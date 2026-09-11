Secondo Ascolto, il nuovo podcast Rai che rilegge le canzoni

🌐 Secondo Ascolto arriva su RaiPlay Sound dal 14 settembre: Alessandro Greco e Alessandro Migliaccio trasformano otto grandi canzoni italiane in un viaggio tra emozioni, fragilità, speranza e significati nascosti.

C’è un momento in cui una canzone cambia. Non necessariamente perché cambia il testo, la melodia o l’arrangiamento, ma perché cambiamo noi. Una frase ascoltata centinaia di volte può assumere improvvisamente un peso diverso dopo una perdita, una scelta, una delusione o una nuova consapevolezza.

È proprio da questa intuizione che nasce “Secondo Ascolto”, il nuovo podcast Original di RaiPlay Sound scritto e condotto da Alessandro Greco e Alessandro Migliaccio, disponibile in esclusiva dal 14 settembre. Un progetto che sceglie la musica italiana come punto di partenza per parlare, in realtà, di qualcosa di molto più ampio: la vita.

La formula è semplice solo in apparenza. Ogni episodio prende una canzone conosciuta e la osserva da un’altra prospettiva, cercando dentro le parole quelle domande che spesso emergono soltanto quando arriva il momento giusto per ascoltarle davvero.

Secondo Ascolto: quando una canzone diventa uno specchio

Il cuore del podcast è racchiuso già nel titolo. Il “secondo ascolto” è quello che arriva quando un brano, magari familiare da anni, smette di essere soltanto una canzone e comincia a parlare direttamente alla persona che lo sta ascoltando.

La musica diventa così uno strumento di rilettura dell’esperienza personale. Non soltanto intrattenimento, dunque, ma occasione per fermarsi, mettere in discussione alcune certezze e riconoscersi nelle parole di un autore.

La scelta degli argomenti segue questa direzione: speranza, fragilità, resilienza, identità, relazioni, fede e ricerca di senso diventano i grandi temi attraverso i quali rileggere brani appartenenti a epoche e sensibilità differenti.

E proprio qui si trova l’elemento più interessante del format. “Secondo Ascolto” non sembra voler spiegare definitivamente il significato di una canzone. Al contrario, prova a mostrare come lo stesso testo possa assumere significati differenti a seconda della storia di chi lo ascolta.

Otto canzoni per otto domande sulla vita

La prima stagione sarà composta da otto episodi, ciascuno costruito attorno a un brano e a un ospite chiamato a portare nel racconto la propria esperienza.

Meraviglioso con Lino Banfi

Si parte con “Meraviglioso” di Domenico Modugno, una delle canzoni più riconoscibili della musica italiana. Al centro della puntata c’è la speranza e la possibilità di ritrovare una luce anche nei periodi più complicati.

A confrontarsi con Greco e Migliaccio sarà Lino Banfi, che collegherà il significato del brano a una vicenda personale.

Non mollare mai con Gigi D’Alessio

Il secondo appuntamento sceglie “Non mollare mai” di Gigi D’Alessio per parlare di perseveranza e ripartenza.

La canzone diventa il punto d’ingresso per una riflessione su quelle situazioni nelle quali andare avanti non significa necessariamente avere tutte le risposte, ma trovare la forza di compiere comunque il passo successivo.

Un senso e il valore del dubbio

Con “Un senso” di Vasco Rossi, il confronto si sposta sul terreno dell’incertezza. Ospite dell’episodio sarà Oscar Farinetti, con una riflessione sulla ricerca di significato e sulla possibilità di considerare il dubbio non soltanto come un limite, ma anche come uno spazio da cui partire.

Esseri Umani: la fragilità come forza

La puntata dedicata a “Esseri Umani” di Marco Mengoni affronta invece identità e ricostruzione personale.

Con Giusy Versace, il podcast entra nel territorio della vulnerabilità e prova a ribaltare una convinzione radicata: mostrare le proprie fragilità non equivale necessariamente a essere deboli. Può diventare, al contrario, una forma di consapevolezza.

Volevo essere un duro con Carlo Conti

Tra i brani scelti c’è anche “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, una canzone più recente che offre lo spunto per parlare dell’accettazione di sé.

L’ospite sarà Carlo Conti, in un episodio dedicato al rapporto con i propri limiti, alle aspettative e alla crescita personale. Il tema è particolarmente attuale: dietro l’idea di dover apparire sempre forti si nasconde spesso la difficoltà di accettarsi per ciò che si è.

Paure, relazioni e fede: il lato più intimo del podcast

La seconda parte della stagione approfondisce ulteriormente il carattere personale del progetto.

“Di notte” di Pierdavide Carone diventa un’occasione per parlare delle paure che emergono quando vengono meno le difese. Sarà lo stesso Carone, autore e interprete del brano, a confrontarsi con Greco e Migliaccio sul valore della vulnerabilità.

Con “La cura per me” di Giorgia, invece, il focus si sposta sulle relazioni. La presenza della psicologa e criminologa Flaminia Bolzan permette di affrontare un tema delicato come il confine tra amore e dipendenza affettiva, osservando quanto possa essere sottile la linea che separa un legame sano da una relazione che rischia di diventare totalizzante.

A chiudere la prima stagione sarà “Vita” di Lucio Dalla e Gianni Morandi. Con Don Walter Insero, il podcast tornerà sui concetti di speranza, rinascita e fiducia, anche quando il passato ha lasciato ferite difficili da cancellare.

Non solo ospiti: le testimonianze che ampliano il racconto

Un altro elemento che distingue Secondo Ascolto è la presenza di testimonianze legate a realtà associative impegnate sul territorio.

Nel percorso narrativo entrano infatti anche le esperienze del Progetto Nazareth Terra dei Fioretti di Loreto, di Gesù Confido in Te di Padova e del progetto Il Sogno di Dio di Firenze.

La scelta contribuisce a spostare il podcast dalla semplice conversazione con il personaggio noto verso una dimensione più collettiva. Le canzoni non vengono considerate soltanto attraverso la biografia di artisti e ospiti, ma anche attraverso le storie di persone che affrontano concretamente fragilità, difficoltà e percorsi di rinascita.

È una direzione che rafforza l’idea centrale del format: la musica appartiene a tutti e può cambiare significato quando entra nelle nostre vite.

Alessandro Greco e Alessandro Migliaccio, un podcast tra musica e racconto

La conduzione di Alessandro Greco e Alessandro Migliaccio rappresenta il filo narrativo degli otto episodi. Il progetto nasce con la collaborazione di Livia Barattini, mentre la direzione artistica è affidata a Gianfranco Zinzilli, la cura editoriale ad Andrea Borgnino e la regia a Federica Mura.

Il progetto si inserisce nell’offerta sempre più ampia di RaiPlay Sound, piattaforma che riunisce radio, podcast originali, audiolibri e contenuti audio on demand.

Il debutto arriva inoltre dopo l’annuncio estivo del progetto, quando Greco aveva spiegato l’idea di partire dai testi delle canzoni per arrivare alle domande più profonde legate ai percorsi esistenziali.

Perché Secondo Ascolto può parlare a un pubblico trasversale

Il punto di forza del podcast potrebbe essere proprio la sua capacità di non rivolgersi esclusivamente agli appassionati di musica.

Chi ascolterà “Secondo Ascolto” non dovrà necessariamente conoscere la storia di un brano o avere una particolare competenza musicale. La canzone sarà soltanto la porta d’ingresso. Dall’altra parte ci saranno domande universali: perché alcune parole ci colpiscono in un determinato momento? Come cambia il modo in cui interpretiamo noi stessi? È possibile ricominciare dopo una crisi? Dove finisce l’amore e dove comincia la dipendenza? Quanto conta imparare ad accettare la propria fragilità?

È questa la scommessa editoriale più interessante di Secondo Ascolto: prendere qualcosa di familiare e provare a farlo diventare nuovo.

Dal 14 settembre, in esclusiva su RaiPlay Sound, otto canzoni italiane saranno quindi il pretesto per fermarsi qualche minuto in più sulle parole. Perché a volte il primo ascolto serve a ricordare una canzone. Il secondo può servire a capire qualcosa di noi.