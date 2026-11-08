3:31 pm, 8 Novembre 26 calendario

Recalcati e il coraggio di andare controcorrente

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Per diventare adulti non basta adeguarsi alle aspettative degli altri. Il pensiero dello psicoanalista Massimo Recalcati invita a riflettere sulla capacità di coltivare un desiderio personale, anche quando questo conduce fuori dalle convenzioni. In una società dominata da imitazione, giudizio pubblico e ricerca continua di approvazione, crescere significa anche assumersi la responsabilità di scegliere un percorso originale.

La felicità non coincide con l’approvazione

Fin dall’infanzia le persone imparano a confrontarsi con aspettative, regole e giudizi.

La scuola, la famiglia e successivamente l’ambiente professionale contribuiscono a costruire modelli di comportamento.

Questi riferimenti sono necessari alla convivenza, ma possono diventare limitanti quando l’individuo rinuncia completamente alle proprie aspirazioni pur di ottenere approvazione.

Nella riflessione di Massimo Recalcati, il desiderio rappresenta una dimensione fondamentale dell’esistenza.

Non coincide semplicemente con il possesso di oggetti o con il raggiungimento di risultati socialmente riconosciuti.

Riguarda la possibilità di riconoscere ciò che dà senso alla propria vita.

Il coraggio di scegliere

Massimo Recalcati ritorna a Varese per una conferenza sull’amore

Andare controcorrente non significa contestare qualsiasi regola.

Può voler dire scegliere studi differenti da quelli attesi, abbandonare un percorso professionale insoddisfacente o rifiutare un modello di successo che non corrisponde ai propri valori.

Sono decisioni che comportano incertezza.

La libertà, infatti, non elimina la responsabilità.

Ogni scelta richiede di accettarne conseguenze e limiti.

È proprio questo passaggio a distinguere l’autonomia autentica dalla semplice ribellione.

Il rischio del conformismo digitale

I social network amplificano continuamente modelli di successo, bellezza e felicità.

La visibilità di alcune esperienze può generare l’impressione che esista un unico modo corretto di vivere.

Carriere brillanti, relazioni perfette e benessere costante diventano standard difficili da raggiungere.

Ma il confronto con rappresentazioni selezionate della vita altrui può rendere più difficile comprendere i propri bisogni.

La felicità non può essere misurata esclusivamente attraverso il consenso degli spettatori.

Cómo tomar decisiones auténticas ante la presión social - Consciencia | Blog de Crecimiento Espiritual Hoy

Educare all’autonomia

La riflessione assume particolare importanza nell’educazione.

Genitori e insegnanti possono sostenere la crescita senza imporre ai giovani la realizzazione dei propri desideri irrisolti.

Favorire l’autonomia significa accompagnare le scelte, riconoscendo la possibilità dell’errore.

Una formazione fondata soltanto sulla prestazione rischia di produrre individui capaci di ottenere risultati ma incapaci di comprenderne il significato.

Il desiderio non è egoismo

Discovering sustainable tourism: its meaning and potential

Seguire il proprio desiderio non equivale a ignorare le esigenze altrui.

Le relazioni richiedono responsabilità reciproca e capacità di riconoscere i limiti.

L’autonomia personale diventa una risorsa quando permette di stabilire rapporti meno dipendenti dalla necessità continua di essere approvati.

Crescere significa diventare sé stessi

Recalcati: “Se l’apprendimento implica il supporto del maestro, esso non può ridursi alla sua imitazione. È necessaria l'audacia che mostra il bambino sulla spiaggia nel fronteggiare l'urto dell'onda"

Il messaggio che emerge da questa prospettiva è semplice ma impegnativo.

Non esiste un modello universale di felicità.

Ogni persona deve costruire il proprio percorso confrontandosi con opportunità, vincoli e responsabilità.

Andare controcorrente ha valore soltanto quando significa avvicinarsi a una vita più autentica, non quando diventa un gesto di opposizione fine a sé stesso.

La formulazione del titolo originario non viene qui presentata come citazione letterale di Recalcati, non essendo stato possibile verificarne il contesto testuale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

8 Novembre 2026 ( modificato il 28 Ottobre 2026 | 22:33 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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