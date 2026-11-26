Le cinque notizie più importanti del giorno

Mattarella: basta con un’Italia a due velocità

Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B, territori privilegiati e territori condannati alla marginalità. È il richiamo lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’assemblea dell’Anci a Verona. Il problema delle disuguaglianze territoriali torna così prepotentemente al centro del dibattito nazionale. Sanità, trasporti, istruzione e servizi pubblici non possono dipendere esclusivamente dal codice postale di residenza. Nel frattempo, i sindaci chiedono una riforma della finanza locale che consenta di garantire i servizi essenziali. L’unità nazionale non può essere soltanto una formula costituzionale: deve tradursi in uguaglianza sostanziale.

Bruxelles promuove l’Italia, ma le famiglie aspettano

Il giudizio favorevole europeo sul documento programmatico di bilancio italiano alimenta le prospettive di uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Una notizia incoraggiante per il Governo, che tuttavia non può essere trasformata nell’ennesima celebrazione autoreferenziale. Il risanamento dei conti pubblici deve diventare lo strumento per recuperare margini di investimento, sostenere i redditi e migliorare i servizi. Una promozione contabile non equivale automaticamente a una promozione della qualità della vita degli italiani.

De Gennaro, il lascito che divide la politica

Gli scritti lasciati da Gianni De Gennaro continuano ad alimentare interrogativi e tensioni all’interno della Commissione parlamentare Antimafia. Le possibili implicazioni delle sue dichiarazioni sulle vicende più controverse della storia repubblicana impongono prudenza, rigore e trasparenza. Non servono processi mediatici né anticipazioni trasformate in sentenze. Serve invece la piena ricostruzione documentale dei fatti. La memoria delle stragi e il diritto alla verità non possono essere subordinati alle convenienze politiche del momento.

Donald Trump torna all’assalto del commercio internazionale. L’amministrazione americana propone nuove tariffe doganali nei confronti di 14 partner commerciali, compresi Cina, Unione europea e India, con aliquote che potrebbero raggiungere il 20%. Washington giustifica l’iniziativa con la necessità di contrastare la sovrapproduzione industriale. Ma il protezionismo rischia di trasformarsi in un gigantesco boomerang economico. A pagare potrebbero essere soprattutto le imprese esportatrici e i consumatori, americani compresi. Il rischio è che la politica muscolare del tycoon presenti il conto direttamente alle famiglie. Le misure, al momento, sono ancora proposte.

Violenza sulle donne, l’indifferenza è complice

Terminata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarebbe imperdonabile riporre nel cassetto anche l’indignazione. I nuovi dati Istat restituiscono una fotografia drammatica: circa una donna su tre ha subito almeno una forma di violenza nel corso della propria vita. Ancora troppe vittime non raccontano a nessuno quanto accaduto. Mattarella ha ricordato la responsabilità collettiva delle istituzioni e della società. Occorrono investimenti nei centri antiviolenza, autonomia economica, prevenzione ed educazione al rispetto. Le commemorazioni hanno un senso soltanto se producono cambiamenti concreti.

Italia – La manovra tra promesse e tagliole

La legge di bilancio continua il suo accidentato percorso parlamentare. Oltre 1.700 emendamenti sono stati colpiti dalla selezione delle proposte, mentre maggioranza e opposizioni si confrontano sulle priorità economiche del Paese. Dalle pensioni alla fiscalità bancaria, dalle risorse destinate agli enti locali alla tutela dei redditi, il terreno dello scontro resta vastissimo. Il problema è evitare che le esigenze della propaganda politica prevalgano sulle necessità reali della popolazione.

Lavoro, diminuiscono i beneficiari delle politiche attive

Nel 2025 i beneficiari delle politiche attive del lavoro sono stati 2,34 milioni, con una diminuzione del 29%. Il dato diffuso dall’Inps merita un’attenta valutazione delle singole misure. Non basta contabilizzare gli occupati: occorre interrogarsi sulla stabilità dei contratti, sulla dignità delle retribuzioni e sulle opportunità offerte alle nuove generazioni. Il lavoro dovrebbe essere uno strumento di emancipazione, non una condanna alla precarietà permanente.

Mondo – Ucraina, la diplomazia cerca uno spiraglio

Nel tormentato scenario dell’Europa orientale emerge un possibile riavvicinamento tra Ucraina e Ungheria. Il presidente Volodymyr Zelensky e il premier ungherese Peter Magyar hanno annunciato l’avvio di una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Una distensione significativa dopo le tensioni degli anni precedenti, ma ancora insufficiente per intravedere la fine della guerra.

Sul fronte internazionale proseguono i contatti diplomatici, mentre la popolazione ucraina continua a subire le conseguenze del conflitto. L’Europa deve dimostrare di saper costruire una strategia nella quale sicurezza, negoziato e tutela della sovranità nazionale possano convivere. La pace non può essere una semplice spartizione degli interessi delle grandi potenze.

Economia – Investimenti in Italia, il macigno della burocrazia

Le prospettive di crescita degli investimenti dei grandi gruppi industriali in Italia entro il 2029 rappresentano un segnale incoraggiante. A frenare l’entusiasmo resta però il peso della macchina burocratica. Autorizzazioni, procedure amministrative e incertezza normativa continuano a rappresentare ostacoli alla competitività.

La semplificazione amministrativa non dovrebbe essere l’ennesimo slogan elettorale. Un Paese che chiede alle imprese di innovare deve avere il coraggio di innovare innanzitutto se stesso. La burocrazia dovrebbe garantire legalità ed efficienza, non trasformarsi in un costo improduttivo per l’intera collettività.

Sport – Champions League, l’Italia alza la testa

Una due giorni europea incoraggiante per il calcio italiano. L’Inter supera lo Stoccarda per 2-0, conquistando la terza vittoria consecutiva in Champions League. La Roma strappa un prezioso 2-2 sul terreno del Paris Saint-Germain, dimostrando carattere e capacità di competere ad altissimo livello.

Positivo anche il bilancio delle partite di martedì: il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Manchester City, mentre il sorprendente Como ha battuto l’AEK Atene per 1-0, ottenendo la quarta vittoria nella competizione.

Oggi tornano protagoniste Europa League e Conference League. Il calcio italiano cerca continuità e prestigio internazionale, ricordando che i risultati europei rappresentano anche un importante indicatore della competitività dell’intero movimento nazionale.

Domani – Black Friday, quando lo sconto diventa una trappola

Venerdì 27 novembre scatterà ufficialmente il Black Friday 2026, seguito lunedì 30 novembre dal Cyber Monday. Milioni di consumatori saranno sottoposti a un bombardamento pubblicitario fatto di offerte imperdibili, conti alla rovescia e occasioni apparentemente irripetibili.

Attenzione, però, agli sconti gonfiati artificialmente. In linea generale, il prezzo precedente utilizzato negli annunci di riduzione deve corrispondere al prezzo più basso praticato dal venditore nei trenta giorni antecedenti. È fondamentale confrontare le offerte, verificare l’affidabilità dei commercianti ed evitare acquisti impulsivi. Il vero risparmio non consiste nell’acquistare qualcosa perché costa meno, ma nell’acquistare ciò che realmente serve al prezzo più conveniente.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.