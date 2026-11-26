🌐 Gerry Scotti legge il tabellone e pronuncia una parola inattesa alla Ruota della Fortuna. Samira Lui lo incalza, lui richiama un fumetto degli anni Settanta. Nel frattempo Silvia conquista il titolo e chiude con 7.300 euro.

La parola fuori programma nel finale

Il tabellone chiedeva «Particolare», Gerry Scotti ha letto tutt’altro. Nella puntata di mercoledì 25 novembre 2026 della Ruota della Fortuna, il conduttore ha pronunciato «pisellone» durante il gioco conclusivo, provocando l’immediata reazione di Samira Lui. La concorrente Silvia aveva già esaurito il tempo per risolvere lo schema: l’intervento è arrivato quindi dopo il tentativo della campionessa, non come una risposta data da lei nel corso della prova.

La scena si è svolta alla Ruota delle Meraviglie, la fase che permette alla vincitrice della partita di incrementare il premio. Il tema comune ai tre tabelloni era «Universale». Davanti alle lettere del secondo schema, rimasto irrisolto, Scotti ha avanzato la sua improbabile lettura. Samira gli ha chiesto che cosa c’entrasse quella parola, aprendo uno scambio che è proseguito anche al momento di scoprire il contenuto delle buste.

Il richiamo ai fumetti e la replica di Samira

Per spiegare l’uscita, Scotti ha fatto riferimento a un personaggio dei fumetti che ricordava dagli anni Settanta. È la versione proposta dal conduttore, non l’identificazione accertata di un protagonista delle strisce dell’epoca. Nel dialogo in studio, Samira ha mostrato di non essere convinta e ha insinuato scherzosamente che quel personaggio fosse un’invenzione del collega. La spiegazione è diventata così un nuovo spunto per continuare a punzecchiarsi.

Scotti ha poi spostato l’attenzione sulla difficoltà della frase da individuare, prendendosela per scherzo con gli autori. Il secondo schema collegava infatti il tema «Universale» al suo contrario, «Particolare». La battuta non nasceva dunque da un nome effettivamente richiesto dal gioco: era la lettura sbagliata del conduttore davanti a una soluzione che Silvia non era riuscita a completare. Lo stesso Scotti ha previsto che l’episodio avrebbe trovato spazio sui siti il giorno successivo.

Silvia conquista il posto di Beatrice

Prima del siparietto, la serata aveva già consegnato un cambio al vertice. Silvia è diventata la nuova campionessa, superando Beatrice, insegnante di violino e vincitrice della puntata precedente, e Carlo. Silvia è stata presentata come tecnologa alimentare, in quel momento impegnata come casalinga e madre a tempo pieno. Il suo accesso al finale è arrivato con 7.200 euro accumulati nella gara, prima delle somme eventualmente disponibili nelle tre buste.

Il risultato conclusivo non racconta però una corsa senza ostacoli. Silvia aveva costruito un vantaggio nelle prime manche, raggiungendo un bottino provvisorio di 13.800 euro. La casella Bancarotta ha poi cancellato quanto accumulato fino a quel momento, costringendola a ripartire. Il titolo conquistato più tardi è arrivato quindi dopo una rimonta, mentre Beatrice aveva ancora la possibilità di confermarsi e assicurarsi anche il jackpot previsto dal gioco.

La bancarotta, il recupero e l’ultimo round

Il passaggio favorevole a Beatrice era arrivato nel Round Jackpot: la campionessa uscente aveva conquistato 2.000 euro per la manche e la possibilità di ottenere un jackpot da 21.300 euro. Quella somma, però, restava subordinata alla conferma del titolo al termine della partita. Non era dunque una vincita già acquisita. La successiva affermazione di Silvia le ha impedito di trasformare quell’opportunità nel premio aggiuntivo.

A rimettere Silvia in corsa è stato il Round Express. Carlo ha incontrato per primo lo spicchio speciale, ma un errore gli ha impedito di sfruttarlo. Quando l’occasione è passata a Silvia, con il tabellone ormai più scoperto, la concorrente ha completato la manche e guadagnato 5.000 euro. Dopo il Triplete era nuovamente in testa con 6.000 euro, davanti ai 4.000 di Beatrice, mentre Carlo era fermo a zero.

La sfida si è decisa nell’Ultimo Round, dedicato alla moda del 2026. Il giro iniziale di Scotti aveva fissato a 1.200 euro il valore di ciascuna lettera. Silvia ha trovato la soluzione decisiva ed è salita a 7.200 euro: abbastanza per ottenere il titolo e passare alla Ruota delle Meraviglie. Da quel momento la competizione tra i tre partecipanti era conclusa e restavano da affrontare i tabelloni del gioco finale.

Una sola busta verde alla Ruota delle Meraviglie

Nel finale Silvia ha risolto soltanto il primo dei tre schemi, conquistando una sola busta verde. Il secondo, quello della parola letta male da Scotti, e il terzo sono rimasti senza soluzione. L’errore del conduttore si è inserito in questa sequenza, ma non è stato una risposta della concorrente: quando lui ha pronunciato il termine inatteso, il tempo a disposizione di Silvia per quel tabellone era già scaduto.

All’apertura delle buste, Scotti ha ripreso la battuta scegliendo di cominciare proprio dalla numero due, associata allo schema della gaffe. Il contenuto era di 10.000 euro; nella terza busta erano invece indicati 20.000 euro. Erano entrambe buste rosse, legate alle prove non risolte: quelle cifre non si sono aggiunte al premio di Silvia. Restava da scoprire soltanto l’importo della prima busta, l’unica conquistata nel finale.

L’ultima battuta accompagna il premio

Lo scambio tra i due protagonisti è continuato durante la scoperta dei premi. Samira è tornata sul presunto personaggio evocato dal collega e Scotti ha insistito sul ricordo del fumetto, aggiungendo altre battute autoironiche. La conversazione ha accompagnato l’apertura dell’unica busta utile, senza cambiare l’esito dei tabelloni. All’interno c’erano 100 euro, che hanno portato il totale della nuova campionessa dai 7.200 euro della partita a 7.300 euro.

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