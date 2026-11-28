🌐 Via libera della FCC ai data center spaziali di SpaceX: Starmind potrà arrivare a un milione di satelliti. L’autorizzazione impone condizioni e scadenze, mentre gli astronomi contestano gli effetti sul cielo notturno.

Starmind ottiene il via libera, ma non è una rete già pronta

Un milione di satelliti per elaborare dati sopra la Terra e restituirne i risultati al suolo. È la dimensione massima di Starmind, la costellazione di data center spaziali di SpaceX autorizzata il 25 novembre 2026 dalla Federal Communications Commission. L’agenzia statunitense presenta la decisione come la prima autorizzazione nazionale per una costellazione di questo genere, destinata a sostenere la crescita della capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale.

Il passaggio è rilevante, ma va letto nella sua portata concreta: l’autorizzazione è soggetta a condizioni e non equivale alla disponibilità immediata di un milione di macchine in orbita. Il provvedimento riguarda le comunicazioni radio necessarie alle operazioni di riserva e di emergenza del sistema. La costruzione della costellazione resta un programma da realizzare attraverso tappe distribuite su diversi anni.

La scommessa americana sulla capacità di calcolo

Il presidente della FCC, Brendan Carr, collega il via libera alla leadership tecnologica degli Stati Uniti. Nella sua dichiarazione sostiene che trasferire capacità di elaborazione oltre la superficie terrestre possa unire le competenze americane nello spazio e nelle tecnologie avanzate. È la motivazione politica e industriale indicata dall’autorità, non una misurazione dei benefici economici già prodotti dal progetto.

L’obiettivo dichiarato è mettere a disposizione grandi quantità di elaborazione utilizzabili sulla Terra. Il comunicato della commissione insiste sulla domanda di calcolo per quella che definisce superintelligenza e presenta Starmind come una nuova infrastruttura a sostegno di questo sviluppo. La stessa FCC precisa che sta esaminando altre proposte di data center orbitali: l’autorizzazione a SpaceX si inserisce quindi in un’attività regolatoria che comprende anche altri operatori.

Dalla domanda di gennaio ai collegamenti con Starlink

Il percorso amministrativo era iniziato il 30 gennaio 2026, con la presentazione della domanda di SpaceX. Il 4 febbraio lo Space Bureau aveva accettato la richiesta per l’esame e aperto la consultazione pubblica. Il calendario prevedeva il 6 marzo come termine per osservazioni e istanze di rigetto, seguito dalle risposte e dalle repliche. Quell’accettazione iniziale avviava l’istruttoria: non costituiva ancora il permesso operativo arrivato a novembre.

Già la documentazione iniziale descriveva una rete basata soprattutto su collegamenti ottici tra satelliti. Il traffico avrebbe potuto passare sia fra i moduli della nuova costellazione sia attraverso satelliti Starlink di prima e seconda generazione. Nella configurazione proposta, la rete Starlink avrebbe poi trasmesso i dati verso stazioni terrestri autorizzate: un sistema di elaborazione nello spazio, dunque, ma collegato a infrastrutture di comunicazione al suolo.

L’energia solare è uno degli argomenti centrali della proposta. Secondo SpaceX, l’esposizione alla luce pressoché continua consentirebbe condizioni di alimentazione favorevoli rispetto agli impianti terrestri. Il vantaggio economico ed energetico resta una prospettiva sostenuta dall’azienda, non un risultato dimostrato dall’autorizzazione. La descrizione di questa opportunità compare anche nella ricostruzione del progetto pubblicata dall’American Astronomical Society dopo la decisione.

Il calendario arriva al 2040

Il numero di un milione rappresenta il traguardo massimo autorizzato, non una previsione di dispiegamento a breve. Il primo satellite dovrà essere collocato nell’orbita assegnata e funzionare entro il 25 novembre 2033. Entro il 25 novembre 2035 dovrà essere operativo il 10% della costellazione: significa 100.000 satelliti, una prima soglia già molto consistente rispetto all’obiettivo complessivo.

La tappa successiva richiede il 50% del totale entro il 25 novembre 2038; il completamento è fissato al 25 novembre 2040. La licenza ha durata quindicennale, con decorrenza legata all’entrata in servizio del primo satellite secondo le condizioni dell’autorizzazione. Sono obblighi regolatori: non vanno confusi con la certificazione che l’intero programma sarà effettivamente completato entro quelle date.

Gli astronomi contestano l’impatto sul cielo

Il via libera non ha chiuso il confronto scientifico. L’American Astronomical Society, che a marzo aveva chiesto di respingere la domanda, ha reagito esprimendo forte contrarietà. L’associazione teme che oggetti più grandi, numerosi e visibili per periodi prolungati possano compromettere le osservazioni ottiche e infrarosse. Si tratta della valutazione degli astronomi sugli effetti potenziali della costellazione, non della descrizione di danni già causati da Starmind.

Le preoccupazioni comprendono inoltre le emissioni radio, il calore disperso dai moduli, il rischio di collisioni e gli effetti atmosferici di lanci e rientri. L’associazione ricorda che modifiche precedenti ai satelliti Starlink hanno ridotto, senza eliminare, alcuni impatti sulle osservazioni. Per l’AAS, tuttavia, la scala proposta per i data center orbitali pone problemi differenti e richiede una protezione della ricerca astronomica più incisiva.

Interferenze e fine missione restano sotto controllo

Sul piano operativo, SpaceX non potrà provocare interferenze dannose né pretendere protezione dagli altri utilizzatori nelle bande radio autorizzate per riserva ed emergenza. In caso di segnalazioni documentate dovrà interrompere le operazioni responsabili fino alla soluzione del problema. La commissione richiede inoltre rapporti semestrali con informazioni sui satelliti dispiegati, sui rientri e sugli incontri ravvicinati che abbiano richiesto interventi o coordinamento.

Resta separata la questione della destinazione dei satelliti a fine servizio. La FCC ha rinviato la richiesta di SpaceX di poter ricorrere, per alcuni moduli, a modalità di smaltimento alternative al rientro atmosferico. Prima di dispiegare e utilizzare satelliti destinati a quelle soluzioni, l’azienda dovrà chiedere una modifica dell’autorizzazione e fornire una giustificazione sufficiente delle deroghe richieste.

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