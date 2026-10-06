🌐 Tutankhamon, nuove camere nascoste: la pista che porta a Nefertiti

La tomba di Tutankhamon potrebbe non essere completa. Nuove indagini geofisiche condotte nella Valle dei Re hanno individuato anomalie compatibili con la presenza di corridoi e ambienti ancora inesplorati oltre le pareti della celebre tomba KV62. E proprio questa possibile estensione riaccende una delle più affascinanti ipotesi dell’archeologia egizia: che nelle stanze ancora sigillate possa trovarsi il sepolcro della regina Nefertiti.

Per ora, però, è fondamentale distinguere la suggestione dalla prova. Nefertiti non è stata ritrovata, nessuna camera è stata ancora aperta e gli stessi ricercatori sottolineano che le anomalie devono essere verificate direttamente. I nuovi dati, tuttavia, sono abbastanza interessanti da riportare in primo piano una teoria formulata più di dieci anni fa.

La tomba di Tutankhamon nasconde ancora un segreto

Quando Howard Carter entrò nella tomba di Tutankhamon nel 1922, fece una delle scoperte più celebri della storia dell’archeologia. KV62 conteneva un patrimonio funerario straordinario e, a differenza di molti altri sepolcri della Valle dei Re, aveva conservato una quantità eccezionale di oggetti.

Ma proprio la struttura della tomba ha continuato a incuriosire gli egittologi.

KV62 è sorprendentemente piccola per una sepoltura reale. La sua disposizione e alcune caratteristiche delle pareti hanno fatto pensare che potesse essere stata concepita originariamente per un’altra destinazione o che rappresentasse soltanto una parte di un complesso più ampio.

Nel 2015 l’egittologo britannico Nicholas Reeves propose una teoria destinata a suscitare un enorme dibattito: dietro alcune pareti della camera funeraria potrebbero trovarsi altri ambienti, forse appartenenti a una struttura precedente alla sepoltura di Tutankhamon.

Secondo questa ipotesi, la morte prematura del giovane faraone avrebbe portato alla modifica e al riutilizzo di un complesso funerario già esistente.

E qui entra in scena Nefertiti.

Chi era Nefertiti e perché la sua tomba è ancora un mistero

Nefertiti è una delle figure più enigmatiche dell’antico Egitto.

Fu la Grande Sposa Reale di Akhenaton, il faraone che nel XIV secolo a.C. impose profonde trasformazioni religiose e trasferì la capitale ad Akhetaton, l’attuale Amarna.

Il suo celebre busto, conservato a Berlino, l’ha resa una delle immagini più riconoscibili della civiltà egizia.

Molto meno chiara è invece la sua sorte.

La documentazione disponibile lascia ancora aperte numerose domande sugli ultimi anni della sua vita. Non esiste una tomba identificata in modo definitivo come quella di Nefertiti e proprio questa assenza ha alimentato diverse ipotesi sulla sua sepoltura.

Una delle più affascinanti sostiene che il suo luogo di riposo possa trovarsi nella stessa area di Tutankhamon.

Non è però una conclusione acquisita dalla comunità scientifica.

È una possibilità che viene ora nuovamente discussa alla luce dei dati geofisici.

Cosa hanno trovato le nuove indagini

La nuova ricerca ha utilizzato una combinazione di tecniche non invasive.

Gli studiosi hanno impiegato, tra gli altri strumenti, il ground-penetrating radar, la tomografia della resistività elettrica e misure di microgravità, oltre ad analisi della struttura architettonica della tomba, delle pareti decorate e della conformazione geologica dell’area.

È soprattutto l’utilizzo della microgravità ad aver aggiunto un elemento interessante alle precedenti ricerche.

Gli studiosi hanno effettuato più di 1.200 misurazioni nell’area circostante KV62, cercando variazioni della densità del terreno che potessero indicare la presenza di spazi vuoti o strutture artificiali.

I risultati hanno evidenziato diverse anomalie.

Alcune presentano forme rettangolari e allineamenti che, secondo il gruppo di ricerca, potrebbero essere compatibili con ambienti costruiti dall’uomo.

Una delle caratteristiche più interessanti sarebbe inoltre un possibile corridoio largo circa due metri, potenzialmente riempito di detriti.

Ma la parola fondamentale rimane: possibile.

Le scansioni geofisiche non equivalgono alla scoperta di una stanza.

Un corridoio potrebbe portare a un complesso più grande

Il modello elaborato dai ricercatori suggerisce che oltre le aree conosciute di KV62 potrebbe estendersi una struttura più ampia.

Secondo la ricostruzione proposta, potrebbe esserci un corridoio che conduce verso altri ambienti, con una possibile estensione del complesso per circa 25-30 metri verso nord rispetto alla tomba oggi visitabile.

Le interpretazioni più recenti ipotizzano inoltre la presenza di ulteriori camere, potenzialmente cinque o sei, oltre a un ambiente aggiuntivo verso ovest.

Se questa configurazione venisse confermata, cambierebbe significativamente la nostra comprensione della tomba di Tutankhamon.

Ma non dimostrerebbe automaticamente che quelle stanze appartengano a Nefertiti.

Prima bisogna dimostrare che le stanze esistono. Poi bisogna capire quando furono costruite, per chi e quale funzione ebbero. Solo successivamente si potrebbe cercare di stabilire un eventuale collegamento con la regina.

La pista Nefertiti non nasce oggi

La suggestione di una sepoltura di Nefertiti nascosta dietro le pareti della tomba di Tutankhamon non è una teoria nata con le ultime scansioni.

È al centro di una discussione iniziata nel 2015, quando Nicholas Reeves osservò alcune caratteristiche architettoniche e decorative della camera funeraria e ipotizzò che alcune pareti potessero nascondere accessi ad altri ambienti.

La teoria ha attraversato negli anni fasi alterne.

Alcune indagini radar sembravano inizialmente offrire elementi a favore dell’esistenza di spazi nascosti. Altre analisi hanno invece prodotto risultati differenti.

Nel 2018 una terza indagine radar, condotta con sistemi a diverse frequenze, concluse che non c’erano evidenze di camere immediatamente adiacenti alla tomba. Lo studio pubblicato successivamente affermò che i dati non sostenevano l’ipotesi di ambienti nascosti dietro le pareti investigate.

È proprio questa storia di risultati contrastanti a rendere necessario un certo grado di prudenza davanti alle nuove evidenze.

Perché le nuove tecnologie possono cambiare la ricerca

La differenza rispetto alle prime campagne di indagine riguarda soprattutto la combinazione di metodi.

Un singolo radar può restituire segnali difficili da interpretare. Una variazione nella roccia può essere scambiata per un vuoto; una struttura naturale può apparire simile a una costruzione artificiale.

L’utilizzo contemporaneo di radar, microgravità, resistività elettrica, termografia e analisi geologica permette invece di confrontare segnali provenienti da tecniche differenti.

La nuova ricerca sostiene proprio questa integrazione.

I dati provenienti dalle diverse metodologie vengono confrontati per cercare una configurazione coerente.

Il risultato non è ancora una prova definitiva, ma secondo il gruppo di ricerca costituisce un’indicazione più solida rispetto alle precedenti campagne.

Cosa potrebbe esserci dietro le pareti

È la domanda che alimenta maggiormente l’immaginazione.

Potrebbero esserci camere funerarie.

Potrebbero esserci corridoi.

Potrebbero esserci ambienti di servizio o spazi di deposito.

Potrebbero anche esserci strutture differenti da quelle immaginate dagli archeologi.

E soltanto nell’ipotesi più affascinante potrebbe esserci la sepoltura di Nefertiti.

I ricercatori hanno indicato anche una particolare anomalia, denominata “anomaly 7”, caratterizzata da una zona a bassa densità contenente un’area quasi quadrata ad alta densità. È stato suggerito che potrebbe essere compatibile con un ambiente contenente materiali o oggetti, ma gli stessi specialisti hanno sottolineato che le misurazioni si trovano vicino ai limiti di rilevabilità della tecnologia.

È un dettaglio fondamentale.

Un’anomalia non è una camera. E una camera non è una tomba.

La vera sfida sarà aprire senza distruggere

La parte più delicata della vicenda potrebbe iniziare proprio adesso.

Se le autorità egiziane autorizzeranno un’indagine diretta, gli studiosi dovranno procedere con estrema cautela.

Secondo quanto riportato da Nature, è stata ipotizzata la possibilità di praticare piccoli fori attraverso i quali introdurre strumenti dotati di telecamere, evitando per quanto possibile di intervenire sulle superfici decorate della tomba. Una possibile operazione potrebbe partire a novembre, qualora arrivasse l’autorizzazione del Supreme Council of Antiquities.

È una prospettiva affascinante ma anche estremamente delicata.

La tomba di Tutankhamon è un bene archeologico di valore eccezionale. Qualsiasi intervento deve tenere conto della conservazione delle pitture, della stabilità delle strutture e della necessità di non compromettere eventuali informazioni ancora presenti nel sottosuolo.

Se fosse davvero Nefertiti, sarebbe una scoperta straordinaria

L’eventuale ritrovamento della tomba di Nefertiti avrebbe un’importanza enorme per l’egittologia.

Non sarebbe semplicemente il ritrovamento di un’altra sepoltura reale.

Potrebbe fornire nuovi dati su una delle fasi più complesse della storia dell’Egitto faraonico, quella legata ad Akhenaton, Nefertiti e alla successiva restaurazione religiosa.

Potrebbero emergere oggetti, iscrizioni, elementi rituali e informazioni sulla successione dinastica.

Potrebbe inoltre aiutare a chiarire il mistero degli ultimi anni di Nefertiti e il rapporto tra il suo regno e quello di Tutankhamon.

Ma oggi sarebbe prematuro parlare di una scoperta già avvenuta.

La tomba di Tutankhamon potrebbe essere soltanto l’inizio

La parte più interessante delle nuove ricerche è forse proprio questa: la storia di KV62 potrebbe non essere ancora finita.

Per più di un secolo la tomba di Tutankhamon è stata studiata, fotografata, mappata e sottoposta a diverse campagne di indagine.

Eppure il sottosuolo della Valle dei Re continua a conservare informazioni difficili da raggiungere.

Le nuove anomalie suggeriscono che qualcosa potrebbe trovarsi oltre le aree conosciute.

Che cosa sia, però, resta da dimostrare.

Potrebbe trattarsi di un complesso funerario più esteso. Potrebbero essere ambienti costruiti prima della sepoltura di Tutankhamon. Potrebbe persino emergere una nuova interpretazione dell’intera struttura di KV62.

E soltanto in un secondo momento potrebbe tornare concretamente in gioco Nefertiti.

Per ora, dunque, la regina non è stata trovata.

Ma dopo anni di ipotesi, smentite e risultati contrastanti, gli archeologi hanno nuovamente davanti agli occhi qualcosa che vale la pena investigare.

E nella Valle dei Re, dove una parete può nascondere una storia rimasta sepolta per oltre tremila anni, anche una piccola anomalia può diventare l’inizio di una scoperta.

La vera notizia, oggi, non è quindi che la tomba di Nefertiti sia stata trovata.

È che nuovi dati stanno indicando un possibile complesso ancora inesplorato accanto alla tomba di Tutankhamon.

E se quelle stanze esistessero davvero, la domanda più affascinante resterebbe ancora aperta:

chi fu sepolto lì?