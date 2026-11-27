🌐 Nel caso Orlandi Gregori, la sorella di Mirella rinnova la richiesta di una perizia fonica sull’Americano e sull’assistente dell’avvocato Egidio. Intanto, l’attribuzione di un’altra voce a un ex agente del Sisde attende conferme ufficiali.

La richiesta di Maria Antonietta Gregori

Confrontare due voci per verificare un’ipotesi, senza trasformarla in una certezza. È la richiesta portata da Maria Antonietta Gregori davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. Nell’audizione del 26 novembre 2026, la sorella di Mirella ha sollecitato una consulenza fonica tra l’uomo conosciuto come l’Americano e John, assistente dell’avvocato Gennaro Egidio, che all’epoca seguiva le famiglie.

La domanda arriva mentre gli accertamenti sulle telefonate ricevute dalla famiglia Orlandi sono tornati al centro dell’attenzione. Ma i due fronti vanno tenuti separati: da una parte c’è il confronto chiesto dai Gregori, dall’altra il lavoro investigativo su un presunto telefonista del caso Emanuela. Non risulta dimostrato che riguardino la stessa persona, né che le nuove analisi risolvano il significato delle chiamate del 1983.

Quella avanzata in Commissione non è una richiesta nata nelle ultime ore. Nel settembre 2024 il legale della famiglia Gregori, Nicodemo Gentile, aveva già depositato una chiavetta Usb contenente una registrazione della voce di John, chiedendo che fosse sottoposta a confronto. Maria Antonietta ha rinnovato quell’istanza: nei materiali verificati non compare un esito del raffronto ora sollecitato.

L’Americano e John: che cosa si vuole accertare

Il punto della richiesta è circoscritto: verificare se la voce dell’assistente di Egidio presenti elementi compatibili con quella del telefonista chiamato l’Americano. La disponibilità di una registrazione permette alla famiglia di indicare un materiale concreto sul quale lavorare. Chiedere una comparazione, però, non significa aver identificato un autore e non prova un coinvolgimento nella scomparsa.

L’Americano aveva contattato casa Orlandi il 5 luglio 1983, facendo ascoltare una registrazione attribuita a Emanuela. Nel settembre successivo aveva raggiunto anche i familiari di Mirella, mostrando di conoscere particolari sull’abbigliamento della ragazza. Sono questi contatti a rendere la sua voce uno degli elementi su cui la famiglia Gregori continua a chiedere verifiche, a oltre quarant’anni dai fatti.

L’audio di John riguarda invece una conversazione con la madre di Mirella, che aveva cercato l’avvocato dopo la richiesta di un appello pubblico dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. A rispondere era stato l’assistente. Il confronto sollecitato riguarda dunque registrazioni con contesti diversi: il loro eventuale rapporto resta precisamente ciò che la consulenza dovrebbe esaminare, non un risultato già acquisito.

Il nuovo telefonista del caso Orlandi

Un altro passaggio investigativo era emerso il 24 novembre. Gli accertamenti del Ris dei carabinieri di Roma hanno fornito agli inquirenti elementi convergenti su un profilo riferito a uno dei presunti telefonisti che contattarono casa Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa. La ricostruzione resa pubblica descrive una chiamata nella quale l’interlocutore avrebbe affermato di avere notizie della ragazza.

Il lavoro del Nucleo investigativo, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, prosegue per raccogliere ulteriori riscontri. Tra gli aspetti da chiarire ci sono l’identità dell’interlocutore, il suo effettivo coinvolgimento e gli eventuali rapporti con altre figure emerse nelle indagini. È un quadro di accertamenti in corso, non l’annuncio di responsabilità definitivamente stabilite.

Nelle ricostruzioni circolate il 26 novembre quella voce è stata attribuita a Claudio Martufi, ex agente del Sisde, già entrato nell’abitazione degli Orlandi dopo la sparizione. L’attribuzione non risulta accompagnata, nei materiali consultati, da una conferma ufficiale della Procura. Il nome deve quindi restare sul piano dell’ipotesi riferita, senza presentare Martufi come autore accertato della telefonata o responsabile della scomparsa.

La cautela della famiglia e gli altri approfondimenti

La legale degli Orlandi, Laura Sgrò, ha chiesto conferme e chiarimenti sui passaggi che avrebbero portato all’identificazione. Ha inoltre espresso dispiacere per aver appreso informazioni tanto delicate attraverso ricostruzioni pubbliche, richiamando anche l’interesse delle persone eventualmente identificate. La posizione della famiglia distingue così l’attenzione per gli sviluppi dall’accettazione di un nome ancora da verificare ufficialmente.

Durante l’audizione, Maria Antonietta Gregori non si è limitata alle registrazioni. Ha chiesto di approfondire il ruolo svolto dall’avvocato Egidio e le scelte compiute nelle ricerche dell’epoca. In particolare, ha contestato lo spazio dedicato ad alcune piste rispetto alle verifiche sui luoghi frequentati da Mirella. Si tratta di interrogativi e valutazioni della familiare, non di accertamenti su condotte illecite del professionista.

Tra i luoghi richiamati figurano il bar Italia e Villa Torlonia. Per i locali del bar è stata riferita anche un’istanza alla Procura di Roma perché venga effettuata una perquisizione. Maria Antonietta ha raccontato che la sera della scomparsa cercò Mirella anche a Villa Torlonia, insieme alla polizia e senza trovarla. La presentazione dell’istanza non documenta che l’atto richiesto sia stato eseguito.

Le due scomparse e il lavoro parlamentare

Mirella Gregori scomparve a Roma il 7 maggio 1983; Emanuela Orlandi il 22 giugno dello stesso anno. Le due vicende sono esaminate dalla medesima Commissione parlamentare, ma questo non autorizza a considerare provata un’unica dinamica criminale. Anche le richieste sulle voci devono essere lette distinguendo le singole registrazioni, gli interlocutori e le verifiche effettivamente compiute.

La Commissione è stata istituita con la legge 4 dicembre 2023, numero 202. Tra i suoi compiti rientrano la ricostruzione delle scomparse, la verifica dei materiali acquisiti e l’esame di fatti o condotte che possano avere ostacolato l’accertamento della verità. Il calendario parlamentare collocava l’audizione di Maria Antonietta Gregori del 26 novembre a Palazzo San Macuto.

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