del tabagismo 2024-2027. Il suo ambito non è limitato all’esperienza di consumo: comprende il modo in cui i prodotti vengono definiti, presentati e sottoposti a controlli. L’intervento sul decreto del 2017 affronta quindi la regolazione dell’offerta, mentre le limitazioni ai luoghi in cui fumare o svapare appartengono a un diverso percorso normativo.

I dati sui ragazzi: cala la prova, cresce l’uso recente

Il quadro dei consumi giovanili emerge dall’indagine nazionale ESTUDES 2025, riferita agli studenti tra 14 e 18 anni. Il 49,5% dichiara di avere usato una sigaretta elettronica almeno una volta nella vita. Nel 2023 la quota era del 54,6%: su questo indicatore, dunque, si registra una diminuzione. Il dato descrive l’esperienza dichiarata dagli studenti intervistati e non deve essere esteso indistintamente a tutti i residenti spagnoli.

L’uso più recente segue però una direzione diversa: il 27,1% riferisce di avere svapato nei trenta giorni precedenti l’indagine, contro il 26,3% del 2023. Nel 2019 la percentuale era del 14,9%. Le due misure non sono intercambiabili: avere provato una volta un dispositivo non coincide con averlo utilizzato nell’ultimo mese. Neppure quest’ultimo indicatore, da solo, identifica un consumo quotidiano o dimostra una condizione di dipendenza.

Bustine di nicotina e osservazioni sulla concorrenza

Il provvedimento interviene anche sulla regolazione delle bustine di nicotina. Il progetto ministeriale fissava un contenuto massimo di 0,99 milligrammi per bustina e introduceva requisiti dedicati a questa categoria e ai prodotti a base di erbe riscaldate. Quel valore resta un riferimento del testo preparatorio: non va trasformato, prima della verifica della versione pubblicata, in un limite già operativo con decorrenza certa. Anche qui è essenziale separare il contenuto proposto dalle prescrizioni definitive.

Durante l’esame del progetto sono arrivate osservazioni anche dalla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza. Nel parere reso pubblico il 10 aprile 2025, l’autorità condivideva l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire il tabagismo, ma chiedeva maggiori evidenze empiriche e una giustificazione adeguata delle restrizioni. Le richieste riguardavano, tra l’altro, aromi, concentrazione delle bustine e proporzionalità delle misure. Si trattava di raccomandazioni sulla proposta, non di un annullamento del provvedimento.

Le scadenze da leggere nel testo pubblicato

Per imprese e consumatori il passaggio decisivo resta il calendario. La pubblicazione è stata indicata come prevista per lunedì 30 novembre, ma una previsione non equivale a una data acquisita. Non è quindi corretto dedurre dall’approvazione del 24 novembre che ogni prodotto interessato debba essere immediatamente ritirato dagli scaffali. Nel progetto sottoposto a consultazione, il ministero aveva previsto dieci mesi di adeguamento per i fabbricanti e dodici mesi per la vendita delle scorte da parte dei commercianti.