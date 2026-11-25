La Cina conquista mercati in Sudamerica, Trump alza il muro
La nuova battaglia per l’influenza continentale
Per decenni gli Stati Uniti hanno considerato l’America Latina una regione strategica della propria politica estera. Oggi questa posizione deve confrontarsi con l’espansione commerciale, industriale e finanziaria della Cina.
Pechino ha costruito rapporti sempre più stretti con diversi Paesi latinoamericani attraverso investimenti, infrastrutture, acquisti di materie prime e finanziamenti.
La competizione riguarda soprattutto porti, energia, minerali critici, telecomunicazioni e reti logistiche.
La strategia economica cinese
Il principale punto di forza della Cina è la capacità di offrire mercati di esportazione, capitali e infrastrutture.
Per alcune economie sudamericane, Pechino rappresenta già uno dei maggiori partner commerciali.
L’interesse cinese per rame, litio, ferro, prodotti agricoli ed energia è strettamente collegato alle necessità della propria industria.
Ma l’aumento dell’influenza economica solleva interrogativi sulla dipendenza commerciale e sul controllo delle infrastrutture strategiche.
La Dottrina Donroe di Trump
L’amministrazione Trump ha accentuato la rivendicazione della centralità statunitense nell’emisfero occidentale.
L’espressione Dottrina Donroe richiama la storica Dottrina Monroe del 1823, reinterpretandola in chiave contemporanea.
Nella lettura politica attribuita a Trump, Washington deve impedire che potenze rivali sviluppino un’influenza incompatibile con gli interessi strategici americani.
Il rischio è trasformare i Paesi latinoamericani nel terreno di uno scontro tra grandi potenze.
Il vero nodo: la sovranità dei Paesi sudamericani
Presentare la vicenda come una semplice conquista cinese sarebbe fuorviante.
I governi latinoamericani mantengono capacità decisionali autonome e possono cercare vantaggi nei rapporti con entrambi i protagonisti.
Alcuni intendono diversificare partner e investimenti. Altri temono pressioni commerciali o diplomatiche.
La posta in gioco riguarda un principio fondamentale: il Sudamerica non è un territorio da spartire, ma una regione composta da Stati sovrani con interessi propri.
La competizione tra Cina e Stati Uniti potrebbe favorire nuovi investimenti, ma anche aumentare tensioni, vulnerabilità economiche e polarizzazione politica.
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