🌐 Margaret Qualley ha indossato i sandali senza suola Chanel alla première londinese di The Dog Stars del 20 agosto 2026: tallone rivestito, avampiede scoperto e un abito nero con frange. Una scelta che ha raccolto critiche e apprezzamenti.

La scarpa c’è, ma quasi non si vede

Da lontano sembra una rinuncia alle scarpe. Da vicino, invece, si riconosce un accessorio costruito proprio attorno a ciò che manca: la suola sotto la parte anteriore del piede. Margaret Qualley ha portato i sandali senza suola di Chanel alla première londinese di The Dog Stars, trasformando un dettaglio del suo abbigliamento nel punto più discusso dell’apparizione. Il contrasto è immediato: sopra, un abito da sera nero; sotto, dita e avampiede completamente esposti.

L’episodio risale al 20 agosto 2026. Il luogo è l’Odeon Luxe Leicester Square, nel centro di Londra, dove si è svolta la première mondiale del film. Non si tratta dunque di una nuova uscita di novembre: sono quelle immagini estive ad aver alimentato la conversazione sul modello, già comparso sulla passerella della maison francese. Le fotografie dell’evento documentano sia il look intero sia il particolare delle calzature.

Come sono fatti i sandali senza suola

La struttura è ridotta a un piccolo elemento in pelle che avvolge il tallone, completato da sottili lacci annodati attorno alla caviglia. Il resto del piede rimane sostanzialmente libero. La formula «senza suola» descrive quindi l’assenza della base continua che normalmente accompagna il piede dal tallone alle dita: non significa che non esista alcuna parte di scarpa. È questa costruzione incompleta, ben visibile nelle immagini, a produrre l’effetto di un’apparizione quasi scalza.

Non siamo davanti a una scarpa trasparente o a un sandalo tradizionale particolarmente sottile. L’avampiede resta scoperto anche sotto, anziché poggiare su una piattaforma discreta. Qualley ha accompagnato il modello con uno smalto scuro sulle unghie dei piedi, un ulteriore particolare leggibile nei primi piani. Per comprendere la scelta bastano dunque le fotografie: il tratto insolito non è il tacco, ma la porzione di calzatura deliberatamente assente.

Il nero e le frange completano l’effetto

Il resto dell’abbigliamento non cerca lo stesso spiazzamento. Qualley indossa un vestito nero con scollatura a V, maniche corte e lunghe frange, anch’esso Chanel. La silhouette conserva i codici dell’abito da sera, mentre le estremità del corpo introducono una nota molto meno convenzionale. È l’accostamento, più del singolo accessorio isolato, a rendere riconoscibile questa apparizione tra le immagini della promozione del film.

Abito e sandali appartengono alla proposta Cruise 2026/27 firmata da Matthieu Blazy. L’attrice ha quindi portato sul tappeto rosso una combinazione proveniente dalla stessa collezione, anziché affiancare al vestito una calzatura estranea al suo contesto creativo. Nelle immagini londinesi, il nero dell’abito e i sottili elementi delle scarpe lasciano particolarmente evidente la superficie scoperta del piede.

Da Biarritz alla première londinese

I sandali erano stati presentati nella sfilata Cruise di Chanel a Biarritz, alla fine di aprile 2026. Il passaggio alla première cambia la scena: non più soltanto modelle che mostrano una proposta in passerella, ma un’interprete che la indossa durante un appuntamento cinematografico. È questo trasferimento dall’immagine di collezione all’apparizione pubblica ad aver riacceso l’attenzione su una delle creazioni più insolite della stagione.

Il legame con Biarritz è esplicito nella presentazione ufficiale della collezione. Chanel richiama la città in cui Gabrielle Chanel stabilì la propria maison di couture e presentò le prime collezioni nel 1915. La proposta di Blazy rilegge quel patrimonio attraverso diversi nuclei visivi, dal nero ai riferimenti marini. Questo è il contesto dichiarato dalla casa: non una spiegazione delle motivazioni personali per cui Qualley ha scelto quel preciso modello.

Le reazioni: sorpresa, critiche e letture favorevoli

Le obiezioni pubblicate sui social si concentrano sulla funzione della scarpa. Alcuni utenti si chiedono che senso abbia indossarla quando lascia così tanto piede scoperto; altri apprezzano il vestito, ma contestano l’accessorio. Sono reazioni a una scelta estetica specifica, spesso formulate con ironia. Non costituiscono però una misura dell’opinione generale: una selezione di commenti non permette di stabilire quanti spettatori abbiano approvato o respinto il look.

Esiste anche una lettura favorevole, che considera la première un’occasione adatta alla sperimentazione e non una dimostrazione di praticità quotidiana. In questa prospettiva, l’elemento quasi balneare delle calzature dialoga con il carattere romantico attribuito allo stile dell’attrice. È un’interpretazione del risultato visivo, non una spiegazione fornita da Qualley: distinguere le due cose evita di trasformare un giudizio di moda in un’intenzione dichiarata.

Il contesto resta quello di The Dog Stars

La discussione nasce dunque da un dettaglio reale, fotografato, non da un’illusione ottica. Le immagini consentono di descrivere la costruzione essenziale del modello e il suo abbinamento; non raccontano invece come l’attrice lo abbia trovato da indossare o quali scarpe abbia eventualmente scelto dopo la passerella fotografica. Anche su questo punto, la documentazione dell’apparizione va tenuta distinta dalle supposizioni sulla serata.

L’appuntamento londinese riuniva i protagonisti del film diretto da Ridley Scott. Accanto a Qualley era presente Jacob Elordi, fotografato insieme a lei durante gli arrivi. Le immagini della première mondiale del 20 agosto 2026 collocano entrambi davanti all’Odeon Luxe Leicester Square.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.