🌐 Per la patente over 85 non scattano automaticamente il divieto di autostrada o il limite dei 100 chilometri da casa. Restano il rinnovo biennale e la verifica dell’idoneità: il nuovo Codice è ancora all’esame parlamentare.

Nessun blocco automatico al compimento degli 85 anni

Compiere 85 anni non significa perdere il diritto di guidare in autostrada né dover restare entro cento chilometri da casa. Per gli automobilisti anziani, la stretta annunciata nelle anticipazioni sulla riforma del Codice della strada non si è tradotta in quei divieti automatici. Al 12 novembre 2026, per la normale patente B resta il rinnovo ogni due anni previsto dal compimento degli 80 anni, subordinato alla permanenza dei requisiti fisici e psichici.

La distinzione è importante: non è stata cancellata una limitazione che gli ultraottantacinquenni erano già obbligati a rispettare. Sono state escluse disposizioni prospettate durante la preparazione della riforma. Per chi deve rinnovare il documento, quindi, il riferimento rimane la normativa vigente, non le prime versioni circolate del nuovo testo e neppure gli annunci sulle modifiche future.

Quali erano le restrizioni e perché non vanno confuse con la legge

Le ipotesi diventate pubbliche durante l’estate riguardavano tre vincoli: divieto di circolare in autostrada, obbligo di non allontanarsi oltre un raggio di 100 chilometri dalla residenza o dimora abituale e tasso alcolemico zero. Nel meccanismo descritto dalle anticipazioni, le restrizioni avrebbero accompagnato il rinnovo ordinario dopo gli 85 anni, senza dipendere esclusivamente da una valutazione individuale delle condizioni del conducente.

Il 23 agosto 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che le disposizioni erano state eliminate dalle norme di comportamento su richiesta del ministro Matteo Salvini. Il ministero ha inoltre annunciato la rimozione del relativo riferimento dalla tabella collegata. Si trattava dunque di un chiarimento sul testo in preparazione, non dell’abrogazione di obblighi già applicati agli automobilisti.

Nelle ricostruzioni iniziali comparivano anche il coinvolgimento di un geriatra per gli automobilisti più anziani e un rinnovo annuale dopo i 90 anni. Non sono adempimenti da considerare automaticamente in vigore: la disciplina attuale non introduce una nuova scadenza generale al novantesimo compleanno. Anche l’assenza dell’alcol zero legato soltanto agli 85 anni non modifica gli altri obblighi già previsti dalla legge.

Rinnovo della patente B: le scadenze che valgono oggi

Per le patenti ordinarie delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE, l’articolo 126 del Codice della strada prevede una validità di dieci anni fino alla soglia dei 50 anni. Dopo i 50 la durata scende a cinque anni; dopo i 70 diventa triennale. Dal compimento degli 80 anni il rinnovo è biennale.

Gli 85 anni, quindi, non costituiscono una fascia autonoma con una durata diversa del documento. La stessa cadenza ordinaria di due anni continua a essere il riferimento anche oltre quella soglia. Questo non equivale, però, alla garanzia di ottenere sempre un rinnovo biennale: l’esito dell’accertamento sanitario e le condizioni personali possono comportare prescrizioni o una validità più breve.

Queste indicazioni riguardano soprattutto chi usa l’automobile con la patente B. Non vanno estese indistintamente alla guida professionale, agli autobus o ai mezzi pesanti: per altre categorie esistono durate, verifiche e limiti specifici. Confondere la validità del documento con l’abilitazione a condurre qualsiasi veicolo può portare a interpretazioni sbagliate.

La visita medica resta decisiva, senza automatismi anagrafici

Il punto centrale resta l’idoneità concreta della persona alla guida. Il rinnovo richiede l’accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte dei sanitari abilitati. Non basta, quindi, che siano venuti meno i divieti ipotizzati per ottenere la conferma della patente: la valutazione sanitaria conserva il proprio ruolo e può richiedere ulteriori approfondimenti.

Per la patente B, avere superato gli 80 o gli 85 anni non comporta, da solo, l’obbligo generalizzato di rivolgersi alla Commissione medica locale. Questa interviene nei casi previsti dalla normativa, anche quando emergono dubbi sull’idoneità. La differenza è sostanziale: una verifica legata alle condizioni individuali non coincide con una restrizione applicata indistintamente a tutti i conducenti della stessa età.

Nel chiarimento di agosto il ministero aveva prospettato visite mediche più accurate a tutela degli anziani e degli altri utenti della strada. L’annuncio non definisce da solo una nuova procedura obbligatoria. Non consente pertanto di attribuire a tutti gli ultraottantacinquenni nuovi esami, certificazioni specialistiche o identiche prescrizioni senza una specifica disposizione applicabile.

Il nuovo Codice è ancora uno schema all’esame delle Camere

L’aggiornamento successivo all’estate riguarda l’iter della riforma. Al 12 novembre 2026, il nuovo Codice della strada risulta come schema di decreto legislativo, atto del Governo numero 448, sottoposto all’esame parlamentare. Non è corretto presentare l’intero pacchetto come un insieme di regole già operative: proposte e disciplina vigente devono restare separate anche quando riguardano lo stesso documento.

Il testo in esame interviene anche sulle durate delle patenti, prospettando per quelle del gruppo 1 il mantenimento della validità decennale fino ai 65 anni anziché fino ai 50. È una previsione dello schema, non la scadenza da applicare oggi al rinnovo. Alla Camera, l’atto è stato assegnato alle commissioni Trasporti e Bilancio il 14 ottobre 2026, con termine per i pareri fissato al 12 gennaio 2027.

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