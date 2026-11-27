🌐 I cyberattacchi alle infrastrutture possono alterare impianti e servizi essenziali. In Francia salvaguardate le scorte di plasma, in Italia richiamati i servizi trasfusionali: che cosa è accertato e quali rischi restano da distinguere dagli attacchi già avvenuti.

Quando l’intrusione digitale raggiunge gli impianti

Non soltanto dati sottratti o computer bloccati. Il fronte dei cyberattacchi alle infrastrutture riguarda anche frigoriferi che conservano plasma, dispositivi che governano gli acquedotti e sistemi di refrigerazione dei supermercati. Gli episodi documentati nel 2026 mostrano interferenze con apparecchiature fisiche. Non autorizzano, però, a presentare come già avvenuti attacchi generalizzati agli ospedali italiani o contaminazioni delle reti idriche.

In Italia un richiamo concreto è arrivato il 6 novembre: il Centro nazionale sangue, d’intesa con il ministero della Salute, ha chiesto ai servizi trasfusionali di riesaminare le misure di sicurezza degli apparati destinati alla conservazione di sangue, emocomponenti e materiali collegati. L’attenzione riguarda soprattutto dispositivi connessi alla rete, controllabili a distanza o dotati di teleassistenza. È un intervento preventivo, non l’annuncio di scorte italiane danneggiate.

Il caso francese: tre siti coinvolti, plasma protetto

Il precedente sanitario è descritto dall’Établissement français du sang, il servizio pubblico francese del sangue. Il 2 novembre 2026 un suo fornitore di apparecchiature frigorifere ha subito un incidente informatico. Sono stati coinvolti gli impianti di supervisione e comando delle camere fredde presenti in tre siti dell’ente: il punto d’ingresso indicato è dunque un prestatore esterno, non un attacco diretto all’intera organizzazione.

Le anomalie hanno modificato i parametri di funzionamento, portando le soglie di temperatura e sbrinamento a valori molto elevati. I sistemi di sorveglianza e allarme hanno consentito di individuare rapidamente il problema. Le apparecchiature sono state messe sotto controllo oppure neutralizzate; dove necessario, i prodotti conservati sono stati trasferiti preventivamente in altre installazioni.

Il bilancio comunicato dall’ente il 3 novembre è preciso: nessun impatto sanitario identificato e nessuna perdita di prodotti sanguigni. Le scorte comprendevano plasma per trasfusioni e plasma destinato alla produzione di medicinali. L’episodio documenta quindi una compromissione dei sistemi di controllo, ma anche l’intervento delle protezioni prima che i materiali conservati venissero alterati.

I supermercati colpiti e l’attribuzione di Parigi

Un diverso bilancio riguarda la grande distribuzione francese. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre sono stati compromessi i controllori della refrigerazione di circa 700 siti. Il rapporto del Centro di coordinamento delle crisi cyber francese descrive modifiche ai parametri di sbrinamento, perdite rilevanti di merci e principi d’incendio in almeno 15 casi. Qui alle manipolazioni digitali sono seguite conseguenze materiali documentate.

Il 9 novembre la Francia ha attribuito pubblicamente la campagna all’Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità francesi, l’esecuzione è riconducibile all’unità cyberoffensiva Shahid Kaveh, collegata ai Guardiani della rivoluzione. È un’attribuzione ufficiale francese, sostenuta da un rapporto tecnico: va presentata come tale, senza trasformarla in una sentenza o estenderla automaticamente a ogni altro incidente informatico europeo.

Il ministero degli Esteri francese ha stimato in decine di milioni di euro le perdite di derrate e annunciato una proposta di sanzioni europee contro persone ed entità iraniane coinvolte. Sono due piani distinti: da una parte la valutazione dei danni, dall’altra la risposta diplomatica annunciata. La dichiarazione non equivale, da sola, all’avvenuta adozione delle misure europee.

Reti idriche, gli effetti già segnalati negli Stati Uniti

Per l’acqua, il rischio non è soltanto teorico. In un avviso del 30 luglio 2026, l’FBI ha riferito che, dal 27 luglio, gestori del settore idrico e delle acque reflue di almeno sette Stati americani avevano segnalato incidenti. Alcune attività avevano compromesso il funzionamento degli impianti. L’avviso riguardava controllori industriali raggiungibili da Internet, impiegati per monitorare o comandare le apparecchiature.

Gli autori delle intrusioni avevano modificato indirizzi di rete e password, provocando la perdita di funzioni di monitoraggio e, in alcuni casi, di controllo. Tra gli effetti operativi segnalati figuravano cali di pressione e allagamenti. Il documento distingue questi effetti dalla possibilità che una perdita di pressione favorisca infiltrazioni di acqua non trattata: un rischio potenziale non è una contaminazione accertata.

Già il 6 aprile, un’allerta congiunta di EPA, FBI, CISA e NSA aveva segnalato attività informatiche affiliate all’Iran contro tecnologie operative, anche nel settore idrico. L’EPA aveva richiamato la dipendenza di comunità, imprese e ospedali da questi servizi. È questa interdipendenza a rendere la protezione degli acquedotti rilevante anche per la continuità dell’assistenza sanitaria.

Le verifiche richieste e le protezioni già previste

Le indicazioni americane puntano a ridurre l’esposizione diretta dei controllori a Internet, utilizzare gateway sicuri e firewall, adottare password robuste e uniche e consentire soltanto le comunicazioni autorizzate. Il documento dell’FBI precisa inoltre che l’impatto di una compromissione dipende dalla funzione del dispositivo e dalla possibilità di passare alla gestione manuale: impianti diversi possono subire conseguenze diverse.

Sul versante italiano, il Centro nazionale sangue ha richiamato le raccomandazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 5 novembre sui dispositivi connessi e sulla catena del freddo. La direttrice Luciana Teofili ha ricordato che il sistema trasfusionale dispone già di protocolli per il monitoraggio attivo delle temperature dei frigoriferi degli emocomponenti e di piani d’emergenza da applicare in caso di incidente.

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