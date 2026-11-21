🌐 Il 21 novembre 2026 Venezia celebra la Festa della Madonna della Salute, una delle ricorrenze più amate della città lagunare. Il calendario ricorda la Presentazione della Beata Vergine Maria e la nascita del filosofo Voltaire. Tra pellegrinaggi, candele e tradizioni veneziane, il segno più fortunato è l’Acquario.

Santo del giorno: la Presentazione della Vergine Maria

Il 21 novembre la Chiesa cattolica celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria.

La ricorrenza deriva da tradizioni cristiane antiche che raccontano l’offerta di Maria al Tempio durante l’infanzia.

Non si tratta di un episodio narrato nei Vangeli canonici, ma di una tradizione devozionale sviluppatasi nei primi secoli.

La celebrazione ha assunto grande importanza soprattutto nelle Chiese orientali e successivamente anche in Occidente.

Accadde oggi: 1630, Venezia promette un tempio alla Madonna

Il 21 novembre Venezia rinnova il ricordo di un voto pronunciato durante la terribile epidemia di peste del 1630.

Le autorità veneziane decisero di affidarsi simbolicamente alla protezione della Vergine e di costruire una grande chiesa in segno di ringraziamento.

Nacque così la Basilica di Santa Maria della Salute, capolavoro barocco progettato da Baldassare Longhena.

La festa annuale mantiene vivo il legame fra la città e uno degli episodi più drammatici della sua storia.

Nati il 21 novembre: Voltaire, il filosofo dell’Illuminismo

Il 21 novembre 1694 nasceva a Parigi Voltaire, pseudonimo di François-Marie Arouet.

Nel 2026 ricorrono 332 anni dalla nascita.

Scrittore, filosofo e polemista, Voltaire fu uno dei principali protagonisti dell’Illuminismo europeo.

Le sue opere affrontarono intolleranza religiosa, ingiustizie giudiziarie e autoritarismo politico.

Fra i testi più celebri figura Candido, racconto satirico che mette in discussione le illusioni dell’ottimismo filosofico.

Eventi e curiosità: il ponte votivo e la castradina

Durante la festa veneziana viene tradizionalmente allestito un ponte votivo temporaneo per agevolare l’accesso alla basilica.

I fedeli portano candele e partecipano alle celebrazioni religiose.

La tradizione gastronomica prevede anche la castradina, una minestra a base di carne di montone conservata e verza, legata alla cucina popolare lagunare.

Segno più fortunato del 21 novembre 2026: Acquario

L’Acquario succede all’Ariete.

Plutone in Acquario e Venere in Bilancia suggeriscono simbolicamente interesse per nuove idee e relazioni.

Amore, soldi e salute: le aspettative dell’Acquario

Amore: conversazioni e amicizie occupano il centro della lettura sentimentale.

Soldi: prudenza nelle novità e attenzione alle condizioni economiche.

Salute: pause regolari e movimento moderato rappresentano i temi generali.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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