🌐 Schettino dopo il carcere: il ritorno a Meta e l’affidamento in prova sono confermati. Sul nuovo impiego, però, arriva la precisazione della difesa: la collocazione lavorativa non è pubblicamente nota e l’ex comandante non ha rilasciato dichiarazioni.

Il ritorno a Meta e il lavoro ancora da iniziare

Francesco Schettino è tornato a Meta, nella penisola sorrentina, dopo oltre nove anni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia. L’ex comandante della Costa Concordia ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali: continuerà dunque a scontare fuori dal penitenziario la condanna definitiva a sedici anni per il naufragio costato la vita a 32 persone. Il termine della pena è attualmente indicato a luglio 2030.

Il nuovo percorso comprende un’attività lavorativa retribuita. Ma il racconto di uno Schettino già impegnato nella gestione di bed and breakfast e case vacanza richiede una correzione importante: nell’aggiornamento del 24 novembre, la sua avvocata Francesca Carnicelli ha precisato che la destinazione professionale non è stata resa nota. Anche la data del primo giorno di lavoro risultava ancora da definire, in relazione ai contatti con gli assistenti sociali.

La precisazione della difesa cambia il quadro

Nella giornata del 24 novembre erano circolate informazioni su un impiego presso un’agenzia di consulenza e gestione di strutture ricettive della penisola sorrentina, con un contratto a tempo indeterminato. Questi dettagli sono stati presentati come il nuovo capitolo professionale dell’ex comandante. Alla luce della successiva presa di posizione della legale, tuttavia, non possono essere trattati come una collocazione lavorativa accertata.

Carnicelli ha inoltre comunicato che, dall’uscita dal carcere, il suo assistito non ha concesso interviste né rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, direttamente o attraverso altre persone. La precisazione riguarda quindi anche le frasi presentate come parole dell’ex comandante: non costituiscono una testimonianza verificata delle sue intenzioni. La difesa ha richiamato la scelta di riservatezza di Schettino e l’esigenza di tutelare anche la struttura che lo accoglierà.

Affidamento in prova non significa pena conclusa

Il punto giudiziario è distinto dalle notizie sul futuro impiego. L’affidamento in prova è una modalità di esecuzione della pena, non la cancellazione della condanna. Consente di espiare all’esterno del carcere la parte residua, seguendo un programma e rispettando le prescrizioni fissate dall’autorità giudiziaria. Il ritorno al domicilio non equivale, dunque, a una libertà priva di obblighi o controlli.

Il percorso è seguito dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, l’Uepe. Il magistrato di sorveglianza vigila sull’andamento della misura attraverso le relazioni dell’ufficio; al Tribunale di sorveglianza spettano le decisioni sulla concessione, sulla revoca e sulla cessazione. L’attività lavorativa si inserisce in questo programma, insieme agli altri impegni previsti: non è un elemento separato dall’esecuzione della condanna, ma una componente del percorso esterno.

Le prescrizioni possono essere adattate dalla magistratura quando emergono esigenze lavorative, familiari o sanitarie. Non si tratta di variazioni lasciate alla scelta dell’interessato: gli eventuali cambiamenti passano attraverso gli organi competenti e restano parte della vigilanza sull’esecuzione.

Gli obblighi e la scadenza indicata per il 2030

Per Schettino sono stati riferiti un impiego retribuito di otto ore giornaliere, attività di volontariato e l’obbligo di permanenza notturna al domicilio. Non è invece opportuno fissare una scansione dettagliata degli spostamenti sulla base delle informazioni circolate: i resoconti disponibili riportano fasce orarie non coincidenti. Il riferimento resta il programma stabilito dai giudici, non una ricostruzione della sua giornata ricavata da indicazioni contrastanti.

La scadenza di luglio 2030 è stata collegata ai benefici di liberazione anticipata maturati durante la detenzione. Affidamento e riduzione della pena sono però istituti diversi: il primo disciplina come viene scontata la parte residua; la seconda incide sulla sua durata. La normativa distingue le detrazioni già riconosciute da quelle ancora soggette a valutazione e lega il beneficio alla partecipazione al percorso rieducativo.

Dai programmi esterni di Rebibbia alla nuova misura

Durante la reclusione, Schettino aveva già svolto attività fuori dal penitenziario, facendo rientro la sera. Tra i programmi riferiti figurano la partecipazione alla digitalizzazione dell’archivio della strage di Ustica e un successivo incarico presso il Tribunale di sorveglianza di Roma. L’affidamento introduce una condizione diversa: il riferimento per il rientro diventa il domicilio scelto in Campania, non più la cella di Rebibbia.

La disciplina dell’esecuzione prevede un verbale con l’impegno a osservare le prescrizioni. L’Uepe trasmette informazioni al magistrato di sorveglianza, che può convocare la persona affidata e chiedere aggiornamenti all’assistente sociale. Sono passaggi che distinguono concretamente questa misura da una semplice uscita dal carcere: l’attività quotidiana prosegue all’esterno, ma all’interno di una procedura giudiziaria ancora in corso.

La condanna e il naufragio della Costa Concordia

La condanna a sedici anni è diventata definitiva il 12 maggio 2017. Le responsabilità accertate riguardano omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. La decisione sull’affidamento interviene nella fase esecutiva della sentenza: non modifica l’accertamento giudiziario dei fatti per i quali l’ex comandante è stato condannato.

La sera del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia, con oltre quattromila persone a bordo, urtò gli scogli delle Scole e cominciò a imbarcare acqua, inclinandosi davanti all’isola del Giglio. Il sistema di protezione civile intervenne per assistere i passeggeri e sostenere le attività di ricerca e soccorso. Nel naufragio morirono 32 persone.

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