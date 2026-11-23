🌐 In Cina nove costruttori coinvolti nei richiami per gli sblocchi d’emergenza delle portiere. Quasi tre milioni di vetture sono Tesla: previsti avvisi più visibili e interventi software, con differenze tra i marchi.

Il richiamo riguarda l’uscita dall’abitacolo in emergenza

Una portiera che si apre normalmente può diventare difficile da azionare proprio quando serve uscire in fretta. È questo il rischio al centro dei richiami che in Cina coinvolgono circa 4,3 milioni di automobili di nove costruttori. L’operazione riguarda soprattutto i comandi meccanici d’emergenza interni, che possono risultare poco riconoscibili o difficili da usare dopo un grave incidente. Non significa che tutte le vetture interessate abbiano già manifestato un blocco delle porte.

Gli annunci risalgono al 21 agosto 2026: non si tratta quindi di un nuovo provvedimento emesso a novembre. La campagna è stata descritta come il più grande richiamo automobilistico del Paese. Tesla rappresenta la quota maggiore, ma sono coinvolti anche Xiaomi, Leapmotor, Xpeng, Zeekr del gruppo Geely, Chery, Dongfeng, BAIC e FAW. Gli interventi variano secondo il modello e il problema individuato.

Il punto critico sono le maniglie meccaniche poco visibili

L’Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato, la SAMR, indica una criticità concreta: su diversi veicoli, il comando manuale ha un colore simile a quello dei rivestimenti. Può quindi essere difficile individuarlo e azionarlo. In condizioni estreme, come una collisione grave che comprometta il sistema elettrico a bassa tensione, questo può rallentare l’apertura delle portiere e, per alcuni modelli, ostacolare anche i soccorsi dall’esterno.

La distinzione è importante: il richiamo non denuncia indistintamente la mancanza di un dispositivo meccanico alternativo. In molti casi quel dispositivo esiste, ma deve essere reso più riconoscibile. Per questo le misure annunciate comprendono etichette, indicazioni più evidenti e modifiche software, senza prevedere necessariamente la sostituzione delle maniglie esterne. Il componente sotto esame non coincide dunque sempre con la maniglia a filo della carrozzeria.

Tesla: quasi tre milioni di vetture coinvolte

Per Tesla il totale è di 2.975.910 automobili, con decorrenza del richiamo dal 25 settembre 2026. L’elenco comprende 973.156 Model 3 e 1.956.713 Model Y prodotte in Cina, oltre a 35.590 Model 3, 8.328 Model X e 2.123 Model S importate. Sono quindi interessate sia vetture costruite localmente sia esemplari arrivati dall’estero, entro specifici intervalli di produzione.

La documentazione del costruttore identifica separatamente questi intervalli: per le Model 3 cinesi si va dal marzo 2019 all’aprile 2026; per le Model Y locali dal novembre 2020 all’aprile 2026. Anche le importazioni hanno periodi delimitati. Il nome del modello, da solo, non basta a stabilire l’inclusione: gli avvisi riguardano una parte della produzione, non automaticamente ogni esemplare delle quattro famiglie.

Etichette e finestrini: cosa prevede l’intervento

Tesla applicherà gratuitamente indicazioni di avvertenza per rendere individuabili gli sblocchi meccanici e distribuirà un aggiornamento remoto del software dei finestrini. Le vetture già provviste delle etichette previste non dovranno riceverle nuovamente. L’esenzione riguarda l’adesivo già presente, non va interpretata come un’esclusione automatica dall’intera campagna, che comprende anche la componente software. La pagina dedicata del costruttore conferma entrambe le misure.

L’abbassamento automatico dei vetri ha condizioni precise. Secondo la scheda tecnica del richiamo, entra in gioco dopo una collisione con attivazione degli airbag, quando il veicolo è fermo e dispone ancora dell’alimentazione a bassa tensione. Non è dunque una funzione garantita in un blackout totale. Questa precisazione evita di confondere l’aggiornamento elettronico con il funzionamento dello sblocco meccanico d’emergenza, che costituisce un intervento distinto.

Xiaomi, Leapmotor e Xpeng: misure diverse

Xiaomi richiama complessivamente 390.435 SU7 della serie 2024, suddivise in due gruppi. Sono previste etichette vicino alle maniglie meccaniche d’emergenza e un aggiornamento remoto per ottimizzare la logica di sblocco centralizzato e la gestione dell’abbassamento dei finestrini. Leapmotor interviene invece su 371.200 vetture, tra C01 e C11, con segnalazioni più visibili e modifiche al software di controllo dei vetri dopo un incidente.

Per Xpeng l’avviso ufficiale comprende 264.842 veicoli: 134.588 G6, 94.688 P7+ e 35.566 X9. Il rimedio indicato consiste nell’applicazione gratuita di etichette presso i comandi manuali interni. Non è quindi corretto attribuire indistintamente a tutti i marchi lo stesso aggiornamento software. Il costruttore ha previsto di informare i proprietari interessati attraverso notifiche nell’applicazione e contatti telefonici.

Anche le coperture dei comandi vengono modificate

Zeekr interviene su 92.658 vetture dei modelli 007 e X, con etichette e aggiornamento dei finestrini. Per alcune Chery iCAR 03 e Fengyun X3, invece, è prevista anche la sostituzione della copertura del comando d’emergenza con una versione migliorata. Sulle Arcfox Kaola di BAIC il problema riguarda la scarsa riconoscibilità dell’accesso allo sblocco interno della porta scorrevole posteriore destra: verrà installata una copertura con indicazioni testuali.

Resta separata la campagna Tesla su 2.740.642 Model 3 e Model Y relative al monitoraggio dell’attenzione durante la guida assistita. Quel provvedimento aggiunge il controllo mediante telecamera interna a quello basato sulla coppia esercitata sul volante. Non riguarda le portiere: sommare semplicemente i due numeri significherebbe mescolare problemi differenti, senza stabilire quanti singoli veicoli siano effettivamente distinti tra le due campagne.

Dal 2027 cambiano i requisiti delle maniglie

Ai richiami delle auto già circolanti si affianca un cambiamento delle regole di progettazione. Lo standard obbligatorio cinese GB 48001-2026 entrerà in applicazione il 1° gennaio 2027. Prevede maniglie interne ed esterne azionabili meccanicamente e uno spazio esterno sufficiente per l’operazione manuale. L’obiettivo tecnico è mantenere utilizzabile l’apertura anche senza alimentazione, rendendo al tempo stesso accessibili e riconoscibili i dispositivi necessari.

Il calendario non impone un adeguamento simultaneo di tutta la produzione già esistente. Il ministero cinese dell’Industria distingue l’avvio dei requisiti per i nuovi modelli dalla transizione necessaria alle altre vetture in produzione: dal 1° gennaio 2029 tutti i modelli prodotti dovranno rispettare lo standard.

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