🌐 Zelensky difende l’attacco in Libia e definisce la Merkury un bersaglio legittimo. Il richiamo al coordinamento con i partner lascia aperta la questione delle informazioni condivise: Tajani ha dichiarato che l’Italia non conosceva le intenzioni di Kiev.

Zelensky difende il raid di Bengasi

Volodymyr Zelensky difende l’attacco alle navi russe in Libia e risponde alle preoccupazioni espresse da Giorgia Meloni sull’allargamento della guerra al Mediterraneo. Nell’intervista resa pubblica il 27 novembre 2026, il presidente ucraino ha definito la corvetta Merkury un «bersaglio assolutamente legittimo». Ha riconosciuto che operazioni di questo tipo sono «molto pericolose», aggiungendo però che le forze di Kiev non agiscono senza coordinarsi con i propri partner.

È proprio quest’ultima affermazione ad aprire il passaggio diplomatico più delicato. Zelensky non ha indicato quali partner fossero coinvolti nel coordinamento, né ha precisato quali informazioni fossero state condivise prima dell’operazione. Le sue parole non consentono quindi di stabilire se singoli governi fossero stati avvertiti, consultati o coinvolti in altro modo. Il riferimento agli alleati resta generale, senza una ricostruzione pubblica della catena delle comunicazioni.

Roma sostiene di non essere stata informata

La posizione italiana era stata esposta con nettezza da Antonio Tajani. In un’intervista pubblicata il 25 novembre anche dalla Farnesina, il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non conosceva le intenzioni ucraine di colpire nelle acque territoriali libiche, e in particolare in un porto. Non si tratta soltanto di una valutazione sull’opportunità del raid: Roma ha negato di avere ricevuto anticipazioni sulle intenzioni di Kiev.

Le due dichiarazioni non dimostrano, da sole, una contraddizione fattuale: parlare di coordinamento con alcuni partner non equivale ad affermare che tutti gli alleati fossero informati. Ma non risolve neppure la questione sollevata dall’Italia. Non è stato reso pubblico un elenco degli interlocutori coinvolti, e Zelensky non ha fornito dettagli che permettano di confrontare il suo racconto con quello italiano sul piano delle comunicazioni preventive.

Che cosa è stato colpito il 22 novembre

L’episodio al centro del confronto risale al 22 novembre e riguarda Bengasi, nella Libia orientale. Il giorno successivo Zelensky ha rivendicato un’operazione contro la corvetta russa Merkury e la nave da carico MV Angara. Secondo la ricostruzione ucraina, l’attacco è stato condotto con sette droni navali di produzione nazionale, impiegati contro unità che Kiev considera parte della capacità militare e logistica di Mosca.

Zelensky ha dichiarato che la Merkury è stata affondata e che un elicottero Ka-27 imbarcato è stato distrutto; per la MV Angara ha riferito che il bersaglio è stato colpito. Sono risultati rivendicati dalla parte ucraina, da distinguere da un accertamento indipendente di ogni dettaglio. Anche l’impiego del cargo per il trasporto di armamenti è stato indicato dalle autorità di Kiev come motivazione dell’attacco.

La legittimità rivendicata da Kiev

Il Servizio di sicurezza ucraino ha sostenuto che la Merkury scortava regolarmente convogli navali russi, assicurando protezione anche alla MV Angara. Nella versione diffusa da Kiev, dunque, i due bersagli non erano scollegati: la corvetta forniva una copertura militare e il mercantile contribuiva alla logistica. È su queste funzioni attribuite alle navi che le autorità ucraine hanno costruito la giustificazione pubblica dell’operazione lontano dal fronte.

Nell’intervista Zelensky ha ribadito che le navi russe impiegate per attaccare l’Ucraina o trasportare armi sono obiettivi delle sue forze. Ha inoltre descritto un lavoro diplomatico legato alle operazioni in determinate acque o vicino alle infrastrutture di altri Paesi. La definizione di bersaglio legittimo resta la posizione espressa dal presidente ucraino: non chiarisce, da sola, quali accordi o interlocuzioni abbiano preceduto il raid nelle acque libiche.

Meloni separa la critica dal sostegno all’Ucraina

Il 26 novembre, a Bruxelles, Meloni aveva affermato che la guerra non deve e non può estendersi al Mediterraneo. La presidente del Consiglio aveva richiamato la necessità di essere chiari sia con gli ucraini sia con i partner. Il suo intervento ha posto al centro la sicurezza dei confini e dei cittadini italiani, affiancandola all’impegno a continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa.

Meloni ha anche escluso un automatismo tra la contestazione del raid e la questione delle risorse destinate a Kiev. La critica all’operazione libica, nella posizione illustrata dalla premier, non coincide quindi con una decisione di interrompere il sostegno italiano. Il dissenso riguarda l’estensione geografica delle azioni militari e i rischi nel Mediterraneo, mentre l’aiuto alla difesa ucraina viene mantenuto su un piano distinto.

La telefonata tra Tajani e Sybiha

Il confronto diplomatico era già passato attraverso una telefonata tra Tajani e il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, il 24 novembre. Secondo il resoconto ufficiale della Farnesina, Tajani ha espresso preoccupazione per le operazioni nella Libia orientale rivendicate da Kiev e ha insistito sulla necessità di evitare che il conflitto con la Russia si espanda anche al Mediterraneo.

Nella stessa conversazione il ministro italiano ha ribadito la richiesta di rispettare la sovranità libica e di lavorare per la stabilità e l’unità del Paese. Il comunicato della Farnesina registra inoltre due impegni confermati a Sybiha: il sostegno italiano all’azione delle Nazioni Unite in Libia e la prosecuzione dell’appoggio diplomatico alla difesa dell’Ucraina, nel percorso verso una pace giusta e duratura.

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