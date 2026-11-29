🌐 Il 29 novembre 2026 la Chiesa cattolica celebra la prima domenica d’Avvento, aprendo il periodo di preparazione al Natale. Il calendario ricorda San Saturnino, mentre la musica festeggia l’anniversario della nascita di Gaetano Donizetti. La storia riporta alla risoluzione ONU del 1947 sulla Palestina. Il segno fortunato è il Sagittario.

Santo del giorno: San Saturnino e l’inizio dell’Avvento

Il 29 novembre il calendario religioso ricorda San Saturnino, nome legato a diversi martiri dei primi secoli cristiani.

Particolarmente venerato è San Saturnino di Tolosa, vescovo e martire del III secolo.

Nel 2026, però, la giornata assume un significato liturgico particolare perché coincide con la prima domenica d’Avvento.

Comincia così il periodo che prepara spiritualmente al Natale.

Nelle chiese cattoliche di rito romano ha inizio un nuovo anno liturgico e il colore viola richiama il tempo dell’attesa e della preparazione.

Accadde oggi: 1947, l’ONU approva il piano di partizione della Palestina

Il 29 novembre 1947 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la risoluzione 181, che proponeva la divisione del territorio della Palestina mandataria in due Stati, uno ebraico e uno arabo.

Il piano prevedeva inoltre uno statuto internazionale particolare per Gerusalemme.

La proposta fu accettata dalla principale leadership ebraica e respinta dalla leadership araba palestinese e dagli Stati arabi.

Le tensioni sfociarono in un conflitto che precedette e accompagnò la nascita dello Stato di Israele nel 1948.

Nel 2026 ricorrono 79 anni dall’approvazione della risoluzione.

Nati il 29 novembre: Gaetano Donizetti, il genio dell’opera

Il 29 novembre 1797 nasceva a Bergamo Gaetano Donizetti, uno dei principali protagonisti dell’opera italiana dell’Ottocento.

Nel 2026 ricorrono 229 anni dalla nascita.

Fra le sue opere più celebri figurano Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore e Don Pasquale.

La sua musica continua a essere rappresentata nei teatri lirici internazionali.

Donizetti contribuì a consolidare la straordinaria stagione del melodramma italiano insieme a Rossini e Bellini.

Eventi e curiosità: le tradizioni dell’Avvento

La corona d’Avvento è una delle tradizioni più diffuse nel periodo precedente il Natale.

È composta generalmente da quattro candele, accese progressivamente nelle domeniche che precedono la festa.

L’usanza, sviluppatasi soprattutto nell’Europa centro-settentrionale, è ormai presente anche in molte comunità italiane.

Segno più fortunato del 29 novembre 2026: Sagittario

Il Sagittario succede alla Bilancia.

Il Sole nel segno rappresenta il principale riferimento simbolico per una giornata dedicata a energia, entusiasmo e iniziativa.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Sagittario

Amore: spontaneità e voglia di condividere esperienze caratterizzano la lettura sentimentale.

Soldi: l’oroscopo richiama attenzione alle spese legate al periodo delle festività.

Salute: movimento equilibrato e riposo sono le abitudini da valorizzare.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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