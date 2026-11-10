8:25 am, 10 Novembre 26 calendario

Il gelo americano può raggiungere l’Europa. Cosa dice la scienza

Di: Redazione Metrotoday
🌐 Gelo in Nord America ed Europa, le grandi ondate di freddo possono essere collegate da dinamiche atmosferiche su scala emisferica. Ma il freddo americano non si trasferisce automaticamente sul continente europeo.

Due continenti, un sistema atmosferico

Quando il Nord America viene investito da temperature eccezionalmente basse, una delle domande ricorrenti riguarda la possibilità che condizioni analoghe si manifestino in Europa.

La risposta dipende dalle configurazioni atmosferiche e non da un semplice spostamento di masse d’aria da un continente all’altro.

Il comportamento della corrente a getto e delle grandi onde atmosferiche può influenzare contemporaneamente regioni molto distanti.

Sistema nuvoloso invernale osservato da satellite

Il ruolo del vortice polare

Il vortice polare è una vasta circolazione atmosferica associata alle regioni polari.

Le sue variazioni possono contribuire a modificare la distribuzione delle masse d’aria fredda nell’emisfero settentrionale.

Tuttavia, non ogni episodio di gelo è causato da una perturbazione del vortice polare stratosferico.

Rappresentazione meteorologica della circolazione atmosferica

La corrente a getto e le ondulazioni

La corrente a getto contribuisce a separare le masse d’aria più fredda da quelle temperate.

Quando il suo percorso assume ondulazioni accentuate, l’aria artica può raggiungere latitudini relativamente basse.

La stessa configurazione può favorire contemporaneamente condizioni più miti in altre regioni.

Paesaggio alpino coperto di neve

Perché le previsioni cambiano

Le previsioni affidabili dipendono da modelli meteorologici aggiornati e dall’osservazione dell’evoluzione atmosferica.

Per eventi molto distanti nel tempo aumenta l’incertezza, soprattutto quando si tenta di localizzare una specifica ondata di gelo.

Meteorologo durante l'analisi delle previsioni

Il gelo americano può essere un elemento di un quadro atmosferico più ampio, ma non costituisce da solo una previsione di freddo intenso per l’Europa.

La distinzione tra collegamenti fisici e annunci sensazionalistici è fondamentale per comprendere correttamente le dinamiche meteorologiche.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

10 Novembre 2026 ( modificato il 1 Novembre 2026 | 18:26 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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