Arabia Saudita, fermato il gigante: il sogno Mukaab si incrina

🌐 Arabia Saudita, il gigantesco Mukaab, simbolo della trasformazione urbanistica di Riad, entra in una fase di sospensione e revisione. Il progetto del grattacielo cubico alto 400 metri, destinato a diventare uno degli edifici più imponenti del pianeta, deve fare i conti con costi straordinari, priorità economiche e sostenibilità finanziaria. Vision 2030 non viene abbandonato, ma il regno è costretto a confrontare le proprie ambizioni con la realtà dei mercati.

Il cubo gigantesco che doveva cambiare Riad

Un edificio alto 400 metri, lungo altrettanto su ciascun lato, capace di racchiudere spazi commerciali, residenze, strutture alberghiere e ambienti digitali immersivi. Il Mukaab avrebbe dovuto rappresentare una delle manifestazioni più spettacolari dell’ambizione saudita di trasformarsi in una potenza globale del turismo, della tecnologia e dei servizi.

Il progetto era stato presentato come elemento centrale di New Murabba, il nuovo grande distretto urbano previsto nella capitale Riad.

L’idea aveva attirato immediatamente l’attenzione internazionale. La struttura, ispirata nelle forme all’architettura tradizionale della regione del Najd, prometteva di diventare un’icona riconoscibile quanto i più celebri grattacieli mondiali.

Ma il 27 gennaio 2026 è emersa una svolta: la costruzione del Mukaab è stata sospesa oltre le opere preliminari di scavo e fondazione, mentre le autorità valutano nuovamente la fattibilità finanziaria del progetto.

La sospensione non equivale necessariamente alla cancellazione definitiva. Rappresenta però una revisione rilevante di una delle iniziative più visibili del programma saudita di diversificazione economica.

Vision 2030 incontra i limiti dei bilanci

La trasformazione dell’Arabia Saudita è legata al programma Vision 2030, promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman.

L’obiettivo è ridurre la dipendenza nazionale dagli idrocarburi attraverso turismo, industria, tecnologia, logistica, intrattenimento e nuove infrastrutture.

Il piano comprende iniziative di dimensioni eccezionali, finanziate in larga parte attraverso il Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita.

L’espansione simultanea di numerosi progetti, tuttavia, comporta enormi esigenze di capitale.

Il prezzo del petrolio resta una variabile decisiva per la capacità finanziaria del regno. Quando le entrate petrolifere risultano inferiori alle aspettative, mantenere invariati tutti gli investimenti diventa più difficile.

Il problema non riguarda soltanto la disponibilità immediata di risorse.

Occorre dimostrare che le infrastrutture produrranno rendimenti adeguati, attirando residenti, visitatori e imprese in quantità sufficiente a giustificarne i costi.

Il costo nascosto dei megaprogetti

Un edificio monumentale può generare interesse mediatico, ma il suo valore economico dipende dall’utilizzo effettivo.

Progettare una struttura gigantesca significa affrontare costi energetici, tecnici e manutentivi altrettanto imponenti.

Per il Mukaab, alle difficoltà costruttive si aggiungono quelle legate all’integrazione di esperienze digitali immersive e impianti complessi.

Il punto centrale è comprendere quanta domanda reale esista per spazi di questa natura e se l’investimento possa essere recuperato entro tempi ragionevoli.

La prospettiva di un edificio spettacolare non costituisce, da sola, un piano economico sostenibile.

Dalla spettacolarità ai rendimenti

Il fondo sovrano saudita sta orientando maggiormente la propria attenzione verso settori che possono offrire ritorni più immediati o una rilevanza strategica verificabile.

Tra questi figurano intelligenza artificiale, logistica, industria mineraria e infrastrutture.

La stessa preparazione dell’Expo 2030 e dei Mondiali di calcio 2034 richiede investimenti significativi.

La revisione delle priorità può essere interpretata anche come un tentativo di rendere più realistica la trasformazione economica.

Non tutti i grandi progetti devono necessariamente essere completati per dimostrare la modernizzazione di un Paese.

Al contrario, sospendere un investimento quando le prospettive sono insufficienti può rappresentare una scelta di disciplina finanziaria.

Cosa succederà al distretto New Murabba

La sospensione del Mukaab non comporta automaticamente l’interruzione dell’intero programma New Murabba.

Lo sviluppo del distretto circostante può continuare, anche se la tempistica complessiva è stata rivista.

L’orizzonte precedentemente associato al 2030 si è progressivamente spostato verso il 2040 per alcune componenti del progetto.

Questo cambiamento ridimensiona l’idea di una trasformazione realizzabile in pochi anni.

Il futuro di Vision 2030

La questione più importante non riguarda il destino di un singolo grattacielo, ma la credibilità complessiva del programma.

L’Arabia Saudita deve costruire una nuova economia in grado di crescere anche quando le entrate petrolifere diminuiscono.

Per riuscirci servono capitale umano, imprese competitive, domanda internazionale e infrastrutture sostenibili.

Il Mukaab era stato pensato come manifesto architettonico di questa ambizione.

La sua sospensione dimostra che anche i progetti più spettacolari devono sottostare alle regole fondamentali dell’economia.

Il futuro dell’Arabia Saudita non dipenderà dalla grandezza dei suoi edifici, ma dalla capacità di trasformare investimenti giganteschi in sviluppo duraturo.

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