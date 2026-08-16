Nicotina e adolescenti: ansia e depressione, il rischio

🌐 Nicotina e adolescenti: tre studi svedesi collegano l’uso di sigarette, e-cig e prodotti senza tabacco a una maggiore presenza di sintomi di ansia e depressione. Le ragazze sembrano essere particolarmente vulnerabili.

La nicotina non è soltanto la sostanza che rende difficile smettere di fumare. Durante l’adolescenza, quando il cervello è ancora in pieno sviluppo, la sua presenza può inserirsi in un sistema particolarmente delicato, quello che regola stress, emozioni, attenzione e risposta alla ricompensa.

È questo il quadro che emerge da tre recenti studi condotti dall’Università di Göteborg, in Svezia, che hanno analizzato il rapporto tra consumo di nicotina e salute mentale negli adolescenti. Il dato più interessante, e anche quello che apre interrogativi più urgenti, riguarda le differenze tra ragazze e ragazzi: le adolescenti che fanno uso di nicotina sembrano presentare una particolare vulnerabilità ai sintomi d’ansia.

La ricerca non autorizza però a dire che la nicotina sia la causa diretta di ansia o depressione. Gli stessi autori sottolineano che il rapporto tra consumo e disagio psicologico è complesso e può procedere in entrambe le direzioni. Un ragazzo o una ragazza che vive una condizione di stress può iniziare a utilizzare nicotina nel tentativo di sentirsi meglio, mentre la dipendenza e gli effetti della sostanza possono a loro volta contribuire a mantenere o aggravare alcuni sintomi.

È proprio questa distinzione a rendere i risultati importanti: non basta chiedersi se un adolescente fuma o svapa. Bisogna capire perché lo fa, quanto spesso e quale sia il suo stato psicologico.

Nicotina negli adolescenti: non ci sono soltanto le sigarette

Il panorama è cambiato rapidamente.

Per generazioni, parlare di nicotina tra i più giovani significava soprattutto parlare di sigarette tradizionali. Oggi il quadro è molto più articolato: sigarette elettroniche, liquidi contenenti nicotina e bustine orali hanno ampliato le modalità attraverso cui gli adolescenti possono entrare in contatto con la sostanza.

Ed è proprio uno degli aspetti più significativi della ricerca svedese.

Gli effetti associati al disagio psicologico non riguardano esclusivamente i prodotti tradizionali del tabacco. Nello studio condotto su adolescenti tra i 17 e i 19 anni, i ricercatori hanno osservato associazioni tra sintomi di ansia o depressione e sia il consumo di prodotti tradizionali sia quello di prodotti a base di nicotina senza tabacco, come le bustine e le sigarette elettroniche.

Il risultato mette in discussione un equivoco sempre più diffuso: l’idea che eliminare il tabacco equivalga automaticamente a eliminare il problema della nicotina.

Sono prodotti differenti e non possono essere considerati tutti equivalenti dal punto di vista del rischio complessivo. Ma l’assenza di tabacco non significa assenza di nicotina, e quindi non significa assenza di dipendenza o di possibili effetti sul cervello in sviluppo.

Il dato che sorprende: otto ragazze su dieci riportano sintomi d’ansia

Tra i numeri emersi dalla ricerca ce n’è uno particolarmente significativo.

Nello studio che ha coinvolto 3.730 adolescenti, circa il 30% ha riferito di utilizzare nicotina. Tra le ragazze che ne facevano uso, l’80% ha riportato sintomi d’ansia rilevanti secondo lo strumento utilizzato dai ricercatori per valutare il disagio psicologico. Inoltre, tra le ragazze, una maggiore frequenza di consumo risultava associata a una maggiore probabilità di riferire sintomi ansiosi.

È un dato che va letto con cautela.

Quel numero non significa che otto ragazze su dieci che fumano o svapano svilupperanno necessariamente un disturbo d’ansia. Indica piuttosto la quota di partecipanti che, all’interno del campione studiato, presentava sintomi compatibili con una condizione clinicamente rilevante secondo il questionario impiegato.

La differenza è fondamentale.

La ricerca epidemiologica individua associazioni e fattori di rischio, ma non può trasformare automaticamente una correlazione in una diagnosi individuale.

Resta però il segnale: tra le adolescenti che utilizzano nicotina, il disagio ansioso merita particolare attenzione.

Perché le ragazze potrebbero essere più vulnerabili

È uno degli interrogativi sui quali gli stessi ricercatori chiedono ulteriori approfondimenti.

Le differenze osservate tra ragazze e ragazzi non sono semplicemente un dettaglio statistico. Gli studi suggeriscono che il rapporto tra nicotina e salute mentale possa assumere caratteristiche diverse a seconda del sesso.

Nello studio trasversale, le ragazze che utilizzavano nicotina mostravano soprattutto un’associazione con i sintomi d’ansia, mentre nei ragazzi emergeva maggiormente il legame con i sintomi depressivi. L’uso contemporaneo di più prodotti appariva inoltre particolarmente problematico per il disagio psicologico nei maschi.

Questi risultati non spiegano ancora il motivo delle differenze.

Potrebbero entrare in gioco fattori biologici, ormonali, psicologici e sociali. Ma potrebbe avere un peso anche il modo differente con cui ragazze e ragazzi vivono e manifestano lo stress.

La ricerca sperimentale condotta dal gruppo di Göteborg offre un ulteriore elemento di interesse: nei ratti, la nicotina ha modificato la comunicazione tra neuroni nell’amigdala, una regione cerebrale coinvolta nella regolazione delle emozioni e nelle risposte allo stress. Gli effetti osservati erano particolarmente marcati negli animali femmina.

È importante non trasferire automaticamente questi risultati agli esseri umani. Un esperimento sugli animali non equivale a una prova clinica negli adolescenti.

Può però aiutare a formulare un’ipotesi biologica plausibile da verificare con ulteriori studi.

La nicotina agisce su un cervello ancora in formazione

L’adolescenza è una fase particolare dello sviluppo neurologico.

Il cervello non raggiunge una condizione di maturazione completa semplicemente al compimento della maggiore età. Durante l’adolescenza proseguono importanti processi di riorganizzazione delle connessioni nervose e dei sistemi coinvolti nella regolazione delle emozioni, nel controllo degli impulsi e nella valutazione delle ricompense.

La nicotina interagisce con il sistema nervoso attraverso i recettori nicotinici dell’acetilcolina, influenzando diversi circuiti cerebrali.

Il punto centrale, quindi, non è soltanto la quantità di nicotina assunta.

Conta anche l’età alla quale inizia l’esposizione.

Un adolescente che comincia a utilizzare regolarmente nicotina può entrare rapidamente in un ciclo nel quale il cervello impara ad associare la sostanza a determinati stati emotivi o situazioni sociali.

La prima sensazione può essere di rilassamento, concentrazione o gratificazione. Ma quando l’uso diventa abituale, l’assenza di nicotina può generare irritabilità, tensione e desiderio della sostanza.

Si crea così un paradosso: quello che sembra servire a ridurre lo stress può finire per alimentare il bisogno di assumere nuovamente nicotina.

“Mi aiuta a calmarmi”: perché questa sensazione può ingannare

È una delle ragioni per cui alcuni adolescenti iniziano a fumare o svapare.

La nicotina può produrre effetti immediati percepibili, e chi vive una situazione di ansia o stress può interpretarli come un beneficio.

Ma una parte di quella sensazione può essere legata anche alla necessità di evitare i sintomi dell’astinenza che compaiono quando il livello di nicotina diminuisce.

In altre parole, il prodotto può sembrare rilassante perché interrompe temporaneamente il disagio creato dalla dipendenza.

Questo meccanismo può diventare particolarmente insidioso nei giovani.

Se un adolescente associa sistematicamente la sigaretta elettronica, la sigaretta o la bustina alla gestione delle emozioni negative, può costruire una strategia di coping basata sulla sostanza.

E più questa strategia viene utilizzata, più diventa difficile sviluppare alternative.

I ricercatori: attenzione a non confondere causa ed effetto

Qui si trova probabilmente il passaggio più importante per interpretare correttamente la notizia.

Gli studi non dimostrano che la nicotina provochi direttamente depressione e ansia negli adolescenti.

Lo sottolinea anche Louise Adermark, professoressa dell’Università di Göteborg e tra le ricercatrici coinvolte nel progetto. I diversi studi mostrano schemi simili, ma non permettono ancora di stabilire con certezza il rapporto di causa-effetto.

Questo significa che bisogna evitare una lettura troppo semplice.

Non è corretto immaginare una catena automatica del tipo: adolescente → nicotina → depressione.

La relazione potrebbe essere molto più complessa.

Un adolescente che soffre di ansia può cercare nella nicotina una forma di automedicazione. Un altro può iniziare per pressione dei coetanei. Un altro ancora può entrare nel consumo per curiosità e sviluppare successivamente una dipendenza.

Nel frattempo possono intervenire stress familiare, condizioni socioeconomiche, consumo di alcol o altre sostanze, esperienze personali e vulnerabilità individuali.

Sono tutti elementi che possono influenzare contemporaneamente salute mentale e consumo di nicotina.

Lo studio longitudinale aggiunge un elemento importante

Un’altra ricerca del gruppo di Göteborg ha seguito circa 1.500 adolescenti nel sud della Svezia, osservandoli nel passaggio dalla scuola secondaria inferiore alle superiori.

Questo tipo di studio è particolarmente interessante perché consente di osservare l’evoluzione dei fenomeni nel tempo, invece di fotografare soltanto una situazione in un determinato momento.

Tra gli adolescenti che fumavano sono stati osservati più frequentemente sintomi depressivi e ideazione suicidaria. Inoltre, nelle ragazze che aumentavano il consumo di tabacco nel corso del tempo, risultavano associati peggioramenti del sonno, maggiore ansia, umore più basso e difficoltà di concentrazione.

Anche in questo caso, però, la cautela è indispensabile.

Il fatto che due fenomeni si sviluppino insieme nel tempo non dimostra automaticamente che uno sia la causa dell’altro. Ma quando diverse analisi e differenti metodologie producono risultati che vanno nella stessa direzione, il segnale diventa abbastanza consistente da meritare ulteriori ricerche.

Le bustine di nicotina aprono un nuovo fronte

Le bustine orali rappresentano una delle novità più importanti nel panorama della nicotina.

Non producono fumo e non richiedono una sigaretta elettronica. Possono quindi apparire, soprattutto agli occhi dei più giovani, come qualcosa di meno rischioso o addirittura innocuo.

Ma la questione della dipendenza rimane.

Lo studio svedese è particolarmente significativo proprio perché include prodotti senza tabacco, mostrando che l’associazione con il disagio psicologico non riguarda esclusivamente le sigarette tradizionali.

Questo non significa che sigarette, e-cigarette e bustine siano equivalenti sotto ogni aspetto.

Significa piuttosto che, quando si parla di adolescenti, bisogna distinguere due questioni: il rischio legato al singolo prodotto e il rischio specifico dell’esposizione alla nicotina in un cervello ancora in sviluppo.

Sono due piani diversi e non dovrebbero essere confusi.

Il problema non è soltanto smettere: è capire perché si comincia

Di fronte a questi dati, la risposta più semplice sarebbe invitare gli adolescenti a smettere.

È certamente importante.

Ma la prevenzione efficace comincia molto prima.

Bisogna capire perché un ragazzo o una ragazza sente il bisogno di utilizzare nicotina.

È curiosità? È pressione sociale? È il tentativo di gestire l’ansia? È una modalità per sentirsi accettati? È il desiderio di controllare il peso? È una dipendenza già consolidata?

Ogni risposta richiede un intervento differente.

Dire semplicemente “non fumare” può essere insufficiente quando il consumo è diventato una risposta a un disagio psicologico.

Se un’adolescente utilizza nicotina per gestire l’ansia, per esempio, intervenire soltanto sulla sostanza senza occuparsi dell’ansia rischia di lasciare intatto il problema che ha contribuito a mantenere il comportamento.

Scuola e famiglia possono intercettare i segnali prima della dipendenza

Gli adulti che vivono accanto agli adolescenti hanno un ruolo fondamentale.

Non significa controllare ogni comportamento o trasformare il rapporto in un interrogatorio.

Significa imparare a riconoscere alcuni segnali: cambiamenti improvvisi del sonno, irritabilità, difficoltà di concentrazione, isolamento, calo dell’umore o aumento dell’uso di prodotti contenenti nicotina.

Nessuno di questi elementi, preso singolarmente, dimostra una condizione psicologica o una dipendenza.

Ma una combinazione persistente di cambiamenti può rappresentare un motivo per aprire una conversazione.

E soprattutto per ascoltare senza trasformare immediatamente il confronto in una punizione.

Quando sono presenti sintomi importanti di ansia, depressione o altri problemi psicologici, è opportuno coinvolgere un professionista della salute.

Una generazione esposta a prodotti sempre più diversi

Il dato che emerge dalle ricerche svedesi va inserito in una trasformazione più ampia.

La nicotina oggi può arrivare ai giovani attraverso prodotti che non hanno l’aspetto della tradizionale sigaretta.

Dispositivi elettronici, aromi, confezioni accattivanti e prodotti discreti hanno modificato la percezione sociale del consumo.

Il rischio è che la sostanza venga considerata meno seria proprio perché il gesto appare meno simile al fumo tradizionale.

Ma la dipendenza non ha bisogno del fumo per esistere.

E il cervello adolescente non distingue necessariamente una sostanza in base alla forma della confezione.

La domanda da porsi, quindi, non è soltanto se il prodotto sia “moderno” o “vecchio”, ma quale sostanza contiene, quanta ne viene assunta e con quale frequenza.

Il messaggio della ricerca riguarda soprattutto la prevenzione

La vera importanza dei tre studi dell’Università di Göteborg non sta nel fornire una risposta definitiva.

Al contrario, il loro valore è nell’aprire nuove domande.

Perché le ragazze sembrano più vulnerabili ai sintomi d’ansia associati alla nicotina?

Perché alcuni adolescenti sviluppano un rapporto problematico con la sostanza mentre altri no?

Qual è il ruolo dello stress precedente all’inizio del consumo?

Le bustine di nicotina e le sigarette elettroniche producono effetti diversi rispetto ai prodotti tradizionali nel cervello adolescente?

E soprattutto: quanto precocemente bisogna intervenire per evitare che un consumo occasionale diventi dipendenza?

La ricerca non ha ancora tutte le risposte.

Ma un elemento appare sempre più difficile da ignorare: l’adolescenza è una fase nella quale la salute mentale e il consumo di nicotina possono intrecciarsi in modo particolarmente complesso.

Non è una guerra contro un prodotto, ma una questione di salute dei ragazzi

La discussione sulla nicotina tra i giovani rischia spesso di diventare una contrapposizione tra sigarette tradizionali e nuovi prodotti.

La prospettiva della ricerca suggerisce invece di guardare più in profondità.

Il problema non è soltanto ciò che l’adolescente utilizza, ma il rapporto che sta costruendo con la nicotina e con le proprie emozioni.

Se una ragazza fuma o svapa perché vive un’ansia crescente, la soluzione non può essere soltanto togliere il dispositivo dalle sue mani.

Se un ragazzo utilizza nicotina per sentirsi più concentrato, bisogna capire cosa sta accadendo a scuola, nel sonno e nella sua vita quotidiana.

Se un adolescente aumenta progressivamente il consumo, è importante chiedersi cosa stia succedendo contemporaneamente al suo umore.

È questo il punto nel quale la prevenzione delle dipendenze e la tutela della salute mentale diventano la stessa battaglia.

Le ricerche svedesi suggeriscono che prestare attenzione alla nicotina significa anche prestare attenzione al benessere psicologico degli adolescenti. E la particolare vulnerabilità osservata nelle ragazze rende ancora più urgente approfondire il fenomeno.

Non significa creare allarmismo.

Significa riconoscere che dietro una sigaretta, una e-cigarette o una bustina di nicotina può esserci molto più di un’abitudine.

Può esserci curiosità, pressione sociale, dipendenza, ricerca di sollievo oppure un disagio che non ha ancora trovato le parole per essere raccontato.

E proprio per questo, davanti a un adolescente che usa nicotina, la prima domanda utile non dovrebbe essere soltanto “quanto fumi?”, ma anche “come stai?”.