🌐 Pensioni partite Iva e collaboratori: il dossier NIdiL-Cgil denuncia compensi insufficienti e coperture discontinue. I 654 euro mensili sono una simulazione, mentre l’accesso a 71 anni resta legato a requisiti precisi.

Redditi bassi oggi, il rischio di una pensione lontana

Lavorare senza riuscire a costruire una pensione adeguata. È l’allarme rilanciato il 18 novembre da NIdiL-Cgil, che insieme all’Osservatorio pensioni della Cgil ha analizzato il lavoro autonomo e parasubordinato attraverso i dati INPS della Gestione separata relativi al 2025. La denuncia riguarda oltre 700mila persone: compensi insufficienti nel presente e una prospettiva previdenziale che, secondo il sindacato, rischia di spostarsi sempre più avanti.

Due numeri richiedono particolare attenzione: 71 anni e 654 euro al mese. Non descrivono una nuova regola applicata indistintamente alle partite Iva. Il primo richiama un canale di pensionamento già previsto per chi ricade nel sistema contributivo; il secondo deriva da una simulazione sindacale. Confondere questi piani trasformerebbe un allarme sulle condizioni del lavoro in una previsione individuale che i dati non consentono.

Chi comprende la platea osservata

L’analisi considera circa 209mila collaboratori esclusivi, 460mila professionisti con partita Iva esclusivi e 70mila collaboratori sportivi. I redditi medi annui indicati sono, rispettivamente, 8.880 euro, 18.187 euro e 7.108 euro. Non è dunque una fotografia indistinta di tutto il lavoro autonomo italiano, ma di specifiche componenti della Gestione separata, accomunate nella denuncia sindacale dalla fragilità dei compensi.

Un secondo indicatore riguarda la copertura previdenziale: secondo le elaborazioni, soltanto il 12% dei collaboratori esclusivi raggiunge dodici mesi di contribuzione, contro il 34,9% dei professionisti esclusivi. Il dato decisivo non è soltanto quanto si guadagna, ma quanto quel reddito permette di accreditare. L’anno trascorso lavorando e l’anno riconosciuto ai fini pensionistici possono quindi non coincidere.

Perché un anno di lavoro può non valere dodici mesi

La circolare INPS sulle aliquote della Gestione separata fissa per il 2026 un minimale di reddito di 18.808 euro, rilevante per l’accredito dell’intero anno. È un parametro previdenziale: serve a stabilire la copertura riconosciuta in rapporto alla contribuzione. Non va scambiato con un compenso minimo garantito al lavoratore, né con una soglia sotto la quale l’attività sia automaticamente esente dai versamenti.

Quando la contribuzione è inferiore a quella necessaria per l’annualità piena, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente. È questo il passaggio che rende delicata la lettura delle carriere discontinue: la presenza di versamenti non equivale, da sola, alla maturazione di dodici mesi. Per valutare una posizione occorre distinguere il reddito prodotto, i contributi dovuti e il periodo che questi consentono effettivamente di riconoscere.

La stessa circolare distingue gli importi necessari per l’accredito secondo l’aliquota applicata. Per chi è soggetto al 24%, ad esempio, il contributo annuo indicato per la copertura completa è di 4.513,92 euro. Il minimale reddituale e l’importo dei versamenti non sono pertanto la stessa grandezza: il primo è il riferimento, il secondo dipende anche dall’inquadramento previdenziale dell’iscritto.

I 654 euro sono una simulazione, non un assegno garantito

Per i professionisti esclusivi, il dossier prospetta 654 euro mensili a 67 anni dopo trent’anni di contribuzione piena. È uno scenario costruito attraverso ipotesi di versamento, non l’importo già riconosciuto a tutti gli iscritti. La distinzione pesa soprattutto perché, nella stessa analisi, solo poco più di un terzo di questa platea raggiunge oggi una copertura annuale completa.

Il sindacato indica così nell’accesso a 71 anni, o oltre, la prospettiva prevalente per chi conserva redditi insufficienti e coperture frammentate. È una valutazione sulle traiettorie lavorative, non un obbligo generalizzato per ogni partita Iva. Il numero di anni accreditati e il raggiungimento delle condizioni richieste restano determinanti: la simulazione collettiva non sostituisce la verifica della singola storia contributiva.

Le condizioni per uscire a 67 oppure a 71 anni

Per chi ha il primo accredito dal 1° gennaio 1996, l’INPS indica nel 2026 l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno vent’anni di contributi, subordinato anche alla soglia d’importo collegata all’assegno sociale. Avere compiuto l’età richiesta, dunque, non basta: devono essere soddisfatti insieme il requisito anagrafico, quello contributivo e la condizione economica prevista per questo canale.

L’alternativa è l’accesso a 71 anni con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo maturato. Per questo requisito valgono i contributi obbligatori, volontari e da riscatto, mentre sono esclusi quelli figurativi. L’assenza della soglia permette il pensionamento anche con un assegno contenuto: non significa, però, che venga automaticamente attribuita una pensione di importo minimo garantito.

I riferimenti anagrafici non restano identici negli anni successivi. La scheda INPS riporta per il 2027 67 anni e un mese per il canale ordinario e 71 anni e un mese per quello alternativo; nel 2028 si passa rispettivamente a 67 anni e tre mesi e 71 anni e tre mesi. Sono date da distinguere dalle simulazioni riferite alle condizioni attuali.

La richiesta sui compensi e la mobilitazione annunciata

NIdiL-Cgil chiede un equo compenso minimo collegato ai livelli della contrattazione collettiva nazionale per le medesime figure professionali, da assumere come riferimento anche per i parasubordinati. È una proposta sindacale, non una misura già approvata. Il segretario generale Andrea Borghesi ha annunciato la partecipazione di collaboratori e partite Iva alla mobilitazione del 20 novembre 2026.

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