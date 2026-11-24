🌐 Minacce alle scuole in Germania e Danimarca il 23 novembre: oltre 450 istituti nel solo Baden-Württemberg. Le autorità non rilevano pericoli concreti; verifiche e indagini proseguono.

Centinaia di email, il numero supera il primo allarme

Una raffica di email con minacce di bombe ha raggiunto centinaia di scuole in Germania nella mattinata di lunedì 23 novembre 2026, mentre segnalazioni analoghe sono arrivate anche in Danimarca. Le autorità hanno avviato verifiche e indagini, senza rilevare, nelle valutazioni diffuse, elementi di pericolo concreto. In alcune località ci sono stati sgomberi precauzionali; altrove le lezioni sono proseguite. Il quadro è quello di messaggi inviati su larga scala, non di attentati accertati.

La prima precisazione riguarda la dimensione dell’allarme: oltre 450 scuole risultano destinatarie nel solo Baden-Württemberg, secondo il comunicato del presidio di polizia di Friburgo. Quella cifra non rappresenta quindi un bilancio complessivo della Germania. Altri Länder hanno segnalato minacce contro i propri istituti, dalla Sassonia alla Renania-Palatinato, fino a Berlino. I dati territoriali disponibili descrivono un fenomeno più esteso, ma non consentono di fissare un totale nazionale definitivo.

Che cosa contenevano i messaggi

Nelle email, descritte dagli investigatori della Renania-Palatinato come ampiamente coincidenti nel contenuto, gli autori sostengono di avere collocato ordigni negli edifici scolastici e ne minacciano l’esplosione. Si tratta delle affermazioni dei mittenti, non del ritrovamento di esplosivi. L’ufficio criminale del Land ha analizzato i testi ricevuti e ha comunicato che, sulla base degli elementi disponibili, non emerge una minaccia concreta e le intimidazioni non vengono considerate credibili.

A Friburgo le prime segnalazioni sono arrivate sia attraverso il numero di emergenza sia alle strutture territoriali della polizia. Il presidio ha contattato l’autorità scolastica competente e svolto una valutazione del rischio. Nel comunicato delle 11:17 ha precisato che non risultavano elementi indicativi di un pericolo concreto per le scuole destinatarie. L’identità di chi ha spedito le comunicazioni resta invece oggetto degli accertamenti.

Evacuazioni locali, non una chiusura generalizzata

Le conseguenze sull’attività didattica non sono state uniformi. Nel Baden-Württemberg alcune scuole sono state evacuate per precauzione, anche nell’area di competenza della polizia di Costanza. Non risulta però un ordine generalizzato di svuotare gli istituti. La risposta è stata differenziata in base alle valutazioni locali: una distinzione importante, perché il numero delle email ricevute non coincide con quello degli edifici evacuati o delle lezioni interrotte.

Anche dalla Sassonia è arrivata una valutazione rassicurante. Il ministero dell’Interno ha comunicato che la polizia aveva rapidamente riconosciuto la mancanza di credibilità delle minacce e che, nella maggior parte dei casi, la giornata scolastica era potuta proseguire. Il ministro dell’Istruzione Conrad Clemens ha sottolineato che le scuole decidono come intervenire in accordo con la polizia locale, condannando le azioni che fanno leva sulle paure di studenti e personale.

Berlino invita a non rilanciare le intimidazioni

Nella capitale tedesca la polizia è stata informata intorno alle 9:30. Anche qui l’esame delle comunicazioni ha portato a escluderne la credibilità: non risultavano elementi di minaccia concreta né per gli istituti raggiunti dalle email né per altre scuole. Gli agenti hanno mantenuto i contatti con i responsabili scolastici e con l’amministrazione competente, mettendo a disposizione anche il personale specializzato nella prevenzione in ambito scolastico.

La polizia berlinese ha rivolto inoltre un invito esplicito a non diffondere ulteriormente le minacce e a fare riferimento alle informazioni ufficiali. Il messaggio riguarda il rilancio delle intimidazioni, non la rinuncia ai controlli: l’autorità ha infatti accompagnato l’appello con la propria valutazione della situazione e con l’indicazione dei contatti di emergenza. L’obiettivo dichiarato è non favorire il tentativo dei responsabili di seminare paura tra bambini e ragazzi.

L’ipotesi swatting e gli autori ancora da identificare

Nella circoscrizione della polizia di Magdeburgo le segnalazioni riguardano oltre 70 scuole. Gli investigatori indicano come possibile spiegazione il cosiddetto swatting, cioè la simulazione di una grave emergenza per provocare interventi delle forze dell’ordine. È un’ipotesi investigativa, non un movente già dimostrato. Anche questo presidio ha ribadito di non ravvisare un pericolo concreto per studenti e insegnanti, mentre continua il lavoro per risalire al mittente.

Resta aperta anche la questione del numero dei responsabili. L’ufficio criminale della Renania-Palatinato specifica che bisogna ancora accertare se abbia agito una sola persona oppure più soggetti. Le indagini sono condotte dalle strutture territoriali insieme alle procure competenti. La stessa autorità ricorda che minacciare gravi reati non costituisce uno scherzo innocuo: l’assenza di un pericolo concreto non cancella la rilevanza penale delle intimidazioni.

In Danimarca l’indagine passa a Copenaghen

In Danimarca le email hanno raggiunto numerose istituzioni, non soltanto scuole. L’aggiornamento della polizia dello Jutland meridionale delle 16:48 cita anche ospedali e carceri e colloca la prima segnalazione locale alle 10:07. Secondo la valutazione comunicata dal distretto, l’ampiezza degli invii e il contenuto coincidente indicano una comunicazione coordinata, considerata non corrispondente a una minaccia reale. È la ricostruzione delle autorità danesi, che non identifica gli autori.

Sull’isola di Fionia la polizia ha annunciato pattuglie presso gli istituti interessati per rassicurare la comunità scolastica. Nel distretto della Selandia centrale e occidentale sono state registrate 63 segnalazioni, relative anche a strutture diverse dalle scuole: non un totale nazionale degli istituti coinvolti. La polizia di Copenaghen è stata incaricata dell’indagine complessiva sulle segnalazioni provenienti dai diversi distretti danesi.

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