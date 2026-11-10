Il gelo americano può raggiungere l’Europa. Cosa dice la scienza
Due continenti, un sistema atmosferico
Quando il Nord America viene investito da temperature eccezionalmente basse, una delle domande ricorrenti riguarda la possibilità che condizioni analoghe si manifestino in Europa.
La risposta dipende dalle configurazioni atmosferiche e non da un semplice spostamento di masse d’aria da un continente all’altro.
Il comportamento della corrente a getto e delle grandi onde atmosferiche può influenzare contemporaneamente regioni molto distanti.
Il ruolo del vortice polare
Il vortice polare è una vasta circolazione atmosferica associata alle regioni polari.
Le sue variazioni possono contribuire a modificare la distribuzione delle masse d’aria fredda nell’emisfero settentrionale.
Tuttavia, non ogni episodio di gelo è causato da una perturbazione del vortice polare stratosferico.
La corrente a getto e le ondulazioni
La corrente a getto contribuisce a separare le masse d’aria più fredda da quelle temperate.
Quando il suo percorso assume ondulazioni accentuate, l’aria artica può raggiungere latitudini relativamente basse.
La stessa configurazione può favorire contemporaneamente condizioni più miti in altre regioni.
Perché le previsioni cambiano
Le previsioni affidabili dipendono da modelli meteorologici aggiornati e dall’osservazione dell’evoluzione atmosferica.
Per eventi molto distanti nel tempo aumenta l’incertezza, soprattutto quando si tenta di localizzare una specifica ondata di gelo.
Il gelo americano può essere un elemento di un quadro atmosferico più ampio, ma non costituisce da solo una previsione di freddo intenso per l’Europa.
La distinzione tra collegamenti fisici e annunci sensazionalistici è fondamentale per comprendere correttamente le dinamiche meteorologiche.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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