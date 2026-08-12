Un complimento può cambiare l’identità di un bambino

🌐 Umberto Galimberti e l’identità dei bambini: il riconoscimento degli altri, a partire dalla famiglia, può incidere profondamente sul modo in cui un bambino impara a percepire se stesso, a costruire la propria sicurezza e a sviluppare relazioni sane.

C’è una domanda che accompagna ogni persona, anche quando non viene pronunciata: “Chi sono io?”. È una domanda che non nasce improvvisamente nell’età adulta, ma prende forma molto prima, attraverso gli occhi di chi ci sta intorno.

Prima ancora di riuscire a definire autonomamente la propria personalità, un bambino impara a conoscersi attraverso le reazioni degli altri. Un sorriso, un incoraggiamento, una parola di apprezzamento, ma anche una critica ripetuta o un giudizio possono diventare tasselli di quell’immagine di sé che, con il tempo, finirà per trasformarsi in identità.

È questo uno degli aspetti più interessanti della riflessione di Umberto Galimberti, che ha più volte affrontato il tema dell’appartenenza e del riconoscimento nelle relazioni umane. Alla base c’è un’idea semplice ma tutt’altro che banale: non costruiamo completamente da soli l’idea che abbiamo di noi stessi.

L’altro, soprattutto nelle prime fasi della vita, rappresenta uno specchio nel quale impariamo a riconoscerci.

L’identità di un bambino nasce anche dallo sguardo degli altri

Quando un bambino viene apprezzato per quello che fa, non riceve soltanto una gratificazione momentanea. Il messaggio può diventare molto più profondo: “quello che faccio ha valore”, “sono capace”, “posso riuscire”, “le persone si accorgono di me”.

È una differenza importante.

Un complimento autentico non serve semplicemente a far stare bene nell’immediato. Se inserito all’interno di una relazione affettiva solida, può contribuire alla costruzione di una rappresentazione positiva di sé.

Galimberti sottolinea proprio il valore del riconoscimento sociale nella formazione dell’identità. Un bambino che riceve dai propri genitori parole di apprezzamento e segnali di fiducia può avere maggiori possibilità di sviluppare una percezione positiva delle proprie capacità e del proprio posto nel mondo.

Questo non significa, naturalmente, che sia sufficiente riempire un figlio di complimenti. L’identità non si costruisce con lodi automatiche o con approvazioni distribuite senza criterio.

A essere importante è il riconoscimento della persona, dei suoi tentativi, delle sue caratteristiche e del percorso che sta compiendo.

Dire “sei bravissimo” può essere piacevole. Dire “ho visto quanto ti sei impegnato per riuscirci” comunica qualcosa di diverso: restituisce al bambino un’immagine concreta di sé.

Perché sentirsi riconosciuti è così importante

Un bambino non possiede ancora gli strumenti cognitivi ed emotivi di un adulto per interpretare autonomamente ogni esperienza.

Se fallisce, può pensare di essere un fallimento. Se viene escluso, può convincersi di non essere degno di amicizia. Se viene continuamente criticato, può finire per trasformare il giudizio ricevuto in una convinzione personale.

Ecco perché le parole degli adulti di riferimento hanno un peso enorme.

Non perché ogni frase pronunciata da un genitore determini automaticamente il futuro di un figlio, ma perché le esperienze ripetute contribuiscono nel tempo a costruire aspettative e convinzioni.

Un bambino che si sente ascoltato può imparare che le proprie emozioni meritano attenzione. Un bambino che viene incoraggiato dopo un errore può imparare che sbagliare non significa essere incapaci. Un bambino al quale viene riconosciuto l’impegno può imparare che il valore personale non dipende esclusivamente dal risultato.

Sono apprendimenti apparentemente piccoli, ma possono accompagnare una persona per molti anni.

Non è il complimento in sé a fare la differenza

La riflessione diventa ancora più interessante se si distingue tra elogio e riconoscimento.

L’elogio può essere generico e occasionale. Il riconoscimento, invece, implica uno sguardo più attento.

Un genitore che dice continuamente “sei il migliore” potrebbe involontariamente trasmettere anche l’idea che il bambino debba continuare a dimostrare di esserlo.

Un adulto che dice “hai avuto difficoltà, ma non ti sei arreso” comunica invece che il valore del bambino non dipende dall’essere perfetto.

La differenza è sottile, ma fondamentale.

Costruire un’identità positiva non significa convincere un figlio di essere straordinario in tutto. Significa aiutarlo a riconoscere le proprie risorse, accettare i propri limiti e sentirsi degno di amore anche quando sbaglia.

L’adolescenza e il bisogno di appartenere

Se l’infanzia rappresenta una fase decisiva per la costruzione delle prime coordinate identitarie, l’adolescenza introduce una nuova esigenza: capire chi si è al di fuori della famiglia.

È qui che entra in gioco il gruppo dei coetanei.

Galimberti associa l’appartenenza al cosiddetto “branco” adolescenziale, spiegando che il bisogno di stare con gli altri è legato anche al fatto che, in quella fase, l’identità personale non è ancora completamente definita.

L’adolescente si trova infatti in una posizione particolare. Non è più un bambino, ma non possiede ancora una struttura adulta pienamente consolidata. Cambiano il corpo, le relazioni, il modo di percepire se stesso e il rapporto con l’autorità.

In questo passaggio gli amici diventano uno specchio fondamentale.

Attraverso il gruppo, il ragazzo sperimenta gusti, linguaggi, comportamenti e valori. Cerca somiglianze, ma allo stesso tempo prova a distinguersi.

Il desiderio di appartenere non è quindi necessariamente un segnale negativo. Al contrario, può rappresentare una componente fisiologica dello sviluppo.

Il problema nasce quando l’appartenenza diventa l’unico modo attraverso cui una persona riesce a sentirsi qualcuno.

Quando il gruppo diventa l’unica fonte di identità

Se durante l’adolescenza il riconoscimento familiare è stato fragile o insufficiente, il bisogno di approvazione dei coetanei può diventare particolarmente intenso.

Essere accettati dal gruppo può allora assumere un valore enorme.

Il ragazzo può iniziare a modificare il proprio comportamento per evitare l’esclusione, rinunciare a esprimere ciò che pensa realmente o cercare continuamente conferme.

In casi estremi, il bisogno di appartenenza può trasformarsi in dipendenza dal giudizio altrui.

Questo aiuta a comprendere perché alcuni adolescenti siano disposti a compiere azioni che individualmente non avrebbero mai scelto. La pressione del gruppo non agisce soltanto attraverso gli ordini espliciti. Può funzionare anche attraverso la paura di essere esclusi.

“Se non faccio quello che fanno gli altri, non appartengo”.

È una convinzione potente, soprattutto quando l’identità personale è ancora in costruzione.

Per questo la famiglia continua ad avere un ruolo importante anche quando il figlio sembra rifiutarne apertamente l’influenza.

Il paradosso dell’adolescenza: allontanarsi per diventare se stessi

C’è un’apparente contraddizione nell’adolescenza.

Da una parte il ragazzo cerca maggiore autonomia rispetto ai genitori. Dall’altra ha ancora bisogno di sentirsi riconosciuto.

Il distacco, quindi, non significa necessariamente che il legame sia diventato inutile. In molti casi significa che quel legame deve cambiare forma.

Il bambino cerca soprattutto protezione. L’adolescente cerca invece uno spazio nel quale sperimentare la propria individualità.

Un genitore può vivere questa trasformazione come un rifiuto personale. Ma considerarla soltanto in questo modo rischia di complicare ulteriormente la relazione.

Lasciare spazio non significa smettere di esserci.

Significa permettere al figlio di sperimentare, sbagliare, cambiare idea e costruire gradualmente una propria posizione, continuando però a percepire la famiglia come un luogo nel quale poter tornare.

Le parole che restano anche quando diventiamo adulti

La parte più profonda della riflessione riguarda forse proprio questo punto: il riconoscimento ricevuto durante l’infanzia può diventare una voce interna.

Una persona che ha imparato a sentirsi capace può affrontare un fallimento pensando: “questa volta non è andata”.

Una persona che ha interiorizzato soprattutto giudizi negativi può invece pensare: “non sono capace”.

L’evento è lo stesso. Cambia l’interpretazione di sé.

Questo non significa che il passato determini inevitabilmente il futuro. Le persone possono cambiare, costruire relazioni nuove, incontrare figure significative e sviluppare una maggiore consapevolezza.

Ma aiuta a capire perché alcune parole pronunciate quando siamo piccoli possano rimanere sorprendentemente a lungo.

Il riconoscimento diventa così una sorta di patrimonio emotivo.

Non elimina le difficoltà e non protegge dai fallimenti. Può però offrire una base dalla quale affrontarli senza trasformare ogni errore in una condanna personale.

Non servono genitori perfetti, ma relazioni autentiche

Un altro rischio è interpretare questo discorso come un nuovo modello impossibile di genitorialità.

Non esistono genitori che trovano sempre la parola giusta, che non perdono mai la pazienza o che riescono a comprendere ogni emozione dei propri figli.

La relazione educativa è fatta anche di errori, incomprensioni e momenti di distanza.

Ciò che conta è la possibilità di riparare la relazione, tornare a parlare, riconoscere l’errore e far sentire il bambino nuovamente visto.

Anche questo è riconoscimento.

Un genitore che dice “prima ho sbagliato a parlarti in quel modo” trasmette un messaggio prezioso: le relazioni possono attraversare un conflitto senza spezzarsi.

Per un bambino, imparare che un errore non cancella l’affetto può essere importante quanto ricevere un complimento.

L’eredità più importante è sentirsi degni di essere se stessi

Alla fine, il tema dell’appartenenza conduce a una questione ancora più profonda.

Tutti abbiamo bisogno degli altri. Abbiamo bisogno di essere visti, ascoltati, amati e riconosciuti. L’indipendenza assoluta è un’illusione: l’identità personale si sviluppa sempre all’interno di una rete di relazioni.

Il punto non è quindi smettere di avere bisogno degli altri.

È arrivare a un’età adulta nella quale il riconoscimento degli altri non rappresenti più l’unica misura del proprio valore.

Ed è forse proprio qui che il pensiero di Galimberti assume una particolare forza: il riconoscimento ricevuto dagli altri può diventare, nel tempo, la capacità di riconoscersi da soli.

Un bambino che si è sentito visto può imparare a vedersi.

Un bambino che è stato ascoltato può imparare ad ascoltare le proprie emozioni.

Un bambino al quale è stato riconosciuto il valore anche nei momenti difficili può crescere con una maggiore possibilità di non confondere un fallimento con la propria identità.

Ecco perché una parola apparentemente semplice può avere un peso enorme. Non perché un singolo complimento abbia il potere magico di determinare una vita, ma perché, dentro una relazione fatta di presenza e attenzione, ogni riconoscimento può contribuire a costruire la storia che una persona racconta a se stessa su chi è.

Ed è proprio da quella storia, molto spesso, che comincia il modo in cui impariamo a stare nel mondo e con gli altri.