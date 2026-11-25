🌐 Dopo la sentenza sul genocidio dei Rohingya, le Nazioni Unite chiedono al Myanmar di garantire rientri sicuri, volontari e dignitosi. La decisione è vincolante, ma la sua attuazione resta il passaggio decisivo.

Il diritto al ritorno dopo la sentenza

Il riconoscimento del genocidio è arrivato. Il ritorno a casa, invece, resta da rendere possibile. Dopo la sentenza pronunciata il 19 novembre 2026 dalla Corte internazionale di giustizia, le Nazioni Unite chiedono al Myanmar di rispettare gli obblighi stabiliti dai giudici, compreso il rientro sicuro, volontario e dignitoso dei Rohingya allontanati dalle proprie abitazioni. Un diritto che riguarda sia chi ha attraversato il confine sia chi è rimasto sfollato all’interno del Paese.

Il verdetto ha accertato la responsabilità dello Stato per il genocidio commesso contro la minoranza durante le operazioni militari del 2017 nel Rakhine settentrionale. Il segretario generale António Guterres ha ricordato che la decisione è vincolante, definitiva e senza possibilità di appello. È la prima volta che la Corte riconosce uno Stato responsabile di avere commesso genocidio.

Il passaggio dal tribunale alla vita dei rifugiati non sarà però automatico. Nel briefing Onu del 20 novembre, Nicholas Koumjian, responsabile del Meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar, ha detto di non aspettarsi cambiamenti immediati. Ha sollecitato gli Stati a intervenire affinché la decisione trovi applicazione: la Corte, ha ricordato, non dispone di un proprio meccanismo di esecuzione.

Che cosa hanno accertato i giudici

La Corte ha concluso che il Myanmar ha violato la Convenzione sul genocidio attraverso uccisioni, gravi danni fisici o mentali e misure dirette a impedire le nascite, con l’intenzione di distruggere una parte sostanziale della popolazione Rohingya interessata dalle operazioni. Nel richiamare gli accertamenti dei giudici, Guterres ha descritto un quadro comprendente oltre 10.000 persone uccise, stupri e sofferenze estreme.

Sono state accertate anche violazioni degli obblighi di prevenire e punire il genocidio, oltre al mancato rispetto delle misure sulla conservazione delle prove ordinate nel gennaio 2020. Il procedimento era stato avviato dal Gambia l’11 novembre 2019. Il contenzioso riguardava gli obblighi assunti dal Myanmar con la Convenzione, non la responsabilità penale di singoli imputati.

La distinzione è essenziale: la sentenza riguarda lo Stato e non equivale a una condanna penale individuale. La Corte internazionale di giustizia risolve controversie tra Stati e non processa persone. L’ordine di indagare sui soggetti ragionevolmente sospettati di atti contrari alla Convenzione richiede quindi ulteriori procedimenti, con eventuali azioni penali e sanzioni quando ne ricorrano i presupposti.

Oltre un milione di persone ancora lontane da casa

La dimensione dell’esilio resta enorme. Nel suo aggiornamento del 19 novembre, l’UNHCR ha indicato oltre 1,3 milioni di rifugiati Rohingya nella regione, in grandissima maggioranza accolti dal Bangladesh. A questi si aggiungono più di 100.000 sfollati interni nello Stato di Rakhine. Il totale regionale non va confuso con il numero delle sole persone ospitate nei campi bangladesi.

A Ginevra, Koumjian ha richiamato la condizione di oltre un milione di Rohingya che, dagli eventi del 2017, vivono in sistemazioni precarie, con opportunità limitate di lavoro e istruzione. È questo il contesto concreto in cui arriva la sentenza: il riconoscimento giudiziario delle violenze riguarda una popolazione per la quale lo sfollamento continua a condizionare la vita quotidiana e le prospettive future.

Per l’agenzia Onu per i rifugiati, una soluzione duratura passa anche attraverso l’accesso alla cittadinanza e la creazione delle condizioni necessarie al ritorno. Sicurezza, volontarietà e dignità non sono dunque formule accessorie: sono i requisiti indicati per il rientro. L’UNHCR considera il verdetto un passo importante che può contribuire ad affrontare le cause dello sfollamento, non l’annuncio di trasferimenti già organizzati.

Il Myanmar contesta la decisione

La risposta delle autorità del Myanmar è arrivata il 20 novembre. In un comunicato, il ministero degli Esteri ha espresso delusione per il verdetto, sottolineando che l’accertamento del genocidio è stato approvato con nove voti contro sei. Ha contestato il trattamento delle prove e richiamato le opinioni dissenzienti. Si tratta della posizione del governo sulla sentenza, che resta vincolante.

Il ministero sostiene che le operazioni fossero dirette contro il gruppo armato ARSA e nega l’intento genocidario accertato dalla Corte. Nello stesso comunicato afferma che proseguirà le attività di verifica e rimpatrio delle persone presenti in Bangladesh quando le condizioni lo consentiranno. Non indica però un calendario operativo dei rientri, mentre annuncia che studierà approfonditamente la decisione.

Riparazioni e attuazione: i prossimi passaggi

Gli obblighi imposti al Myanmar vanno oltre il ritorno. Comprendono la cessazione delle violazioni in corso, misure legislative adeguate, indagini, garanzie di non ripetizione e riparazioni per i danni subiti. Il rientro nei luoghi di residenza e il ricongiungimento familiare rientrano nelle misure di restituzione ordinate nell’interesse dei Rohingya. L’alto commissario Onu per i diritti umani Volker Türk ha chiesto un’attuazione tempestiva dei rimedi stabiliti.

Secondo Koumjian, spetterà agli organismi delle Nazioni Unite e agli Stati decidere quali strumenti utilizzare per favorire l’esecuzione. Ha indicato riconoscimento internazionale, relazioni commerciali e importazioni di armi tra le possibili leve, senza annunciare nuove misure già adottate.

La quantificazione e le modalità dei risarcimenti saranno esaminate in una fase successiva del procedimento. Entro due anni dalla sentenza, il Myanmar dovrà trasmettere alla Corte un rapporto sulle misure di restituzione adottate e sull’importo e le modalità della compensazione.

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