Ostia, operaio muore dal cestello della gru: il dramma in via Forni

Un attimo prima erano al lavoro sulla facciata di un palazzo. Un attimo dopo uno dei due era precipitato nel vuoto e l’altro si trovava sospeso, aggrappato disperatamente al parapetto di un balcone. È finita in tragedia una giornata di lavoro a Ostia, dove un operaio edile di 49 anni ha perso la vita dopo il cedimento del cestello di una gru.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 settembre, in via Forni, mentre i due lavoratori si trovavano a circa cinque metri d’altezza, all’altezza compresa tra il secondo e il terzo piano dell’edificio.

Il cestello ha improvvisamente ceduto. Per il 49enne non c’è stato nulla da fare. Il collega, invece, ha avuto una possibilità di salvezza che ha trasformato quei pochi secondi in una scena drammatica: è riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone, impedendo di precipitare nel vuoto.

A quel punto sono stati alcuni condomini a intervenire e ad afferrarlo, contribuendo a portarlo in salvo. L’uomo è stato poi affidato ai soccorritori e trasferito all’ospedale Grassi di Ostia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Incidente sul lavoro a Ostia: il cestello cede all’improvviso

La dinamica dell’incidente è ancora al centro degli accertamenti.

I due operai, entrambi italiani, erano impegnati in un’attività di cantiere quando il cestello della gru ha ceduto improvvisamente. Si trovavano a diversi metri dal suolo, in una posizione particolarmente esposta, quando la struttura ha perso la propria stabilità.

Non è ancora stato chiarito per quale motivo il cestello abbia ceduto.

Sarà questo uno dei primi punti sui quali dovranno concentrarsi gli investigatori. Un cedimento meccanico, un problema strutturale, un guasto o un’altra eventuale criticità dovranno essere valutati attraverso gli accertamenti tecnici sul mezzo e sull’attrezzatura utilizzata.

Il luogo dell’incidente è stato messo a disposizione degli investigatori per consentire tutti i rilievi necessari.

L’obiettivo sarà ricostruire non soltanto il momento della caduta, ma anche le condizioni nelle quali stavano lavorando i due uomini, le procedure adottate e le verifiche effettuate sull’attrezzatura.

La tragedia davanti al palazzo

Il dramma si è consumato in pochi istanti.

Il cedimento ha provocato la caduta dell’operaio di 49 anni, che non è riuscito a trovare un appiglio. Il collega, invece, ha avuto la prontezza di reagire e si è aggrappato al parapetto di un balcone.

Quella manovra gli ha probabilmente salvato la vita.

Ma l’uomo non sarebbe riuscito a mettersi in salvo autonomamente. A quel punto sono intervenuti alcuni residenti del palazzo, che hanno cercato di raggiungerlo e lo hanno afferrato, evitando che precipitasse.

È una circostanza che rende ancora più drammatica la ricostruzione dell’incidente: mentre un operaio cadeva nel vuoto, un secondo lavoratore lottava per non fare la stessa fine.

I condomini hanno assistito alla scena e si sono attivati immediatamente per prestare aiuto.

L’operaio è stato successivamente soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Le prime informazioni parlano di condizioni non gravi, anche se l’uomo è rimasto sotto osservazione dopo il forte trauma subito.

Chi è la vittima dell’incidente di Ostia

La vittima aveva 49 anni.

Era impegnata nei lavori di cantiere insieme al collega di 46 anni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua identità, mentre le autorità stanno provvedendo agli adempimenti necessari per informare la famiglia.

La notizia della morte ha immediatamente riportato al centro dell’attenzione il tema degli incidenti nei cantieri e della sicurezza degli operai impegnati nei lavori in quota.

Una caduta da cinque metri può avere conseguenze devastanti e, nel caso di Ostia, l’incidente si è verificato proprio durante l’utilizzo di una struttura destinata a consentire ai lavoratori di operare a quell’altezza.

Per questo motivo gli accertamenti tecnici saranno particolarmente importanti.

Carabinieri e Spresal al lavoro sul cantiere

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Ostia e il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La presenza degli ispettori è fondamentale per verificare le condizioni del cantiere e ricostruire eventuali responsabilità.

Gli investigatori dovranno acquisire la documentazione relativa alla gru e al cestello, verificare le manutenzioni effettuate e controllare se le procedure di sicurezza previste per i lavori in quota fossero state rispettate.

Particolare attenzione sarà rivolta al dispositivo che ha ceduto.

Sarà necessario stabilire se il cedimento sia stato provocato da un guasto improvviso o se esistessero anomalie, usura o problemi già presenti nell’attrezzatura.

Non è possibile, in questa fase, attribuire responsabilità a persone o aziende. Saranno gli accertamenti tecnici e l’inchiesta della magistratura a stabilire se vi siano state eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza.

Il collega salvato dai condomini

È probabilmente il particolare più impressionante dell’intera vicenda.

Quando il cestello ha ceduto, il secondo operaio è riuscito a raggiungere il parapetto di un balcone e a rimanere aggrappato alla struttura.

Si è trattato di una situazione estremamente pericolosa: sotto di lui c’erano diversi metri di vuoto e, senza quell’appiglio, avrebbe rischiato di precipitare anche lui.

A salvarlo sono stati alcuni condomini che si trovavano nell’edificio.

Il loro intervento ha permesso di evitare una seconda vittima. L’operaio è stato quindi consegnato ai soccorritori, che lo hanno trasferito al Grassi.

Le sue condizioni, secondo le informazioni diffuse nelle prime ore, non destano particolare preoccupazione.

Resta comunque il forte impatto psicologico di quanto accaduto. L’uomo ha visto morire il collega e, nello stesso momento, ha rischiato di perdere la vita.

Cosa dovranno chiarire le indagini

La priorità degli investigatori è ora comprendere perché il cestello si sia rotto.

Per farlo sarà necessario analizzare ogni componente dell’attrezzatura e ricostruire le condizioni di utilizzo.

Potranno essere effettuati accertamenti sulla gru, sul cestello e sui sistemi di aggancio. Anche la documentazione relativa alla manutenzione e ai controlli periodici potrà assumere un ruolo importante.

Gli investigatori dovranno inoltre ricostruire le modalità con cui i due operai erano posizionati nel momento dell’incidente.

La distanza dal suolo, il punto nel quale stavano lavorando e la posizione della piattaforma potrebbero fornire elementi utili per capire la dinamica.

Non è escluso che vengano ascoltati anche altri lavoratori presenti nel cantiere e le persone che hanno assistito alla scena.

La sicurezza nei lavori in quota torna sotto i riflettori

La tragedia di Ostia riaccende inevitabilmente l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri.

I lavori in quota rappresentano una delle attività a maggiore rischio nel settore dell’edilizia. Per questo sono previste procedure specifiche, dispositivi di protezione e controlli sulle attrezzature.

Ma proprio perché l’indagine è ancora nelle fasi iniziali, non è possibile stabilire se nel cantiere di via Forni qualcosa non abbia funzionato sul piano della sicurezza.

Il cedimento potrebbe essere stato determinato da una causa ancora da individuare.

Sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti prima di comprendere se si sia trattato di una fatalità, di un guasto imprevedibile o di un incidente legato a eventuali carenze tecniche o procedurali.

Un altro dramma sul lavoro nel territorio di Roma

L’incidente arriva a distanza di pochi giorni da un’altra tragedia che aveva coinvolto un operaio a Ostia.

Nel settembre dello scorso anno, un lavoratore di 53 anni era morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un edificio in via Mare di Tasman, dove era impegnato in lavori di ristrutturazione. Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal per ricostruire la dinamica.

Sono episodi diversi e non collegati tra loro, ma riportano inevitabilmente alla questione della sicurezza sul lavoro nei cantieri della Capitale e del litorale romano.

Ogni incidente mortale porta con sé una domanda che va oltre la singola tragedia: se e come fosse possibile prevenire quanto accaduto.

Il cantiere resta sotto esame

Nelle prossime ore l’attenzione resterà concentrata sul luogo dell’incidente.

Il cantiere di via Forni dovrà essere sottoposto agli accertamenti necessari per verificare le condizioni dell’attrezzatura e ricostruire la sequenza esatta dell’incidente.

Il cestello, elemento centrale della tragedia, sarà analizzato per individuare eventuali segni di cedimento e comprendere l’origine del problema.

Potrebbero essere acquisiti anche documenti relativi all’utilizzo e alla manutenzione della gru.

Parallelamente, gli investigatori dovranno ricostruire la posizione dei due operai e verificare la presenza di eventuali testimoni.

La risposta sul perché quella struttura abbia ceduto sarà fondamentale per capire se dietro la morte del 49enne ci sia stata una fatalità oppure una responsabilità.

La tragedia e quel gesto che ha salvato una vita

Il bilancio dell’incidente sarebbe potuto essere ancora più pesante.

Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato dal cestello. Un secondo operaio è rimasto sospeso nel vuoto e ha rischiato di cadere a sua volta. A fare la differenza sono stati un parapetto, la prontezza del lavoratore e l’intervento immediato dei condomini.

Ora resta il dolore per una vita spezzata durante una giornata di lavoro.

Resta anche l’attesa per gli esiti dell’inchiesta, che dovrà stabilire cosa abbia provocato il cedimento e se tutte le condizioni di sicurezza fossero rispettate.

Per il momento, l’unica certezza è quella di una nuova tragedia sul lavoro: un operaio di 49 anni non è sopravvissuto alla caduta, mentre il suo collega è stato strappato al vuoto grazie anche all’aiuto di alcune persone che si trovavano dall’altra parte di quel balcone.

A Ostia, in via Forni, saranno ora i rilievi tecnici e giudiziari a raccontare cosa sia successo davvero in quei pochi, drammatici secondi.