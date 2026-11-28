San Giacomo e la Conferenza di Teheran: MetroLunario del 28 novembre
🌐 Il 28 novembre 2026 ricorda l’apertura della Conferenza di Teheran del 1943, incontro decisivo fra i principali leader alleati durante la Seconda guerra mondiale. Il calendario celebra San Giacomo della Marca, religioso francescano italiano, mentre la cultura ricorda la nascita del poeta e artista William Blake. Il segno più fortunato è la Bilancia.
Santo del giorno: San Giacomo della Marca, il frate predicatore
Il 28 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Giacomo della Marca, nato nel 1393 a Monteprandone, nelle Marche.
Entrato nell’ordine francescano, divenne uno dei predicatori più conosciuti del Quattrocento.
La sua attività si svolse in Italia e in diverse regioni europee, in un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni religiose e sociali.
Si impegnò contro l’usura e contribuì alla diffusione di iniziative economiche destinate a sostenere le persone in difficoltà.
Morì a Napoli il 28 novembre 1476.
Accadde oggi: 1943, comincia la Conferenza di Teheran
Il 28 novembre 1943 ebbe inizio la Conferenza di Teheran, incontro fra Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Josif Stalin.
I leader di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica discussero le strategie militari per sconfiggere la Germania nazista.
Fra le questioni centrali figurava l’apertura di un nuovo fronte nell’Europa occidentale, che sarebbe diventata realtà con lo sbarco in Normandia nel giugno 1944.
La conferenza contribuì inoltre a delineare il quadro delle relazioni internazionali del dopoguerra.
Nel 2026 ricorrono 83 anni dall’inizio dell’incontro.
Nati il 28 novembre: William Blake, il poeta visionario
Il 28 novembre 1757 nasceva a Londra William Blake, poeta, pittore e incisore.
Nel 2026 ricorrono 269 anni dalla nascita.
Blake sviluppò uno stile personale nel quale poesia, arte figurativa e immaginazione visionaria si intrecciano continuamente.
Fra le opere più celebri figurano Songs of Innocence and of Experience.
La sua influenza si estende alla letteratura, alla pittura e alla cultura musicale contemporanea.
Eventi e curiosità: le Marche e i grandi predicatori
Monteprandone conserva un forte legame con la memoria di San Giacomo della Marca.
Il borgo marchigiano rappresenta uno dei numerosi centri italiani in cui tradizioni religiose e patrimonio artistico si intrecciano con la storia locale.
Le Marche custodiscono numerosi conventi, chiese e biblioteche legati alla tradizione francescana.
Segno più fortunato del 28 novembre 2026: Bilancia
La Bilancia succede ai Gemelli.
Venere in Bilancia viene interpretata come un richiamo simbolico all’armonia, mentre il Sole in Sagittario suggerisce curiosità e apertura.
Amore, soldi e salute: le aspettative della Bilancia
Amore: dialogo e serenità diventano i temi dominanti.
Soldi: la lettura suggerisce attenzione alle decisioni economiche e alle spese.
Salute: movimento moderato e riposo regolare costituiscono abitudini generalmente utili.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
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