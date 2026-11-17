🌐 Ionut Radu ripercorre la strada dall’errore di Bologna alla ripartenza con il Celta Vigo. In mezzo, l’occasione del Venezia e una serata al Bernabéu che ha assunto un significato speciale.

La porta del Bernabéu e un passato da lasciarsi alle spalle

Per Ionut Radu, il risultato del Bernabéu racconta molto più di una vittoria. Il 7 dicembre 2025 il Celta Vigo batté il Real Madrid 2-0, con il portiere romeno tra i protagonisti e Williot Swedberg autore di entrambe le reti. Una partita di campionato, non di coppa, diventata nel suo racconto il punto da cui guardare diversamente gli anni più difficili della carriera.

Nell’intervista dell’11 novembre, Radu torna soprattutto sul contrasto tra quella serata e la condizione vissuta un anno prima. Racconta di essere stato fuori rosa all’Inter, lontano dalle partite e dalla prospettiva di una maglia. Il rientro negli spogliatoi a Madrid, spiega, gli ha fatto ripercorrere le delusioni accumulate dal 2022 fino al trasferimento in Spagna.

Non presenta quella vittoria come una rivincita contro qualcuno. Il centro della sua testimonianza è piuttosto la crescita personale: aver sofferto, aver cambiato abitudini e aver trovato un contesto nel quale sentirsi nuovamente parte del progetto. La parola decisiva, per lui, è fiducia, insieme alla possibilità di giocare con continuità.

Bologna resta, ma non può spiegare tutto

Il passaggio più doloroso rimane il 27 aprile 2022. Al Dall’Ara, Radu sostituiva Samir Handanovic nella porta interista. Con il punteggio sull’1-1, sbagliò il disimpegno che permise a Nicola Sansone di segnare all’82’. Il Bologna vinse 2-1, fermando i nerazzurri in un recupero importante per la corsa al titolo.

Quel risultato pesò sul campionato poi vinto dal Milan. Ridurre però l’intera assegnazione dello scudetto a un solo errore significa trasformare un episodio determinante in una spiegazione esclusiva. Radu non ne attenua la gravità: riconosce di aver deluso molti tifosi e descrive quella giornata come un’esperienza che ha modificato il suo modo di affrontare il mestiere.

Nel ricordo dell’Inter c’è anche un’ambizione rimasta incompiuta: diventare l’erede di Handanovic. Oggi rilegge quel periodo con autocritica, distinguendo l’impegno quotidiano dall’attenzione ai particolari. Dice di aver lavorato tanto, ma di non aver dato sempre il giusto peso ai dettagli. L’errore, nella sua valutazione, è stato pesante e insieme formativo.

Il Venezia, l’occasione concreta per ricominciare

La ripartenza italiana ha una data precisa: 3 febbraio 2025. Il Venezia annunciò l’acquisto di Radu dall’Inter a titolo definitivo, con un contratto fino al 30 giugno dello stesso anno. Non fu dunque un altro prestito, ma il passaggio che chiuse il rapporto con il club nerazzurro e gli restituì una possibilità in Serie A.

Nella testimonianza attuale, Radu collega quell’opportunità all’infortunio dell’amico Filip Stankovic e alla scelta del Venezia di intervenire sul mercato. Il ringraziamento è netto: il club gli aprì una porta quando, a suo giudizio, intorno a lui la fiducia era quasi scomparsa. Quell’esperienza rimane perciò centrale nel racconto del rilancio.

Già durante la presentazione del 14 febbraio 2025 aveva parlato della difficoltà di tornare in campo dopo un lungo periodo senza partite. Aveva ricordato il rapporto con Stankovic, l’ambiente trovato a Venezia e la richiesta dell’allenatore Eusebio Di Francesco di partecipare al gioco con il pallone. Elementi concreti di una ripartenza cominciata prima del trasferimento spagnolo.

A Vigo un progetto lungo e un ruolo più partecipato

Il Celta annunciò il suo arrivo il 9 giugno 2025, con un accordo per quattro stagioni. Nel presentarlo, il club richiamò le 15 partite disputate con il Venezia nella seconda parte del campionato precedente, sottolineandone riflessi, agilità e sicurezza in area. L’ingaggio accompagnava la preparazione della stagione del ritorno europeo della squadra galiziana.

Radu attribuisce particolare importanza alla prospettiva di lungo periodo. Dopo le esperienze in club e campionati diversi, racconta di aver avuto bisogno non soltanto di minuti, ma della sensazione di essere una scelta stabile. Non promette perfezione: sostiene che sentirsi sostenuto dalla società lo aiuti a essere più sereno e a esprimersi meglio.

Anche il modo di interpretare il ruolo gli appare adatto alle proprie caratteristiche. Descrive la Liga come un campionato nel quale il portiere viene coinvolto nella costruzione e nelle riunioni tattiche insieme ai giocatori di movimento. È una valutazione personale, che accompagna al piacere di partecipare all’azione. Fuori dal campo, dice di apprezzare la tranquillità di Vigo.

Le parate contro il Real, oltre il valore simbolico

La serata di Madrid offre anche un riscontro tecnico a quel racconto. Prima dell’intervallo Radu respinse un colpo di testa di Jude Bellingham e una conclusione di Vinicius. Nella ripresa fermò un tiro dalla distanza di Federico Valverde e una punizione di Kylian Mbappé: interventi che contribuirono a mantenere inviolata la porta del Celta.

La vittoria arrivò con la doppietta di Swedberg, a segno al 54’ e nel recupero. Per il Celta fu anche la quarta vittoria consecutiva in trasferta in Primera División, una sequenza che il club registrò allora per la prima volta nella propria storia.

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