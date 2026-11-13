MAMbo, Stefano Serretta riapre la memoria del 2001

A Bologna, dal 14 novembre 2026 al 7 febbraio 2027, Another World If Possible di Stefano Serretta mette in dialogo memoria del 2001, arte contemporanea e nuove generazioni.

Un archivio per interrogare il presente

Le immagini del 2001 continuano a occupare un posto particolare nella memoria contemporanea. Sono l’anno del G8 di Genova, delle mobilitazioni contro la globalizzazione e degli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti. Ma come vengono trasmesse a chi allora era bambino o non era ancora nato? È la domanda che attraversa Another World If Possible, progetto di Stefano Serretta ospitato dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dal 14 novembre 2026 al 7 febbraio 2027. Curata da Andrea Tinterri, l’iniziativa rifiuta l’idea della mostra come contenitore immobile e trasforma lo spazio espositivo in luogo di confronto.

FURYO, la memoria sotto i piedi

L’opera centrale si intitola FURYO, acronimo di Failed Utopia: Requiem for a Youthful Opposition. È un’installazione modulare a pavimento costruita attraverso piastrelle di marmo, con immagini e segni che rimandano alla cultura pop, al consumo, ai graffiti e ai conflitti di fine anni Novanta e dei primi Duemila. Il visitatore non incontra un percorso cronologico semplice: attraversa fisicamente frammenti di un archivio personale e generazionale. L’orizzontalità dell’opera racconta anche una sensazione di fallimento delle aspettative collettive, ma lascia spazio alla possibilità di rileggerle.

Le scuole diventano parte dell’opera

Il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi assume un ruolo centrale. Attraverso il laboratorio Come cresce una generazione, studenti delle scuole secondarie sono invitati a individuare gli oggetti e le immagini che descrivono il loro presente, confrontandoli con quelli di chi è cresciuto prima. Una classe quarta del Liceo artistico Arcangeli partecipa inoltre a un percorso di Formazione Scuola Lavoro nel quale i disegni prodotti verranno incisi su nuove lastre di marmo e utilizzati come matrici di stampa. L’archivio, così, non viene soltanto esposto: si allarga accogliendo il punto di vista di persone che non hanno vissuto direttamente gli eventi evocati.

Arte, narrazioni e conflitti

L’installazione pone una questione che riguarda anche i media: la stessa sequenza di fatti può assumere significati diversi a seconda delle immagini scelte e del modo in cui sono montate. L’opera non propone una ricostruzione documentaria esaustiva degli eventi, ma prova a rendere visibili i meccanismi con cui un immaginario collettivo prende forma. La memoria non è un deposito neutro; conserva e dimentica, seleziona e rilegge. Il confronto tra generazioni permette di osservare come siano cambiate le fonti, dalla televisione e dalla carta ai flussi continui delle piattaforme digitali.

Il calendario e il futuro del progetto

L’inaugurazione è annunciata per il 13 novembre alle 17, mentre l’apertura al pubblico è prevista il 14 novembre. La conclusione coincide con ART CITY Bologna 2027, il 6 e 7 febbraio, quando gli studenti presenteranno il risultato del loro lavoro insieme all’artista. Sono inoltre previsti la presentazione di un libro d’artista e una giornata di studi. Il programma, realizzato con il supporto di SpazioC21, restituisce al museo una funzione di laboratorio, dove la cultura non viene soltanto consumata ma prodotta. È proprio questa dimensione, più che la nostalgia per il passato, a rendere attuale il titolo Another World If Possible.

Un lavoro che resta aperto

La scelta di inserire nuove matrici prodotte dagli studenti nell’installazione originale rende concreta l’idea che una memoria possa essere aggiornata. Non si tratta soltanto di aggiungere oggetti a un archivio, ma di modificare chi ha il diritto di selezionarli e interpretarli. Un gruppo di adolescenti può riconoscere in simboli dei primi anni Duemila significati lontani da quelli attribuiti allora. Confrontare queste letture non risolve le contraddizioni politiche del passato, ma permette di discuterle con strumenti diversi. Il museo offre il luogo fisico nel quale questo confronto può diventare pubblico e non ridursi a una successione di commenti online.

Dalle immagini alle domande

Le generazioni più giovani spesso ricevono i grandi eventi storici come sequenze già confezionate: un video, un fotogramma, una formula ripetuta. Serretta prova a interrompere quel automatismo. Accostare simboli e materiali quotidiani non equivale a spiegare tutto, ma può stimolare un lavoro più paziente sulle fonti e sui contesti. Un museo che si apre ai laboratori riconosce che la memoria non si esaurisce nell’autorità di chi era presente. Può diventare anche un processo pubblico di verifica, discussione e reinterpretazione, purché il confronto non cancelli i fatti documentati.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.