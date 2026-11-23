🌐 Likud e Yashar proseguono i negoziati per un governo di unità nazionale. Dopo quattro ore di confronto non emerge un accordo: la rotazione tra Netanyahu ed Eisenkot non è stata discussa.

Quattro ore di confronto, poi l’annuncio di altri incontri

Quattro ore di negoziato e un impegno a rivedersi, ma nessun accordo annunciato sul nuovo governo israeliano. Domenica 22 novembre le delegazioni del Likud di Benjamin Netanyahu e di Yashar, guidato da Gadi Eisenkot, hanno concluso un nuovo confronto sulla possibilità di un esecutivo di unità nazionale. Nel comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, i due partiti hanno confermato che il dialogo proseguirà, senza indicare una data per il prossimo appuntamento. È questo il risultato concreto del vertice: il tavolo resta aperto, mentre la composizione dell’esecutivo rimane da definire.

La nota riferisce che le delegazioni hanno presentato le rispettive posizioni su diverse questioni sostanziali, affrontandole in modo dettagliato. Non contiene però l’annuncio di convergenze definitive, né un programma condiviso. La prosecuzione dei colloqui non equivale alla nascita di una coalizione: al momento è confermata la disponibilità a continuare il confronto, non il superamento delle divergenze che separano i due schieramenti.

La guida del governo resta fuori dal confronto

Il punto politicamente più delicato non è stato affrontato: un’eventuale alternanza alla guida del governo tra Netanyahu ed Eisenkot. L’ufficio del leader di Yashar ha confermato che durante l’incontro non si è discusso di un accordo di rotazione. Questo lascia aperta la questione di chi dovrebbe guidare un possibile esecutivo comune e con quale formula. Non risulta quindi definita un’intesa sulla premiership, né annunciato un compromesso capace di sciogliere questo nodo.

Eisenkot aveva già indicato come linea rossa la partecipazione a un governo guidato da Netanyahu. Il premier, invece, ha ripetutamente sollecitato un esecutivo di unità dopo il voto. Le due posizioni restano distinte, anche se i rispettivi rappresentanti continuano a incontrarsi. Il fatto che la rotazione non sia stata discussa domenica non dimostra che sia stata accantonata definitivamente: stabilisce soltanto che quel tema non è entrato nel confronto di questa riunione.

Leva, giustizia e inchiesta sul 7 ottobre

Sul tavolo sarebbero arrivati la coscrizione degli uomini ultraortodossi, la riforma del sistema giudiziario e l’istituzione di una commissione statale d’inchiesta sull’attacco del 7 ottobre 2023. Sono dossier indicati nelle ricostruzioni del negoziato, mentre il comunicato comune non li elenca singolarmente. La distinzione è importante: si tratta di argomenti discussi, non di decisioni adottate. Nessun testo condiviso su queste materie è stato annunciato al termine dell’incontro.

Tra le ipotesi riferite figura anche quella di un governo senza Otzma Yehudit, il partito di estrema destra guidato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Anche questo scenario non è un’intesa acquisita. L’eventuale esclusione di una forza dell’attuale schieramento di Netanyahu riguarda direttamente la composizione della futura maggioranza, ma domenica non è stata presentata una lista concordata dei partiti destinati a entrare nell’esecutivo.

Il voto non ha sciolto il problema della maggioranza

Il negoziato nasce dallo stallo seguito alle elezioni del 27 ottobre. Né il blocco dei sostenitori di Netanyahu né quello raccolto attorno a Eisenkot ha ottenuto la maggioranza parlamentare necessaria a formare autonomamente un governo. Il confronto tra Likud e Yashar si inserisce dunque nella ricerca di una combinazione politica diversa da quelle presentate dagli schieramenti alle urne. L’esito elettorale non ha consegnato a nessuno dei due blocchi la possibilità di governare da solo.

L’8 novembre il presidente Isaac Herzog ha affidato a Eisenkot l’incarico di formare il nuovo esecutivo. Il mandato prevede 28 giorni, con la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga di 14. Il calendario istituzionale accompagna quindi i colloqui, ma una proroga non va considerata automatica o già concessa. Netanyahu continua nel frattempo a guidare il governo uscente, mentre il leader di Yashar cerca i sostegni necessari per sostituirlo.

Gli alleati di Eisenkot e le strade ancora aperte

All’interno del campo che sostiene Eisenkot non coincidono tutte le indicazioni sulla formula di governo. Naftali Bennett, Avigdor Liberman e Yair Golan hanno ribadito la necessità di sostituire Netanyahu, esprimendo però orientamenti diversi sul modo di uscire dallo stallo. Liberman e Golan hanno escluso la partecipazione a un esecutivo guidato dal premier uscente. La ricerca di un’intesa con il Likud deve quindi misurarsi anche con le condizioni poste dagli altri protagonisti del blocco.

Resta inoltre sullo sfondo l’ipotesi di un governo di minoranza sostenuto dall’esterno dai partiti arabi, qualora fallissero le altre trattative. È uno scenario politico, non una soluzione già pronta: richiederebbe di chiarire sostegni, astensioni e disponibilità degli alleati di Eisenkot. Il dialogo con il Likud prosegue parallelamente a questa possibilità, senza che sia stata annunciata una scelta definitiva tra le diverse strade per costruire una maggioranza.

Il precedente parlamentare e il tavolo di domenica

Un risultato concreto per il campo avverso a Netanyahu è già arrivato in Parlamento: il 17 novembre la Knesset ha eletto presidente Matan Kahana, alleato di Eisenkot. L’elezione ha mostrato la possibilità di raccogliere consensi attorno a una candidatura sostenuta dagli oppositori del premier, ma non ha costituito di per sé un accordo per il governo. La scelta del presidente dell’assemblea e la formazione di un esecutivo restano due passaggi distinti.

Il confronto di domenica segue un precedente incontro tra rappresentanti del blocco di Eisenkot e del Likud, svoltosi il 15 novembre. A quella riunione aveva partecipato anche un rappresentante di B’Yachad, il partito di Bennett, assente invece dal nuovo appuntamento. Nel comunicato congiunto del 22 novembre, Likud e Yashar hanno annunciato un ulteriore incontro senza fissarne pubblicamente la data.

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