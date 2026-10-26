Londra lancia l’allarme: scorte per 72 ore di crisi
🌐 Regno Unito, il governo invita le famiglie a preparare scorte di acqua, cibo e contanti per tre giorni. La campagna Be Ready nasce dal timore di cyberattacchi, blackout e crisi capaci di interrompere i servizi essenziali.
Regno Unito, il governo chiede alle famiglie di prepararsi
Non è un annuncio di guerra imminente, ma il messaggio è sufficientemente serio da attirare l’attenzione internazionale. Il governo britannico invita i cittadini a organizzare scorte di emergenza per affrontare almeno 72 ore senza servizi essenziali, nel caso di gravi interruzioni provocate da cyberattacchi, sabotaggi, eventi meteorologici estremi o altre crisi.
La nuova campagna, denominata Be Ready, punta a introdurre una cultura della preparazione domestica in un Paese sempre più consapevole della vulnerabilità delle proprie infrastrutture.
L’iniziativa, presentata il 22 ottobre 2026, prevede un programma informativo pluriennale destinato a famiglie, imprese e comunità locali.
Il ministro della Difesa Wes Streeting ha richiamato l’attenzione sul rischio che attacchi informatici sofisticati possano interrompere sistemi di pagamento, comunicazioni e servizi quotidiani.
La sicurezza nazionale non riguarda più soltanto i confini e gli apparati militari: attraversa le reti digitali dalle quali dipende la vita di milioni di persone.
Nove litri d’acqua e alimenti per tre giorni
Le indicazioni diffuse dal governo sono concrete. Ogni cittadino dovrebbe poter disporre di una quantità minima di acqua potabile pari a tre litri al giorno, per un totale di nove litri in 72 ore.
A questa dotazione possono aggiungersi ulteriori riserve per cucinare, lavarsi e rispondere a particolari necessità familiari.
Sono consigliati alimenti a lunga conservazione, preferibilmente consumabili senza cottura o refrigerazione.
Tra gli oggetti utili figurano una torcia, batterie di ricambio, una radio portatile, medicinali indispensabili, un kit di pronto soccorso e coperte.
Il principio è semplice: ridurre la dipendenza immediata dai servizi esterni nelle prime ore di una crisi, quando l’intervento dei soccorritori potrebbe essere rallentato.
Il timore di cyberattacchi alle infrastrutture strategiche
La dipendenza tecnologica rende le società moderne particolarmente vulnerabili.
Un’interruzione prolungata dell’elettricità può impedire il funzionamento di bancomat, terminali di pagamento, sistemi di comunicazione e impianti per la distribuzione dell’acqua.
Anche un attacco ai sistemi informatici di un grande operatore può produrre effetti a catena su settori apparentemente non collegati.
Il governo britannico considera il rischio di azioni ostili contro le infrastrutture un elemento centrale della propria strategia di resilienza.
Tra gli scenari discussi figurano anche minacce provenienti da attori statali e possibili sabotaggi ai collegamenti sottomarini.
La guerra ibrida può colpire una società senza assumere necessariamente la forma di un’invasione militare.
Contanti, documenti e una radio che funzioni senza internet
Un aspetto particolarmente significativo delle indicazioni riguarda la necessità di conservare una piccola quantità di denaro contante.
In una società nella quale gran parte degli acquisti passa attraverso carte e applicazioni digitali, un guasto esteso potrebbe rendere temporaneamente impossibili anche operazioni molto semplici.
Le famiglie sono inoltre invitate a conservare copie dei documenti essenziali e un elenco cartaceo dei principali recapiti telefonici.
Una radio alimentata a batterie o a manovella può consentire di ricevere comunicazioni anche quando internet o la rete elettrica non sono disponibili.
Il governo sottolinea che le scorte possono essere costituite gradualmente, senza provocare acquisti compulsivi o accumuli eccessivi.
La lezione europea: prevenzione senza allarmismo
La campagna britannica si inserisce in un orientamento già presente in altri Paesi europei, dove la preparazione alle emergenze viene considerata una componente della protezione civile.
Un’attenzione particolare è rivolta alle persone più vulnerabili: anziani, disabili, cittadini che utilizzano dispositivi medici elettrici e famiglie con bambini piccoli.
La resilienza domestica non può comunque sostituire la responsabilità pubblica di garantire servizi e soccorsi.
Prepararsi non significa aspettarsi una catastrofe imminente, ma riconoscere che anche sistemi tecnologici avanzati possono fallire.
È questo il messaggio centrale dell’iniziativa britannica, destinata ad alimentare il confronto sulla sicurezza civile in tutta Europa.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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