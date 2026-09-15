Donna ferita da un proiettile a Roma: paura in zona Prati

Un dolore improvviso alla spalla, poi la scoperta del sangue. È così che una normale giornata nel quartiere Prati, uno dei quadranti più frequentati e centrali di Roma, si è trasformata in un episodio inquietante ancora tutto da chiarire.

Una donna di circa 50 anni è stata ferita da un proiettile mentre percorreva via della Giuliana, a poche centinaia di metri dalle mura del Vaticano. La vittima, secondo le prime informazioni, non avrebbe avuto modo di rendersi conto immediatamente di essere stata colpita. Ha avvertito un dolore improvviso e soltanto dopo si è accorta della ferita.

Il proiettile avrebbe raggiunto la zona della spalla-braccio, provocando una lesione fortunatamente non grave. La donna si è quindi recata in ospedale per essere medicata.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre e ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri della stazione Prati.

Ma il dettaglio che rende la vicenda particolarmente inquietante riguarda la possibile provenienza del colpo: gli investigatori stanno cercando di capire se sia stato sparato da una finestra o da un’abitazione affacciata sulla strada.

Donna ferita a Prati, il colpo esploso da una finestra?

La dinamica precisa è ancora al vaglio degli investigatori.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo via della Giuliana quando è stata raggiunta dal colpo. Non si sarebbe verificata una lite, né la vittima avrebbe avuto un confronto con qualcuno prima del ferimento.

Questo elemento porta gli investigatori a concentrarsi soprattutto sulla traiettoria del proiettile.

Capire da quale direzione sia arrivato il colpo potrebbe consentire di individuare il palazzo o l’appartamento dal quale sarebbe stato sparato.

Il punto in cui la donna è stata colpita, la posizione del corpo e la conformazione della strada saranno quindi confrontati con la possibile traiettoria del pallino.

Non è ancora stato stabilito con certezza se il colpo sia partito da un’arma da fuoco tradizionale.

Al contrario, una delle ipotesi investigative considerate è che possa essere stata utilizzata un’arma ad aria compressa, circostanza che cambierebbe sensibilmente la natura dell’episodio senza renderlo, però, meno grave.

Un’arma di questo tipo può infatti provocare lesioni, soprattutto se utilizzata a distanza ravvicinata o contro una persona ignara.

Che cosa ha colpito la cinquantenne

Gli accertamenti sul materiale recuperato saranno importanti.

Le prime informazioni parlano di un pallino di forma particolare, descritto come simile a un piccolo fungo. La composizione deve ancora essere definita con certezza e tra le possibilità considerate ci sarebbero materiali differenti.

Questo dettaglio potrà aiutare gli investigatori a identificare il tipo di arma utilizzata.

Se venisse confermata l’ipotesi di un’arma ad aria compressa, sarà necessario capire anche se si tratti di una pistola o di un altro dispositivo capace di sparare pallini a distanza.

La natura del proiettile e le sue caratteristiche potranno essere analizzate dagli specialisti e confrontate con eventuali armi che dovessero essere individuate durante le perquisizioni.

Per ora, dunque, parlare di una vera e propria sparatoria con arma da fuoco sarebbe prematuro.

Il dato certo è che una persona che stava semplicemente camminando per strada è stata colpita da qualcosa proveniente dall’esterno e ha riportato una ferita.

La paura tra i residenti di Prati

L’episodio ha inevitabilmente alimentato la preoccupazione tra i residenti.

Prati è un quartiere densamente abitato, attraversato quotidianamente da migliaia di persone e particolarmente frequentato anche per la vicinanza con il Vaticano. Via della Giuliana si trova in una zona urbana nella quale palazzi, negozi, attività commerciali e abitazioni si affacciano direttamente sulle strade.

L’idea che qualcuno possa avere sparato da una finestra contro i passanti ha quindi provocato allarme e incredulità.

Ancora più delicata è la circostanza, riferita da una testimone, secondo cui negli ultimi giorni altre donne che percorrevano la stessa zona sarebbero state prese di mira da colpi provenienti dall’alto.

Si tratta però di un elemento che deve essere verificato dagli investigatori.

Al momento non è possibile stabilire se gli episodi siano realmente collegati tra loro, né se dietro il ferimento della cinquantenne vi sia una persona che abbia deliberatamente preso di mira le donne.

L’ipotesi di una serie di colpi sparati contro passanti è una pista da verificare, non una conclusione investigativa.

I carabinieri cercano la finestra da cui è partito il colpo

La priorità degli investigatori è ora ricostruire l’esatta traiettoria del proiettile.

Per farlo sarà necessario partire dal punto in cui la donna è stata colpita e procedere a ritroso, considerando altezza, distanza e angolazione.

La conformazione degli edifici potrebbe offrire indicazioni preziose.

Gli investigatori potrebbero verificare le finestre e i balconi che si trovano lungo il tratto interessato, acquisire eventuali immagini delle telecamere di sicurezza e ascoltare i residenti.

Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi decisivo: una finestra aperta, una persona affacciata, un rumore insolito oppure la presenza di qualcuno che si è allontanato subito dopo il colpo.

In una zona urbana così densamente popolata, le telecamere private e commerciali potrebbero inoltre consentire di ricostruire almeno i movimenti della strada nell’orario del ferimento.

La donna ha riportato una ferita lieve

Fortunatamente, le conseguenze per la vittima non sarebbero state gravi.

La cinquantenne ha ricevuto le cure necessarie dopo essere stata colpita e la lesione è stata descritta come lieve.

Resta però il rischio potenziale dell’accaduto.

Un pallino sparato contro un passante può provocare danni molto più seri se raggiunge zone particolarmente delicate del corpo, come il volto, gli occhi o la testa.

Per questo motivo gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’episodio con attenzione, anche per capire se si sia trattato di un gesto deliberato, di una bravata o di un comportamento ripetuto.

Nessuna certezza sull’autore degli spari

Al momento non c’è un sospettato identificato.

I carabinieri stanno lavorando per restringere il campo e individuare il punto da cui sarebbe partito il colpo. Una volta individuata la possibile posizione dell’autore, gli accertamenti potranno concentrarsi sulle persone che hanno accesso a quell’appartamento o a quella porzione dell’edificio.

La verifica delle testimonianze sarà altrettanto importante.

Gli investigatori dovranno capire se esistano precedenti episodi simili nella zona e se siano mai state presentate segnalazioni relative a spari, pallini o persone colpite.

Questo potrebbe consentire di stabilire se quello di lunedì sia stato un episodio isolato oppure l’ultimo di una serie.

Il particolare delle altre donne prese di mira

È proprio questo uno degli aspetti che sta alimentando maggiormente la paura.

Secondo una testimonianza raccolta nelle prime ore, alcune donne sarebbero state bersaglio di colpi nei giorni precedenti. La stessa testimone avrebbe riferito l’impressione che chi sparava volesse colpire specificamente persone di sesso femminile.

È una circostanza che, se confermata, cambierebbe radicalmente il quadro.

Gli investigatori dovranno quindi verificare eventuali denunce, chiamate alle forze dell’ordine e segnalazioni relative a episodi analoghi avvenuti nello stesso tratto di strada.

Solo dopo aver verificato questi elementi sarà possibile capire se esista davvero un collegamento tra i diversi episodi.

Per ora la cautela resta indispensabile.

Paura a pochi passi dal Vaticano

La posizione geografica contribuisce a rendere l’episodio particolarmente delicato.

Il luogo del ferimento si trova a circa 300 metri dalle mura del Vaticano, in una delle zone centrali della capitale.

Il quartiere Prati è frequentato ogni giorno da residenti, lavoratori, turisti e pellegrini diretti verso San Pietro. Un episodio di questo tipo, anche se caratterizzato da una ferita fortunatamente non grave, assume quindi una rilevanza particolare sul piano della sicurezza urbana.

Non risultano al momento altre persone ferite nell’episodio.

Gli accertamenti dovranno ora stabilire se il colpo fosse effettivamente destinato alla donna oppure se sia stata colpita casualmente.

Cosa può succedere nelle prossime ore

Le prossime fasi dell’indagine saranno decisive.

I carabinieri dovranno innanzitutto acquisire ogni elemento utile per ricostruire il momento esatto del ferimento. Saranno fondamentali le immagini delle telecamere, le testimonianze dei residenti e l’analisi del proiettile.

Potrebbero essere effettuati sopralluoghi negli edifici dai quali, sulla base della traiettoria, potrebbe essere partito il colpo.

Non è escluso che gli investigatori procedano anche a perquisizioni qualora emergano elementi sufficienti per collegare una determinata abitazione all’episodio.

Parallelamente, sarà importante verificare eventuali precedenti.

Se venissero confermati altri casi di donne colpite o sfiorate da pallini nella stessa zona, gli investigatori avrebbero davanti un quadro molto più inquietante: non più un singolo episodio, ma una possibile sequenza di attacchi contro persone che camminavano in strada.

Un giallo ancora tutto da risolvere

Per il momento, dunque, il caso resta aperto.

Una donna di 50 anni è stata ferita mentre camminava in via della Giuliana. Il colpo potrebbe essere stato esploso con un’arma ad aria compressa e gli investigatori stanno cercando di individuare il punto da cui è partito.

La vittima è stata fortunatamente ferita in modo lieve, ma l’episodio ha sollevato interrogativi importanti sulla sicurezza della zona.

Chi ha sparato? Perché? Si è trattato di un gesto casuale o la donna era stata deliberatamente presa di mira? E soprattutto, ci sono altri episodi collegati?

Sono queste le domande alle quali dovranno rispondere i carabinieri.

Nel frattempo, tra i residenti di Prati resta la preoccupazione. La paura nasce soprattutto dall’idea che il responsabile possa trovarsi ancora all’interno di uno dei palazzi della zona e che un gesto apparentemente inspiegabile possa ripetersi.

Per questo l’obiettivo immediato degli investigatori è uno soltanto: ricostruire la traiettoria del colpo e arrivare alla finestra da cui è partito.

Da quel punto potrebbe cominciare la risposta a un episodio che, in una delle zone più centrali e frequentate di Roma, ha improvvisamente trasformato una passeggiata in strada in un momento di paura.