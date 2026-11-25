🌐 Il Mediterraneo tropicale è una trasformazione già osservabile: acque più calde favoriscono nuove specie e spostamenti di quelle native. Dai pesci coniglio ai fondali, che cosa mostrano i dati e le segnalazioni del 2026.

A Favignana un altro segnale del mare che cambia

Un pesce coniglio scuro catturato a Favignana il 21 settembre 2026 aggiunge un punto alla mappa del Mediterraneo che cambia abitanti. La segnalazione, documentata da ARPA Sicilia, riguarda Siganus luridus, specie tropicale già conosciuta nelle acque italiane. Non è quindi un esordio nazionale, né da sola dimostra un’invasione locale: è un nuovo riscontro della sua presenza nel bacino.

Dietro questi incontri c’è una trasformazione più ampia. Il riscaldamento modifica le condizioni in cui gli organismi possono vivere e riprodursi, mentre collegamenti artificiali e attività umane permettono l’arrivo di specie estranee. Il risultato non è soltanto un elenco di pesci insoliti: cambiano distribuzioni, convivenze e rapporti ecologici, con differenze importanti fra le diverse aree del Mediterraneo.

Il caldo non è più soltanto un episodio estivo

I dati aiutano a capire il contesto. Secondo Copernicus, nel 2025 la temperatura superficiale media del Mediterraneo è stata di 21,35 gradi: il secondo valore più alto della serie, dietro ai 21,50 gradi del 2024. L’anomalia del 2025 è stata di 1,03 gradi sopra la media di riferimento. Sono valori annuali dell’intero bacino, non temperature misurate su una singola spiaggia.

Nel triennio 2023-2025 tutto il Mediterraneo ha sperimentato condizioni di ondata di calore marina almeno forti; ogni anno, almeno metà del bacino ha raggiunto categorie severe o estreme. Queste anomalie persistenti possono compromettere gli ecosistemi e sono associate a mortalità di organismi, spostamenti delle specie e alterazioni delle reti alimentari. Non significa che ogni tratto di mare reagisca nello stesso modo.

Specie aliene e specie invasive non sono sinonimi

Una distinzione evita di trasformare ogni avvistamento in un allarme. Una specie è aliena quando viene introdotta fuori dal proprio areale naturale; l’invasività riguarda invece la diffusione accompagnata da impatti negativi significativi sulla biodiversità. La sola presenza non basta a misurare il danno. Occorre capire se l’organismo riesca a stabilirsi, quanto si espanda e quali effetti produca sulle comunità locali.

Esiste poi il cambiamento delle specie già mediterranee. Il vermocane, Hermodice carunculata, è nativo del bacino e predilige acque calde: non va presentato come un nuovo arrivato tropicale. La sua espansione in zone dove prima era poco comune mostra come il riscaldamento possa ridisegnare anche la distribuzione degli abitanti originari, non soltanto agevolare quelli introdotti dall’esterno.

Suez e le altre vie d’ingresso

Il Canale di Suez è una delle principali porte d’accesso per gli organismi provenienti dal Mar Rosso. I migranti che attraversano questo collegamento e successivamente si insediano e si diffondono nel Mediterraneo vengono chiamati lessepsiani. Acque più calde possono offrire condizioni favorevoli alla loro permanenza: il canale consente il passaggio, il clima può facilitarne l’insediamento, senza essere l’unico fattore in gioco.

Non tutti gli arrivi seguono però questa strada. Traffico navale, acquacoltura e acquariofilia sono altre vie di introduzione legate all’uomo. Diverso è il caso degli organismi che ampliano naturalmente il proprio areale attraverso collegamenti come lo Stretto di Gibilterra. Separare questi percorsi è necessario per ricostruire il fenomeno senza attribuire automaticamente ogni nuova osservazione alla stessa origine o allo stesso meccanismo.

I pesci sorvegliati e i rischi da non confondere

Il pesce scorpione, Pterois miles, è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2016. Il pesce palla maculato, Lagocephalus sceleratus, nel 2013. Per il pesce coniglio scuro e quello striato, Siganus rivulatus, le prime segnalazioni italiane risalgono rispettivamente al 2003 e al 2015. Sono date di osservazione documentata: non indicano necessariamente il momento esatto dell’arrivo nelle nostre acque.

Anche i rischi sono diversi. Il pesce palla maculato contiene una potente neurotossina e rimane altamente tossico al consumo anche dopo la cottura. Nel pesce scorpione e nei due pesci coniglio l’attenzione riguarda invece le spine, capaci di provocare punture dolorose anche dopo la morte dell’animale. Riunirli sotto un’unica etichetta può quindi nascondere differenze essenziali per chi pesca o frequenta il mare.

Sui fondali si ridisegnano gli habitat

La trasformazione interessa anche gli organismi legati al fondo. Una ricerca italo-svizzera guidata dall’OGS, presentata il 16 febbraio 2026, ha analizzato circa 350 specie bentoniche utilizzando oltre 100.000 segnalazioni di presenza e modelli climatici e biogeochimici. Lo studio valuta sia la distribuzione attuale sia quella possibile nei prossimi decenni: le proiezioni non sono un censimento di perdite già avvenute.

I modelli indicano spostamenti prevalentemente verso nord, contrazioni degli areali e maggiore frammentazione degli habitat, in risposta soprattutto a temperatura e ossigeno vicino al fondale. Le specie adattate al freddo risultano più esposte; per quelle di acque calde si prospettano espansioni. Gli effetti previsti non sono uniformi fra regioni e possono aumentare il rischio di estinzioni locali, incidendo sulle reti alimentari e sul ciclo dei nutrienti.

Un Mediterraneo diverso, non una barriera corallina

Parlare di tropicalizzazione non significa prevedere una copia dei mari tropicali. Una rassegna scientifica pubblicata online il 21 aprile 2026 descrive l’incontro fra nuovi organismi indo-pacifici e una fauna con numerose specie endemiche e di origine atlantica. Gli autori sottolineano il ruolo peculiare delle attività umane e la limitata utilità delle analogie geologiche per anticipare l’assetto futuro, senza prospettare uno sviluppo generalizzato di barriere coralline.

Per seguire i cambiamenti servono osservazioni riconoscibili e verificabili. Anche pescatori e subacquei possono contribuire documentando gli incontri con fotografie o video: una segnalazione aiuta a localizzare una specie, mentre la valutazione scientifica ne chiarisce identità e significato. ISPRA e CNR-IRBIM, insieme al progetto AlienFish, raccolgono queste osservazioni attraverso la campagna “Attenti a quei 4!”, dedicata a pesce scorpione, pesce palla maculato e ai due pesci coniglio.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.