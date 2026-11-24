🌐 Le scorte di missili Usa risentono delle operazioni contro l’Iran. L’allarme riguarda soprattutto alcune armi a lungo raggio e gli intercettori: Washington conserva capacità operative, ma ricostituire gli arsenali richiede anni.

L’arsenale non è vuoto, ma il margine si restringe

Gli Stati Uniti non hanno finito i missili. Il problema è più selettivo e, sul piano strategico, più insidioso: le operazioni contro l’Iran hanno consumato una quota consistente di alcune delle munizioni necessarie anche per affrontare avversari molto più attrezzati. L’analisi pubblicata dagli esperti Mark Cancian e Chris H. Park stima che per diverse armi chiave sia stato impiegato fra un terzo e due terzi delle disponibilità. Non è una percentuale applicabile indistintamente a tutto l’arsenale americano.

La distinzione decisiva riguarda lo scenario. Secondo gli analisti, Washington dispone ancora delle munizioni necessarie per riprendere una campagna contro l’Iran; molto maggiori sono le preoccupazioni per un eventuale conflitto con la Cina. Sono valutazioni sulla sostenibilità delle operazioni, non la previsione di una guerra imminente. Parlare genericamente di arsenali vuoti nasconde quindi il punto: non tutte le armi disponibili possono sostituire quelle consumate.

Quando la distanza diventa un problema operativo

Tra i sistemi sotto pressione figurano i missili da crociera Tomahawk, i JASSM lanciati da aerei e i Precision Strike Missile, o PrSM. La loro importanza non dipende soltanto dalla precisione: permettono di colpire mantenendo una distanza significativa dal bersaglio. Il consumo di queste armi può spingere le forze americane a utilizzare maggiormente munizioni con una gittata inferiore a 300 miglia, circa 480 chilometri.

Non significa necessariamente rinunciare alla potenza esplosiva o all’accuratezza. Significa però cambiare le condizioni dell’attacco: avvicinare gli aerei e rendere più importante il controllo dello spazio aereo. Contro un avversario dotato di difese robuste, l’impiego delle alternative può diventare più complesso. La gittata è dunque parte della capacità militare, non un semplice dato tecnico da confrontare nelle schede dei diversi missili.

Gli intercettori e il costo delle sostituzioni

Il problema non riguarda soltanto le armi offensive. Un documento del Congressional Research Service del 5 ottobre richiama una valutazione del Congressional Budget Office secondo cui gli Stati Uniti avrebbero probabilmente utilizzato fra la metà e i due terzi delle scorte di alcuni intercettori. Anche qui la formulazione conta: si tratta di una stima riferita a determinate categorie, non di un conteggio generale delle difese americane.

Lo stesso documento riporta un costo stimato di 21,7 miliardi di dollari per sostituire le munizioni consumate fino al 1° agosto: 13,1 miliardi riguardano gli intercettori e 7,3 miliardi i missili da crociera per attacchi terrestri. Per ricostituire alcune riserve di intercettori, il CBO prospettava almeno cinque anni anche aumentando la produzione. Sono stime legate a consumi e ipotesi industriali, non una fattura definitiva.

Le consegne non seguono il ritmo dei lanci

La distanza fra ordinare e ricevere è centrale. Già una valutazione del 27 maggio indicava tempi di almeno tre anni per riportare Tomahawk, Patriot e THAAD ai livelli precedenti alla guerra, sulla base delle proiezioni allora disponibili. Per altre munizioni, come JASSM e PrSM, il recupero appariva più rapido. Quelle scadenze non vanno lette come un calendario immutabile: dipendono dalle consegne e dall’evoluzione dei consumi.

Alle necessità americane si aggiungono gli ordini degli alleati. Una maggiore capacità produttiva non coincide automaticamente con altrettante armi destinate ai depositi statunitensi: occorre distribuire le forniture fra clienti e impegni diversi. L’analisi evidenzia questa competizione come un fattore del recupero, mentre gli accordi industriali mirano ad ampliare una produzione che non può essere trasformata istantaneamente.

Il richiamo del controllo federale al Pentagono

Il 19 novembre il Government Accountability Office ha aggiunto un rilievo istituzionale: al Dipartimento della Difesa manca un piano complessivo capace di collegare produzione, finanziamenti e fabbisogni di munizioni. I gruppi di lavoro e le iniziative per aumentare le quantità esistono, ma secondo l’organismo di controllo non sostituiscono una strategia unitaria con obiettivi e indicatori per misurare i progressi.

Il rapporto segnala inoltre carenze nella supervisione dello strumento informatico usato per monitorare le munizioni e nella riconciliazione periodica dei dati con le forze armate. Il rischio indicato è una gestione troppo reattiva agli eventi, anziché guidata dai requisiti complessivi. Il GAO formula quattro raccomandazioni; il Dipartimento si è dichiarato generalmente concorde, compresa la necessità di individuare una responsabilità di coordinamento.

Nuovi missili, ma con disponibilità ancora future

Sul fronte industriale, Leidos ha annunciato il 2 novembre il rafforzamento della filiera per missili da crociera a lungo raggio meno costosi. L’iniziativa sostiene un accordo quadro per 3.000 Low-Cost Containerized Missile. Un accordo di produzione non equivale però a una scorta pronta: l’azienda distingue le attività di preparazione, le prove e il successivo passaggio alla produzione su larga scala.

Il lavoro coinvolge stabilimenti a Huntsville, in Alabama, e McEwen, nel Tennessee, con fornitori distribuiti in 14 Stati. Secondo il programma comunicato dall’azienda, le prime consegne dei Low-Cost Containerized Missile sono previste nel 2027 per test e valutazioni, mentre la produzione a pieno regime è attesa nel 2028 e nel 2029.

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