🌐 Per pulire i sandali prima del cambio di stagione bisogna distinguere pelle, tessuto e materiali sintetici. Ecco come trattare plantare e cinturini, gestire gli odori e completare l’asciugatura senza ricorrere a prodotti aggressivi.

Prima dell’acqua, controllare i materiali

Prima di chiudere i sandali nella scatola, il passaggio decisivo non è spruzzare un profumo: è scegliere una pulizia compatibile con la scarpa. Pelle, camoscio, tessuto e materiali sintetici non vanno trattati allo stesso modo. Anche un modello apparentemente lavabile può avere un rivestimento o dettagli che richiedono precauzioni diverse. Le istruzioni del produttore devono quindi precedere qualsiasi ricetta domestica.

Controllare separatamente tomaia, cinturini, plantare e suola aiuta a evitare l’errore più comune: estendere a tutta la calzatura il metodo adatto soltanto a una sua parte. Preparare una spazzola morbida e un panno pulito permette di cominciare dalla rimozione delicata dello sporco superficiale. Per i prodotti destinati alla pelle, fare prima una prova in una zona nascosta.

Pulire e disinfettare non sono sinonimi

Nel linguaggio quotidiano, “igienizzare” viene spesso usato per indicare una pulizia accurata. Occorre però distinguere le operazioni: pulire significa rimuovere sporco e una parte dei microrganismi; disinfettare significa utilizzare un trattamento capace di inattivare i microrganismi previsti dal prodotto. Un sandalo dall’aspetto pulito non può per questo essere definito sterile, né basta una profumazione per dimostrare un’azione disinfettante.

Se si vuole usare un disinfettante, bisogna verificare che l’etichetta ne consenta l’impiego sulla superficie interessata e rispettare le istruzioni, compreso il tempo di contatto. La pulizia viene prima: lo sporco può ostacolare l’azione del trattamento. Le indicazioni generali per le superfici domestiche non autorizzano però a usare gli stessi prodotti su qualsiasi plantare, soprattutto quando il materiale richiede detergenti specifici.

Sandali sintetici: lavaggio delicato, se consentito

Per molti sandali sportivi non in pelle, le indicazioni di manutenzione prevedono acqua tiepida, sapone delicato e una spazzola a setole morbide. Il lavaggio deve raggiungere sia la parte superiore sia quella inferiore, senza limitarsi alla superficie visibile del plantare. Non è comunque una regola universale: prima di bagnare il modello, controllare che il produttore ammetta questo trattamento.

Insistere con delicatezza sugli incroci dei cinturini, intorno alle fibbie, lungo i bordi del plantare e nelle scanalature della suola. Dopo il lavaggio, risciacquare accuratamente e tamponare i cinturini con un asciugamano pulito. Evitare candeggina, solventi e spugne abrasive; la lavatrice non è una scorciatoia da adottare senza un’esplicita autorizzazione nelle istruzioni di cura.

Pelle e camoscio richiedono due percorsi diversi

Sulla pelle liscia si parte eliminando polvere e sporco con un panno morbido, poi si utilizza un detergente formulato per calzature in pelle, seguendone le dosi. Niente ammollo e niente sfregamenti energici: un eccesso d’acqua può alterare l’aspetto e la consistenza del materiale. Applicare il prodotto con movimenti delicati, senza cercare di cancellare una macchia aumentando indiscriminatamente la quantità.

Camoscio e nabuk richiedono invece una spazzola dedicata e, quando necessario, un detergente specifico. Non vanno affrontati con lo stesso lavaggio saponato dei sintetici. Per la pelle liscia, un eventuale trattamento nutriente deve essere compatibile con la finitura; non va trasferito automaticamente alla superficie scamosciata o al plantare. Le istruzioni distinguono questi materiali proprio perché hanno esigenze differenti.

Plantare e odori: evitare il trattamento universale

Il plantare merita attenzione, ma non esiste un’unica miscela adatta a ogni rivestimento. Se è scamosciato, occorre seguire le indicazioni per quel materiale; se è sintetico e lavabile, può essere prevista una pulizia umida. La compatibilità conta più dell’intensità del trattamento: un detergente indicato per il tessuto non diventa automaticamente adatto alla pelle solo perché promette una pulizia profonda.

Quando resta cattivo odore, prima di aggiungere altri prodotti conviene verificare che la calzatura abbia avuto il tempo di arieggiare e asciugarsi. Un deodorante per scarpe può essere un supporto soltanto se adatto al materiale e utilizzato secondo etichetta. Se il modello possiede solette realmente rimovibili, queste vanno trattate secondo le proprie istruzioni, senza presumere che possano essere lavate come il resto del sandalo.

Asciugatura completa e conservazione senza umidità

Terminata la pulizia, lasciare i sandali in un ambiente ventilato, all’ombra e a temperatura ambiente. Aprire i cinturini, dove possibile, favorisce il passaggio dell’aria. Phon, termosifoni e sole prolungato non sono sistemi di asciugatura consigliati. Sulla pelle il calore diretto può provocare secchezza e screpolature: accelerare questa fase rischia quindi di compromettere il risultato della manutenzione.

Riporre le calzature soltanto quando sono completamente asciutte, scegliendo un punto fresco e asciutto della casa. Anche la sistemazione deve rispettarne la forma, senza comprimere inutilmente le parti morbide. Le istruzioni ufficiali di conservazione delle calzature raccomandano di lasciarle arieggiare prima di rimetterle nella scatola originale e di evitare ambienti umidi o soggetti a forti oscillazioni di temperatura.